Ron Howard prepara Eden, su próxima película protagonizada por Ana de Armas y Sydney Sweeney

Ron Howard

Ron Howard, un actor convertido en director, ha dejado una huella la industria del cine con una amplia gama de proyectos. Desde el tenso drama espacial de Apolo 13 (1995) hasta la adaptación cinematográfica de El código Da Vinci (The Da Vinci Code - 2006), Howard ha demostrado su versatilidad y habilidad para contar historias. Su filmografía incluye gemas como el clásico navideño El Grinch (How The Grinch Stole Christmas - 2000) y el conmovedor relato de superación en Una mente brillante (A Beautiful Mind - 2001), que le valió el reconocimiento de la crítica y dos codiciados premios Oscar.

Recientemente, Howard ha llevado su visión a la pantalla chica con el estreno de Jim Henson: El hombre y las ideas (Jim Henson Idea Man) en Disney+. Este documental ofrece una mirada íntima a la vida y el legado de Jim Henson, el visionario detrás de los entrañables Muppets. Además de su trabajo pionero en programas educativos como Plaza Sésamo (Sesame Street), el artista también trabajó en el cine con clásicos atemporales como Laberinto (Labyrinth - 1986) y El cristal oscuro (The Dark Crystal - 1982).

Ahora, el realizador se prepara para su próximo proyecto, Eden, así que a continuación repasaremos todos los detalles que sabemos hasta el momento de la película que contará con grandes intérpretes.

¿Cuál es la historia de Eden?

Sydney Sweeney, promoting the movie Anyone But You, attends a Sony Pictures presentation during CinemaCon, the official convention of the National Association of Theatre Owners, in Las Vegas, Nevada, U.S. April 24, 2023. REUTERS/Steve Marcus

La película, previamente titulada El origen de la especie (Origin Of Species), se presenta como un relato de comedia oscura inspirado en una historia real, la cual se sustenta en diversos relatos entrelazados por un mismo misterio. A lo largo de este filme escrito por Noah Pink (Esta es tu muerte, Tetris), se desplegará una trama coral, donde múltiples personajes surgirán como protagonistas mientras luchan por sobrevivir en el fascinante escenario de las islas Galápagos.

Descrita en distintas ocasiones como provocativa, la sinopsis oficial la presenta de la siguiente manera: “Basada en un enigma sin resolver que tuvo lugar en una isla remota, Eden es un thriller de supervivencia provocador y sorprendente que explora hasta dónde estamos dispuestos a llegar en busca de la felicidad”.

Anteriormente, los productores del proyecto la definieron cómo divertida y emocionante: “Eden explora la condición humana de maneras inesperadas, absurdas, divertidas, seductoras, pero sobre todo emocionantes y llenas de suspenso”.

Ana de Armas y Sydney Sweeney encabezan el elenco de Eden

Vanessa Kirby en la gala de Misión Imposible. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Paramount Pictures)

Una de las grandes expectativas alrededor de este proyecto es su elenco. La principal protagonista, cuyo rol aún no ha sido revelado, será Ana de Armas, la talentosa actriz conocida por sus interpretaciones en películas como Blonde, Blade Runner 2049 y Entre navajas y secretos (Knives Out - 2019). Acompañándola estará la intérprete del momento, Sydney Sweeney, cuyo trabajo en proyectos como Inmaculada (Immaculate), The White Lotus, Euphoria y Con todos menos contigo (Anyone But You - 2024) la han posicionado como una de las actrices más buscadas de los últimos años.

Sin embargo, el elenco también estará conformado por destacados actores, entre ellos, Daniel Brühl (El alienista), quien previamente colaboró con Howard en la película Rush: pasión y gloria (Rush - 2013). Junto a él, se suman talentos como Vanessa Kirby (Napoleón, Fragmentos de una mujer, Misión imposible: sentencia mortal) y Jude Law (Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore, The Holiday, El talentoso Sr. Ripley), completando así un elenco diverso y prometedor.

Aunque el rodaje finalizó en febrero en Australia y las Islas Galápagos, Eden está actualmente en pleno proceso de postproducción. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que llegue a la gran pantalla a finales de este año o principios de 2025.