El emotivo homenaje de Robert Plant a Terry Reid, el héroe silencioso detrás de Led Zeppelin

Robert Plant destaca la influencia decisiva de Terry Reid en su carrera y en la historia del rock

El impacto de Terry Reid en el rock británico volvió a quedar de manifiesto tras su fallecimiento el pasado 4 de agosto a los 75 años, provocando una oleada de homenajes y recuerdos entre músicos y fanáticos. Entre ellos, se destacó el mensaje de Robert Plant, quien reconoció públicamente que Reid fue una fuente de inspiración fundamental en su carrera. Lejos de limitarse a los grandes éxitos o a los nombres más conocidos, la historia de Reid evidencia cómo la influencia artística puede moldear el destino de leyendas musicales de forma silenciosa, profunda y definitiva.

Un vínculo que marcó una generación

Según recogió Indie Hoy, Robert Plant expresó una admiración genuina hacia Reid, resaltando su carisma, voz y repertorio. “Él era todo. Tenía tanto carisma. [...] Su voz, su rango. Sus canciones, que capturaban esa era despreocupada”, dijo En palabras del propio Plant. Estas frases dan cuenta de una relación que iba mucho más allá del plano profesional y que cristalizó en una amistad genuina, construida en los escenarios y detrás de ellos.

La generosidad y autenticidad de Terry Reid marcaron el destino de Led Zeppelin y de Robert Plant (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Plant recordó los años en que, siendo jóvenes, cruzaban caminos en diversos clubes británicos, compartiendo experiencias, colaboraciones ocasionales y una profunda búsqueda artística. Reid se convirtió en una suerte de faro creativo para Robert Plant, aportándole una mirada fresca sobre la música y animándolo a explorar posibilidades expresivas, tanto en lo vocal como en lo escénico. El entusiasmo y apoyo de Reid resultaron determinantes en una etapa en que las oportunidades y los riesgos estaban a la orden del día.

Maestro y referencia silenciosa

A pesar de que su nombre rara vez ocupó titulares internacionales, Terry Reid se consolidó como una referencia esencial para los músicos británicos de los años 60 y 70. Tenía la capacidad de transmitir emociones intensas a través de interpretaciones cargadas de fuerza y sensibilidad. Su estilo, marcado por una voz versátil y una presencia escénica inconfundible, inspiró a contemporáneos y nuevas generaciones por igual.

El legado artístico de Terry Reid trasciende generaciones y redefine el concepto de influencia musical (Foto: The Washington Post)

Plant no solo admiraba la destreza técnica de Reid, sino, sobre todo, su integridad artística. Reid no se amoldó a las modas pasajeras ni transitó por caminos fáciles, lo cual dejó una gran enseñanza en Plant acerca del valor de la autenticidad en la creación musical. Para Plant, escuchar a Reid era descubrir un mundo de posibilidades vocales. La manera en que Reid abordaba las canciones, su rango y capacidad de emocionar, dejaron huellas notorias en la posterior trayectoria del vocalista de Led Zeppelin.

Más que una influencia musical

El legado de Reid no se limitó a lo estrictamente musical. Su generosidad también jugó un papel central. Si bien pudo haber liderado Led Zeppelin —Jimmy Page lo quería como cantante principal tras la disolución de The Yardbirds—, Reid optó por cumplir con su palabra de telonear a los Rolling Stones y, en un gesto de confianza, recomendó a Robert Plant para el puesto. Esta sugerencia no solo cambió la vida de Plant sino que alteró el rumbo del rock mundial.

La relación entre Terry Reid y Robert Plant se forjó en la admiración, la amistad y la colaboración artística (Photo by Ian Dickson/Redferns)

Plant reconoció esa decisión como una de las más importantes de su vida: “Me catapultó a un mundo intenso que él eligió no habitar”, expresó el ex vocalista de Led Zeppelin según Indie Hoy. El respaldo de Reid fortaleció la convicción de Plant en un momento de incertidumbre y fue el detonante de una de las carreras más emblemáticas del género.

Un legado vivo y emocional

A lo largo de los años, Plant nunca dejó de manifestar el peso emocional y artístico de Reid en su vida. Compartieron escenarios, versionaron juntos canciones emblemáticas como “Season of the Witch” y mantuvieron una relación que trascendió épocas y estilos. Cada vez que Plant escucha discos como “The River”, siente la emoción de aquellos días y el respeto intacto por su amigo y mentor, a quien describió como un hermano de armas.

La historia de Terry Reid es la de un artista que, sin buscar protagonismo, inspiró desde las sombras a uno de los grandes íconos del rock. Su ejemplo demuestra que la influencia verdadera no siempre se traduce en popularidad o en cifras de ventas, sino en el impacto profundo dentro de la comunidad musical y la evolución de quienes lo rodearon.

El ejemplo de Terry Reid sigue vivo en la comunidad musical y en la evolución del rock británico (Foto: Vanessa Allan)

Reid fue el punto de partida silencioso y poderoso que impulsó a Robert Plant hacia las cimas de la música mundial. Su papel como fuente de inspiración y confianza, su arte honesto y su generosidad personal siguen siendo el motivo por el cual, aún hoy, Plant y muchos otros lo consideran parte esencial del pulso íntimo del rock británico.