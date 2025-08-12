Nelly Furtado, referente del “body positive”: cómo aceptar su “nueva silueta”, ser madre a los 40 y el diagnóstico de TDAH la convirtieron en ícono

Además de su consagrada carrera como cantante, Nelly Furtado se consolida como referente del movimiento "body positive" al mostrar su imagen real y rechazar cirugías estéticas (Nelly Furtado - Maneater)

Nelly Furtado se consolidó como símbolo de originalidad al mostrar su físico natural en redes sociales y desafiar las expectativas de la industria del entretenimiento. A los 46 años, como madre de tres hijos, equilibra la maternidad y la carrera musical, utilizando la coreografía y el trabajo de estudio como herramientas clave frente a su diagnóstico de TDAH.

El mensaje honesto de Furtado sobre su imagen física generó un profundo impacto entre sus seguidores. Hace algunos meses, al rechazar las cirugías estéticas y compartir una imagen en bikini, abordó de manera pública las presiones que impone el espectáculo y afirmó haber descubierto “nuevos niveles de amor propio”, afrontando las exigencias estéticas desde una perspectiva renovada.

“Me he dado cuenta de la presión estética que ejerce mi trabajo de una forma totalmente nueva. Al mismo tiempo, he experimentado nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde mi interior”, expresó en un posteo emotivo.

La cantante equilibra maternidad y carrera musical, inspirando a mujeres a redescubrirse después de los 40 años (REUTERS)

En sus publicaciones, insistió en la importancia de estar conforme con la propia imagen, alentando a sus seguidores a aceptar su individualidad y a resistir la presión de ajustarse a estándares impuestos. La artista, de origen portugués-canadiense, fue elogiada por mostrar sus curvas y optar por una imagen sin artificios, fortaleciendo su papel como referente de aceptación corporal.

“En estas fotos no llevo maquillaje y no hay edición ni filtros, ¡pero sí que llevo bronceado artificial! Tengo arañas vasculares y me recuerdan a mi madre y a mis tías, y a la vida, así que creo que por eso no me he deshecho de ellas hasta ahora“, comentó con humor pero también con tono reflexivo.

La cantante animó a sus seguidores a expresarse: “Celebra tu individualidad y ten claro que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo, y también está bien querer algo diferente”.

Nelly Furtado promueve la neutralidad corporal y el amor propio con un mensaje disruptivo dentro de la industria (Instagram @nellyfurtado)

La intérprete de “Promiscuous” fue clara al detallar qué procedimientos se realizó. Con respecto a esto, señaló: “Nunca tuve cirugías faciales o corporales ni aumentos de ningún tipo, excepto carillas en la fila superior de mis dientes recientemente”. Además negó haberse sometido a inyecciones faciales o rellenos, aunque reconoció que mantiene desde los 20 años una rutina con una esteticista tradicional.

Explicó las técnicas profesionales empleadas para eventos públicos, como el uso de cintas faciales por parte de su maquilladora para dar mayor elevación a los ojos y la piel, cintas corporales para moldear ciertas siluetas y maquillaje corporal con contornos. “El maquillaje puede lograr efectos asombrosos, igual que unas cejas perfectas, un buen estilista o la ropa interior adecuada”, afirmó.

Con su mensaje, la artista destaca la importancia de la autoaceptación y anima a sus seguidores a celebrar su individualidad (Instagram @nellyfurtado)

Maternidad y redescubrimiento personal

Durante la última década, la maternidad transformó profundamente su vida. Con tres hijos —la mayor, Nevis, de 21 años, fruto de su relación con Jasper Gahunia, una hija de siete y un hijo de seis junto al rapero Jerry— Furtado describió el reto de conciliar familia y música. Tras finalizar su matrimonio en 2016 con Demacio Castellon, asumió la crianza como motor para reinventar su ética laboral y sentido de responsabilidad, especialmente al convertirse en madre soltera.

La experiencia de ser madre pasada la barrera de los 40 redefinió sus prioridades. Su propósito es inspirar a otras mujeres y señaló: “Pueden redescubrir sus talentos y perseguir sus sueños independientemente de la edad”. Admitió la dificultad de superar la culpa asociada a la maternidad, aunque reivindicó su vocación artística: “Ser artista es mi propósito”.

La maternidad transformó la vida y prioridades de Furtado, quien ahora es madre soltera de tres hijos (AP/Aurea Del Rosario)

Referente para la comunidad TDAH

Además de su activismo a favor de la aceptación corporal, Furtado se transformó en portavoz de quienes conviven con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Diagnosticada a los 44 años, eligió soluciones naturales y destacó la importancia de la disciplina. “La disciplina realmente ayuda a mi cerebro”, explicó, con el objetivo de favorecer la comprensión y apertura en torno a este trastorno.

Su testimonio sobre el TDAH —caracterizado por dificultades de concentración e impulsividad— motivó a muchas personas en situaciones similares y promovió el diálogo sobre salud mental.

Herencia cultural y evolución estilística

Nacida en una familia portuguesa de sastres y costureras, Furtado conserva un profundo aprecio por la moda y el arreglo personal, tradiciones que considera esenciales en su herencia. Esta base familiar le permitió explorar su estilo con libertad en la madurez, describiendo esta década como su período de mayor florecimiento personal y estético.

La herencia portuguesa de Nelly Furtado influye en su pasión por la moda y el arreglo personal (REUTERS)

“Me divierto más con mi estilo ahora. Siempre supe que tendría un ‘glow-up’ en mis 40, ¡y lo tuve!”, reveló en Vogue. Destacó que la cultura portuguesa valora vestirse bien para las celebraciones y festivales, una costumbre que mantiene vigente en su vida.

La transparencia, la aceptación de la diversidad y el bienestar mental son pilares en la proyección reciente de Nelly Furtado, quien suma cada año nuevas voces a un movimiento que promueve la autenticidad sin condicionamientos.