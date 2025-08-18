La razón por la que Quentin Tarantino siente que nació para dirigir “Kill Bill”: “Nadie más podría haberla hecho”

Quentin Tarantino habló sobre lo que Kill Bill representó para su carrera. (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier. Captura de video)

Durante una extensa entrevista en el pódcast The Church of Tarantino, Quentin Tarantino hizo un repaso de su filmografía y compartió su visión personal sobre sus logros detrás de la cámara.

Incluso, el cineasta de 61 años aseveró que de todos sus proyectos tiene una cinta que considera como su obra maestra. “Bastardos sin gloria es mi obra maestra, pero Érase una vez en Hollywood es mi favorita", expresó.

Sin embargo, el artista reconoció que “Kill Bill” está en la cima de todas sus películas. “Creo que Kill Bill es la película definitiva de Quentin Tarantino. Nadie más podría haberla hecho", declaró.

Y añadió: “Cada aspecto está arrancado, con tentáculos y tejido sangriento, de mi imaginación, mi id, mis pasiones y mis obsesiones. Creo que Kill Bill es la película que nací para hacer”.

Quentin Tarantino aseveró que siempre estuvo destinado a dirigir "Kill Bill". (Miramax Films)

Por otra parte, Quentin Tarantino también aprovechó la conversación para reflexionar sobre su trabajo como guionista. Según dijo, Bastardos sin gloria es su mejor guion, pero consideró que "The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood están justo detrás”.

Sin embargo, destacó un matiz importante en relación con The Hateful Eight.

“Hay un aspecto en esa película que creo que es probablemente mi mejor dirección de mi propio material. El guion era sólido, no tenía que inventar nada como en Kill Bill, simplemente estaba ahí, y creo que es donde mejor serví a mi material como director”, expresó.

El supuesto retiro de Quentin Tarantino

A pesar de su cariño por Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino habló sobre su negativa a dirigir la esperada secuela, titulada The Adventures of Cliff Booth.

Quentin Tarantino aseveró que no desea que "Ërase una vez en Hollywood" fuera su décima cinta. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cabe recordar que el filme estará a cargo de David Fincher y se estrenará en Netflix. El director explicó que declinó dirigirla porque no quería que su décima y supuestamente última película fuera una secuela.

“Me encanta este guion, pero siento que estoy recorriendo un terreno que ya exploré. Simplemente no me entusiasmaba. En esta última película necesito no saber lo que estoy haciendo, debo estar en territorio inexplorado”, explicó.

Otro de los temas que abordó fue la cancelación de The Movie Critic, el proyecto que durante meses se pensó que sería su décima película. Según el propio cineasta, la razón fue que el guion resultaba demasiado parecido a lo que ya había hecho en Once Upon a Time in Hollywood.

“No estaba realmente emocionado de dramatizar lo que escribí durante la preproducción. En parte porque estaba usando las mismas habilidades que aprendí con Once Upon a Time in Hollywood: cómo convertir Los Ángeles en el Hollywood de 1969 sin CGI", admitió.

Quentin Tarantino aseveró que su siguiente cinta se parecía mucho a "Érase una vez en Hollywood". (SONY PICTURES)

Y añadió: “Era un reto, algo que no sabíamos si podíamos lograr. Pero con The Movie Critic ya tenía la fórmula. No había nada nuevo que descubrir. Se parecía demasiado a la anterior”.

Aunque Tarantino ha reiterado en varias ocasiones que se retirará tras su décima película, el interés por su obra y sus declaraciones sigue generando expectación.