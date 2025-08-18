Entretenimiento

La razón por la que Quentin Tarantino siente que nació para dirigir “Kill Bill”: “Nadie más podría haberla hecho”

El cineasta dos veces ganador del Óscar reflexionó sobre la cinta en la que dirigió a Uma Thurman

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Quentin Tarantino habló sobre lo
Quentin Tarantino habló sobre lo que Kill Bill representó para su carrera. (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier. Captura de video)

Durante una extensa entrevista en el pódcast The Church of Tarantino, Quentin Tarantino hizo un repaso de su filmografía y compartió su visión personal sobre sus logros detrás de la cámara.

Incluso, el cineasta de 61 años aseveró que de todos sus proyectos tiene una cinta que considera como su obra maestra. “Bastardos sin gloria es mi obra maestra, pero Érase una vez en Hollywood es mi favorita", expresó.

Sin embargo, el artista reconoció que “Kill Bill” está en la cima de todas sus películas. “Creo que Kill Bill es la película definitiva de Quentin Tarantino. Nadie más podría haberla hecho", declaró.

Y añadió: “Cada aspecto está arrancado, con tentáculos y tejido sangriento, de mi imaginación, mi id, mis pasiones y mis obsesiones. Creo que Kill Bill es la película que nací para hacer”.

Quentin Tarantino aseveró que siempre
Quentin Tarantino aseveró que siempre estuvo destinado a dirigir "Kill Bill". (Miramax Films)

Por otra parte, Quentin Tarantino también aprovechó la conversación para reflexionar sobre su trabajo como guionista. Según dijo, Bastardos sin gloria es su mejor guion, pero consideró que "The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood están justo detrás”.

Sin embargo, destacó un matiz importante en relación con The Hateful Eight.

“Hay un aspecto en esa película que creo que es probablemente mi mejor dirección de mi propio material. El guion era sólido, no tenía que inventar nada como en Kill Bill, simplemente estaba ahí, y creo que es donde mejor serví a mi material como director”, expresó.

El supuesto retiro de Quentin Tarantino

A pesar de su cariño por Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino habló sobre su negativa a dirigir la esperada secuela, titulada The Adventures of Cliff Booth.

Quentin Tarantino aseveró que no
Quentin Tarantino aseveró que no desea que "Ërase una vez en Hollywood" fuera su décima cinta. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cabe recordar que el filme estará a cargo de David Fincher y se estrenará en Netflix. El director explicó que declinó dirigirla porque no quería que su décima y supuestamente última película fuera una secuela.

“Me encanta este guion, pero siento que estoy recorriendo un terreno que ya exploré. Simplemente no me entusiasmaba. En esta última película necesito no saber lo que estoy haciendo, debo estar en territorio inexplorado”, explicó.

Otro de los temas que abordó fue la cancelación de The Movie Critic, el proyecto que durante meses se pensó que sería su décima película. Según el propio cineasta, la razón fue que el guion resultaba demasiado parecido a lo que ya había hecho en Once Upon a Time in Hollywood.

“No estaba realmente emocionado de dramatizar lo que escribí durante la preproducción. En parte porque estaba usando las mismas habilidades que aprendí con Once Upon a Time in Hollywood: cómo convertir Los Ángeles en el Hollywood de 1969 sin CGI", admitió.

Quentin Tarantino aseveró que su
Quentin Tarantino aseveró que su siguiente cinta se parecía mucho a "Érase una vez en Hollywood". (SONY PICTURES)

Y añadió: “Era un reto, algo que no sabíamos si podíamos lograr. Pero con The Movie Critic ya tenía la fórmula. No había nada nuevo que descubrir. Se parecía demasiado a la anterior”.

Aunque Tarantino ha reiterado en varias ocasiones que se retirará tras su décima película, el interés por su obra y sus declaraciones sigue generando expectación.

Temas Relacionados

Quentin TarantinoKill Bill

Últimas Noticias

Lil Tay, estrella de OnlyFans, arremetió contra las mujeres que trabajan en oficinas: “Son unas fracasadas”

La creadora de contenido de 18 años desató controversia al cuestionar a las personas con trabajos tradicionales

Lil Tay, estrella de OnlyFans,

Qué pasó con Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson

Durante años, vivió en el rancho Neverland en California, donde dormía en su propia cuna y vestía ropa similar a la del artista

Qué pasó con Bubbles, el

El ex marido de Britney Spears criticó a Kevin Federline por exponer a la cantante en su nuevo libro

Sam Asghari lanzó un comentario ácido que ya genera controversia

El ex marido de Britney

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a la enfermedad que padece

El cantante cerrará su tienda 20th Century Cycles en Oyster Bay tras 15 años, mientras lucha contra la hidrocefalia normotensiva

Billy Joel subastará su colección

La directora de “Otro viernes de locos” se refirió a la posibilidad de una tercera entrega de la película

Nisha Ganatra habló sobre el futuro de la saga protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

La directora de “Otro viernes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milagro en La Plata: un

Milagro en La Plata: un camión se incrustó en una casa mientras los dueños dormían y por pocos metros no hubo una tragedia

Le dispararon en la cabeza cuando iba a un partido de fútbol en Rosario y murió tras agonizar todo un día

Una juventud que se la juega por la Iglesia Católica

Cuántos diputados nacionales renueva cada provincia en las elecciones 2025

Tras una alerta, la ANMAT prohibió la venta de un “Ozempic trucho” que vendían sin autorización

INFOBAE AMÉRICA
El avance de la inteligencia

El avance de la inteligencia artificial reaviva el temor de los empleados a perder sus trabajos

El enigma del Manuscrito Voynich, el libro que nadie pudo leer en más de 500 años

EEUU y Corea del Sur iniciaron sus ejercicios militares conjuntos en medio de las amenazas del régimen de Kim Jong-un

Alemania acusó al régimen de China de amenazar la estabilidad en el Indopacífico y cuestionar el derecho internacional

Cuando era adolescente robó un banco con sus amigos, pero 50 años después fue a la policía a confesarlo

TELESHOW
Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”