Entretenimiento

“Eden”, la historia real de la Aventura de las Galápagos llevada al cine por Ron Howard

El director remarca en una entrevista con Entertainment Weekly que la película muestra la toma de decisiones cruciales de las mujeres, dando protagonismo a quienes sobrevivieron y cambiaron la historia de Floreana

Por Fausto Urriste

Guardar

[Atención: esta nota revela escenas clave de la película]

El filme Eden explora la supervivencia y el misterio en la isla Floreana, con un enfoque en las mujeres protagonistas (Video: Imagine Entertainment)

Eden, la nueva película dirigida por Ron Howard, explora una convivencia forzada, relatos contradictorios y una escena fundamental en la que coinciden todos los protagonistas en un solo espacio. Un parto en una cueva, con la presencia de perros salvajes, destaca como uno de los momentos más impactantes de la historia real que inspira este thriller, ambientado en las Islas Galápagos.

Howard explicó a Entertainment Weekly qué sucesos representados en pantalla ocurrieron verdaderamente y cuáles son ficción, en una trama marcada por supervivencia, misterio y el inesperado liderazgo de las mujeres en un entorno hostil.

La película, cuyo estreno fue el 22 de agosto, se inspira en la llamada Aventura de las Galápagos, un episodio real iniciado en 1929, cuando ocho europeos, desilusionados ante el auge del fascismo y el temor a una guerra, se trasladaron a la isla Floreana, en el archipiélago ecuatoriano.

Ron Howard destaca el liderazgo
Ron Howard destaca el liderazgo femenino en Eden, su nueva película sobre la Aventura de las Galápagos (AP)

Solo cuatro lograron sobrevivir a una experiencia marcada por tensiones, desapariciones y muertes nunca esclarecidas. El filme, con Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Jude Law, Vanessa Kirby y Ana de Armas como protagonistas, reconstruye este episodio basándose tanto en los testimonios de los colonos como en la investigación realizada por Howard y el guionista Noah Pink.

Historia real de la Aventura de las Galápagos y adaptación en Eden

La historia inicia con Friedrich Ritter (Jude Law) y su pareja Dore Strauch (Vanessa Kirby), quienes abandonaron Berlín para buscar una vida diferente en la naturaleza de Floreana. Sus cartas enviadas esporádicamente a Europa atrajeron la atención de la prensa y animaron a otros a imitarlos.

La historia real de la
La historia real de la Aventura de las Galápagos inspira Eden, con diferencias clave entre los hechos y la ficción (AP)

Así, la familia Wittmer —Heinz (Daniel Brühl), su esposa Margret (Sydney Sweeney) y su hijo Harry— se sumó a la pequeña colonia. La convivencia, aunque mantenida con dificultades, se transformó tras la llegada de la baronesa Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet (Ana de Armas) y sus acompañantes Rudy Lorenz y Robert Phillipson, quienes reclamaron Floreana como propia y generaron una lucha de poder que, según la película, culmina en crímenes y traiciones.

Entre las escenas más comentadas, se encuentra el parto de Margret Wittmer sola en una cueva, rodeada de perros salvajes.

Howard confirmó a Entertainment Weekly que este episodio, tan insólito como parezca, está documentado en los escritos originales de Margret. El director relató que visitó la propia cueva y que, si bien la escena fue intensificada para el tono de thriller, se basa directamente en aquellos relatos.

Diferencias entre los hechos reales y la versión cinematográfica

La película Eden resalta el
La película Eden resalta el papel central de las mujeres en la supervivencia y liderazgo durante la Aventura de las Galápagos (AP)

La adaptación incorpora diferencias sustanciales respecto a los hechos históricos. En la película, Friedrich Ritter dispara a la baronesa, Heinz Wittmer apuñala a Robert y Dore envenena a Ritter con pollo en mal estado. Rudy escapa de la isla, pero su cuerpo y el del capitán encargado de rescatarlo aparecen a 240 kilómetros de Floreana, tras agotar el combustible y perderse en el mar.

Sin embargo, Howard aclaró que en la realidad nunca se encontraron los cuerpos de la baronesa ni de Robert, y las circunstancias de las muertes y desapariciones siguen rodeadas de misterio. Dore Strauch regresó a Alemania, donde murió en 1943, y publicó su versión de los hechos, posteriormente contradicha por Margret Wittmer en su propio libro.

Howard y Pink construyeron el guion a partir de las fuentes originales: los libros de Margret Wittmer y Dore Strauch, cartas originales, cobertura mediática de la época y entrevistas con descendientes actuales de los protagonistas en Floreana.

La película logra un equilibrio
La película logra un equilibrio entre rigor documental y dramatización de los hechos (AP)

“Solo tuvimos que condensar algunos hechos, cuestiones climáticas y cronologías”, explicó Howard a Entertainment Weekly. Y agregó: “Pero sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza cómo ocurrieron los actos violentos finales; solo se sabe quién desapareció o murió. Al leer los distintos relatos, surgen muchas acusaciones vagas”.

Según el director, el filme ofrece una interpretación sustentada en los datos y testimonios recopilados, aunque necesariamente algunas conclusiones son especulativas.

Protagonismo femenino y escenas clave en “Eden”

Uno de los aspectos diferenciadores de Eden es el énfasis en el papel de las mujeres. De acuerdo con Howard, las que llegaron a Floreana en roles secundarios asumieron el liderazgo en la supervivencia de sus familias.

El filme destaca el protagonismo
El filme destaca el protagonismo femenino en la supervivencia y liderazgo en Floreana (AP)

Estas mujeres, que inicialmente parecían subordinadas, se transformaron en figuras centrales dentro de sus grupos, asumiendo decisiones esenciales para sobrevivir. Es un aspecto que nadie había remarcado antes al analizar la historia, pero resulta muy poderoso y brinda a las actrices papeles memorables”, afirmó Howard.

Entre las escenas más difíciles de rodar, sobresale el almuerzo en el que convergen todos los personajes principales, un momento de máxima tensión basado en la investigación real. Howard aseguró que esta fue la única oportunidad de reunir a todo el elenco Frente a una atmósfera cargada, llevando a Ana de Armas a una de las interpretaciones más intensas de la película.

Aunque la película no resuelve los enigmas de la Aventura de las Galápagos, el equipo de Howard alcanzó un equilibrio entre rigurosidad documental y dramatización, con especial atención al papel de las mujeres y la complejidad de los personajes.

El legado de Margret Wittmer
El legado de Margret Wittmer y la historia de Floreana siguen vivos gracias a la familia y al estreno de Eden (AP)

Margret Wittmer, cuya historia inspiró varios de los pasajes más intensos, permaneció en Floreana hasta los 96 años. Actualmente, sus descendientes conservan el legado familiar a través de un pequeño hotel, que recibe a visitantes atraídos por una historia que Eden devolvió a la actualidad.

Temas Relacionados

EdenRon HowardAventura de las GalápagosIslas GalápagosMargret WittmerNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La emoción de Lady Gaga por un mensaje de su prometido Michael Polansky antes de su show en Nueva York

La cantante compartió con sus seguidores el mensaje que recibió de su pareja previo al espectáculo que dio inicio a su gira “Mayhem Ball” en la Gran Manzana

La emoción de Lady Gaga

La tajante opinión de Malcolm McDowell, suegro de Lily Collins, sobre “Emily en París”: “No es lo mío”

Aunque no disfruta la serie de Netflix, el actor destacó públicamente la trayectoria y el talento de su nuera

La tajante opinión de Malcolm

Tom Morello revela que Ozzy Osbourne era consciente de su despedida final

El guitarrista de Rage Against The Machine compartió detalles sobre la lucidez y determinación del cantante durante su último show, resaltando la fortaleza y el impacto emocional de esa noche irrepetible

Tom Morello revela que Ozzy

Murió Jerry Adler, recordado actor de “Los Soprano” y “The Good Wife”

Fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor a los 60 años

Murió Jerry Adler, recordado actor

De ‘La máscara del Zorro’ a ‘Merlina’: la pasión de Catherine Zeta-Jones por la esgrima en casi tres décadas

La experiencia de la actriz con la esgrima en el cine potenció sus escenas junto a Jenna Ortega en la segunda temporada de la serie

De ‘La máscara del Zorro’
ÚLTIMAS NOTICIAS
Segunda jornada de paro de

Segunda jornada de paro de controladores aéreos: caos en Aeroparque por demoras y cancelaciones de vuelos

Brutal robo a una jubilada de 86 años enBerisso: la amenazaron y le robaron más de 25 millones de pesos

La incertidumbre divide el mercado laboral en dos: grandes oportunidades y fuertes caídas

Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá más de 16.000 pasajeros afectados

Rosario: investigan la muerte de una nena que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido de Borges:

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

TELESHOW
Jimena Barón compartió la emoción

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”