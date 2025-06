Ana de Armas contó cuál fue el momento más incómodo que le tocó vivir en un set: “Lo odié”

Ana de Armas en ‘Eden’. Video: Imagine Entertainment

Ana de Armas sorprendió con una confesión reveladora sobre su participación en Eden (2024), la película dirigida por Ron Howard. A pesar de ser conocida por su habilidad en roles de acción, la actriz reveló que interpretar una escena de canto fue uno de los mayores desafíos de su carrera.

Durante una entrevista en el programa “Hot Ones”, la actriz dejó en claro lo intimidante que le resultó esa experiencia. Allí, describió el momento como “aterrador” y mencionó sentirse “muy expuesta” durante la grabación, lo que contrasta fuertemente con la imagen de seguridad y fortaleza que ha demostrado en sus roles previos.

La actriz confesó que cantar en una escena fue el mayor reto que enfrentó en el set. fuente: Imagine Entertainment

Para ella, la idea de cantar frente a sus compañeros de reparto la llenó de ansiedad. “Lo odié”, afirmó.

Asimismo, la actriz y modelo cubana explicó que quiso persuadir a Ron Howard para que le permitiera hacer “playback” o simplemente mover los labios durante la escena, argumentando que el canto no era uno de sus talentos.

“Recuerdo cuando hablé con Ron y le dije: ‘Ron, de verdad creo que debería solo mover los labios. Esto no es para mí’. No quería escuchar eso. Me dijo: ‘No. Vas a cantar. Si lo haces mal, es bueno para el personaje’. Y yo: ‘Vale, pero la gente no sabe eso’”, relató en la entrevista. “Prefiero hacer 100 acrobacias, lo odié”, sentenció.

Pero la negativa de Howard la obligó a enfrentarse con ese temor. “No pude convencerlo de que me dejara hacer ‘playback’, así que tuve que aprender la canción. Fue horrible. Estaba aterrada porque estaba delante de todos los actores. Me sentí muy expuesta y vulnerable y no es uno de mis talentos”, confesó la actriz.

Ron Howard insistió en que Ana de Armas cantara en directo para aportar autenticidad a su personaje. fuente: Imagine Entertainment

“Eden”: supervivencia, tensión y un elenco internacional

Eden, la película que llevó a Ana de Armas a este desafío personal, es un thriller de supervivencia dirigido por Ron Howard.

La historia sigue a un grupo de personas que decide abandonar la civilización para instalarse en las islas Galápagos, enfrentándose a las adversidades del entorno natural, la vida salvaje y las complejas relaciones humanas que surgen en situaciones extremas. El reparto principal incluye, además de De Armas, a Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney y Daniel Brühl, conformando un elenco internacional de primer nivel.

La trama se centra en la convivencia forzada y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil, donde los personajes deben adaptarse tanto a los desafíos físicos como a las tensiones emocionales. La historia transcurre en las islas Galápagos, un escenario que añade un componente de aislamiento y peligro a la narrativa.

Ana de Armas junto a Sydney Sweeney y Daniel Brühl en el rodaje de 'Eden'. fuente: Imagine Entertainment

El reto actoral y el apoyo de Ron Howard

La experiencia de Ana de Armas en Eden no solo puso a prueba sus habilidades como actriz, sino que también la llevó a explorar nuevas facetas de su trabajo. En declaraciones recogidas por Vanity Fair en septiembre de 2024, De Armas reconoció que la película la obligó a acceder a su “versión más loca” en la pantalla. “Me asusté un poco y le dije a Ron que estaba nerviosa porque era muy difícil”, explicó la actriz sobre su conversación con el director.

A pesar de sus dudas iniciales, De Armas destacó el respaldo que recibió de Howard durante el proceso, y que resultó fundamental para que la intérprete pudiera superar sus miedos y afrontar una escena que, según sus propias palabras, la hizo sentir “aterrada” y “muy expuesta”.

La insistencia de Howard en que De Armas cantara en directo, en lugar de recurrir a técnicas de doblaje o “playback”, se debía a su visión del personaje. Creía que la imperfección en la interpretación vocal podía aportar autenticidad y profundidad al papel, una decisión que, aunque difícil para la actriz, contribuyó a enriquecer su desempeño en la película.

La vulnerabilidad y el miedo marcaron la experiencia de Ana de Armas en la película Eden. fuente: Imagine Entertainment

“Ballerina”: el regreso de Ana de Armas a la acción

En cuanto a sus próximos proyectos, Ana de Armas volverá a la acción con “Ballerina“, el primer spin-off de la exitosa saga “John Wick”. La película, dirigida por Len Wiseman, llegará a las salas de cine el 6 de junio, según confirmó SensaCine. En este filme, la actriz interpreta a Eve Macarro, una mujer que se adentra en el mundo de los killers para vengar la muerte de su familia, ocurrida cuando ella era una niña.

La participación de De Armas en “Ballerina” refuerza su posición como una de las figuras más destacadas del cine de acción internacional. Tras su paso por la franquicia “John Wick”, donde compartió pantalla con Keanu Reeves, la actriz cubano-española se afirma como protagonista de historias que exigen tanto destreza física como intensidad emocional.