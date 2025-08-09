El legado de Rocky: la vida de sus protagonistas dentro y fuera del ring

Rocky es una de las sagas más importantes de la hístoria de Hollywood

Cuarenta y nueve años después de su inolvidable irrupción en la cultura popular, Rocky sigue siendo mucho más que una película sobre boxeo: es la radiografía de un sueño americano encarnado por un elenco que marcó a varias generaciones.

Detrás de la leyenda de Rocky Balboa se encuentra un grupo de actores cuya vida real osciló entre el reconocimiento mundial, historias personales intensas y trayectorias llenas de giros sorprendentes.

Sylvester Stallone (Rocky Balboa)

El nombre de Sylvester Stallone está indefectiblemente vinculado a la leyenda de Rocky Balboa, pero su recorrido personal es igual de intenso que el de su personaje.

Como recuerda The Us Sun, Stallone fue el artífice del guion original de Rocky, una apuesta a todo o nada que terminó convirtiéndose en un fenómeno taquillero en 1976, con una recaudación de 125 millones de libras esterlinas, diez nominaciones al Oscar y tres estatuillas, incluida la de Mejor Película.

Sylvester Stallone ha protagonizado una amplia variedad de películas a lo largo de su carrera, siendo uno de los rostros más reconocidos del cine de acción.

Más allá de la saga Rocky, que lo catapultó a la fama en 1976, se destacó como John Rambo en la serie de películas “First Blood” (1982) y sus secuelas, que fueron símbolo de los veteranos de guerra y reflejo del heroísmo en contextos bélicos, instalando a Stallone como uno de los principales iconos del género.

En 1986 interpretó al teniente Marion ‘Cobretti’, en “Cobra”, policial marcado por la violencia y la acción, éxito de taquilla.

Stallone también encabezó el elenco de “Demolition Man” (1993), una producción de ciencia ficción con Wesley Snipes y Sandra Bullock. Una película futurista en la que su personaje, un policía, debe capturar a un criminal peligroso en un mundo aparentemente pacífico.

Otro título relevante fue “Cliffhanger” (1993), con Stallone como un rescatista de alta montaña envuelto en una trama de robo y supervivencia.

También incursionó en la comedia con títulos como “Oscar” (1991) y “Stop! Or My Mom Will Shoot” (1992), mostrando su versatilidad actoral.

En “The Expendables” (2010), interpretó a Barney Ross, líder de un grupo de mercenarios. La película reunió a reconocidas figuras del género y tuvo varias secuelas: “The Expendables 2” (2012), “The Expendables 3” (2014) y “Expend4bles” (2023), todas con Stallone en uno de los papeles principales.

En 2012 se estrenó “Bullet to the Head”, donde encarnó a un sicario que se une a un policía para desmantelar una red criminal. Ese mismo año, puso su voz al personaje de Joe en la animación “Zookeeper”.

En “Escape Plan” (2013) compartió protagonismo con Arnold Schwarzenegger, como experto en fugas de prisiones. La película generó dos secuelas: “Escape Plan 2: Hades” (2018) y “Escape Plan: The Extractors” (2019).

Retomó el universo de Rocky en “Creed” (2015) y “Creed II” (2018), interpretando a un entrenador y mentor para el hijo de Apollo Creed. Este papel renovó su vínculo con las nuevas generaciones. Con “Rambo: Last Blood” (2019) cerró el ciclo de ese personaje icónico.

Fuera de cámara, la vida amorosa de Stallone fue turbulenta.

Su primer matrimonio con Sasha Czack naufragó tras once años, por una infidelidad del actor.

Tuvieron dos hijos: Seargeoh, quien interpretó al hijo de Rocky en Rocky II y fue diagnosticado con autismo a los tres años, y Sage, quien falleció trágicamente a los 36 años por una dolencia cardíaca. Tanto Stallone como Czack se abocaron a causas benéficas relacionadas con el autismo.

Diez meses después de su primer divorcio, Stallone se casó con Brigitte Nielsen, modelo y actriz danesa.

Nielsen se presentó ante Stallone enviándole una foto provocativa a su habitación de hotel, un inicio que anticipaba una relación intensa y breve: duró solo 19 meses.

En 1997 se casó con la modelo Jennifer Flavin, relación que también atravesó separaciones.

En 1994, Flavin fue abruptamente abandonada mediante un mensaje por FedEx, producto de un romance de Stallone con la supermodelo Janice Dickinson.

Pese a episodios de reconciliación y rupturas, Stallone y Flavin tuvieron tres hijas: Sophia, Sistine Rose y Scarlet.

Brigitte Nielsen (Ludmilla Drago)

Brigitte Nielsen llegó a Hollywood como modelo y actriz danesa y fue durante su matrimonio con Sylvester Stallone que encarnó a la imponente Ludmilla Drago en Rocky IV.

Según The Us Sun, su estadía en la saga fue tan fulgurante como efímera: ella describe su matrimonio con Stallone como “horrible” y está convencida de que la llevó a ser “casi marginada” en la industria: “Después de Stallone estuve prácticamente vetada. Si no hubiera estado tan expuesta con un hombre tan famoso, eso jamás habría ocurrido”.

Figura polémica y de vida personal agitada: cinco matrimonios, cinco hijos, un currículum de romances famosos y anécdotas extravagantes. Nielsen relató haber abofeteado a Madonna en una disco tras un altercado, para luego tener una relación con Sean Penn, ex de la cantante, en un episodio propio de tabloide.

La actriz enfrentó graves problemas de adicción, siendo internada en rehabilitación por alcoholismo y protagonizando episodios de embriaguez en público, como se vio en el reality The Surreal Life en 2005.

Pese a sus quejas, Nielsen participó en una amplia variedad de géneros y proyectos cinematográficos y televisivos demostrando versatilidad.

En 1985, interpretó a Red Sonja en El guerrero rojo, consolidando su presencia en el cine de aventuras y acción.

En 1986, acompañó a Sylvester Stallone en Cobra, donde encarnó a Ingrid.

En 1987, fue Karla Fry en Un detective suelto en Hollywood 2, la franquicia liderada por Eddie Murphy.

En los años siguientes, diversificó su trabajo alternando entre televisión, cine europeo y películas independientes, como Domino, Bye Bye Baby y Murder on the Moon, a fines de los 80, y participó en varios videos musicales.

En la década del noventa, continuó su carrera con películas y series de televisión internacionales. Fue parte del reparto en títulos de acción y suspense, volviéndose un rostro habitual en thrillers y películas de acción.

Entre sus trabajos recientes se destacan su participación en Creed II de 2018, retomando el rol de Ludmilla Drago para el reencuentro generacional de la saga, y el papel de Ezilda en The Experience de 2019.

En televisión formó parte de Los Guardianes de la Justicia, donde interpretó a Anubis Queen durante seis episodios en 2022.

Talia Shire (Adrian Balboa)

Talia Shire supo combinar vulnerabilidad y coraje como Adrian, la mujer indispensable en la saga de Rocky.

Shire no solo dejó huella en la franquicia, sino también en El Padrino, otra de las sagas más emblemáticas del siglo XX,bajo la dirección de su hermano, Francis Ford Coppola.

Dolph Lundgren (Ivan Drago)

Dolph Lundgren irrumpió en el estrellato mundial gracias a su papel como Ivan Drago en Rocky IV, convirtiéndose de inmediato en uno de los villanos más recordados del cine. Lundgren, campeón de karate en la vida real, llevó su impronta física a una carrera posterior en el cine de acción, participando en decenas de producciones como The Expendables, Aquaman y el revival de He-Man.

En su vida privada, protagonizó episodios de alto perfil: mantuvo una relación con la cantante Grace Jones, con confesiones públicas sobre excesos nocturnos en Studio 54, y más tarde protagonizó un matrimonio y divorcio con la diseñadora de joyas sueca Anette Qviberg.

Según Business Insiders, Lundgren reveló en 2023 que atravesó una dura batalla contra el cáncer durante ocho años, con operaciones, tratamientos, diagnósticos reservados y una recuperación que consideró casi milagrosa, ya que los tumores se redujeron más de un 90% en el último año registrado.

La experiencia, tal como señaló para Business Insiders, lo llevó a repensar su vida y revalorizar el presente luego de haber creído estar ante el final.

El adiós a las leyendas: los que partieron

Carl Weathers (Apollo Creed)

Carl Weathers llegó al cine tras una carrera en el fútbol profesional con los Oakland Raiders.

Según Looper, la inspiración para la creación de Apollo Creed fue Muhammad Ali, y la interpretación de Weathers, un espejo de ese carisma y esa agudeza dialéctica.

Su carrera posterior fue amplia y diversa: luego de Rocky, participó en éxitos de acción como Predator y Action Jackson, y en series como Tour of Duty, Street Justice y, en años recientes, The Mandalorian de Disney+, donde también se destacó como director.

Looper recuerda que Weathers también participó en comedias, como Happy Gilmore 1 y prestó su voz para animaciones. En la última etapa de su vida, incursionó en la dirección y la producción.

Falleció mientras dormía en febrero de 2024, a los 76 años, cerrando una carrera de fuerte impacto en la saga y el público.

Burt Young (Paulie Pennino)

Burt Young es sinónimo de autenticidad en la saga, tanto en el personaje de Paulie, el hermano de Adrian y amigo de Rocky, como fuera de la pantalla.

Según The Us Sun, Young era boxeador en la vida real con un récord de 32 victorias sobre 34 combates durante su servicio en los Marines, una experiencia que aportó realismo a la saga.

Además de aparecer en todas las entregas originales de Rocky, su carrera abarcó clásicos como Once Upon a Time in America, Chinatown y papeles recurrentes en televisión. Young fue también artista plástico, con exhibiciones en galerías internacionales (en Rocky Balboa, algunas de sus obras se mostraron cuando Paulie fue despedido de la fábrica de carne).

Su trabajo como Paulie le valió una nominación al Oscar y lo ubicó como un actor imprescindible de los setenta y ochenta.

Falleció el 8 de octubre de 2023.

Burgess Meredith (Mickey Goldmill)

Burgess Meredith era uno de los rostros más reconocidos del Hollywood clásico antes de sumarse a Rocky. Con experiencia en películas como Of Mice and Men y The Day of the Locust, recibió nominaciones a los BAFTA y los Globos de Oro, además de ser parte de la cultura popular por su papel como El Pingüino en la mítica serie de Batman de los años sesenta, señala Looper.

En los años cincuenta, durante el macartismo, estuvo en la lista negra por supuestas conexiones comunistas, hecho que lo sumió en la marginalidad profesional, perdiendo empleos y también amistades.

Se casó cuatro veces; su primer matrimonio terminó trágicamente con el suicidio de su esposa. Además, Meredith enfrentó trastornos de bipolaridad.

Esta contacto con el dolor hizo que el propio Sylvester Stallone lo convocase para participar de Rocky como su entrenador.

A lo largo de su carrera, participó en películas destacadas como Dos viejos gruñones y su secuela Dos viejos más gruñones, donde interpretó a Grandpa Gustafson, además de títulos como Furia de titanes, Magia y Full Moon in Blue Water.

Meredith también brilló en telefilmes como Night of the Hunter y Mister Corbett’s Ghost, y prestó su voz en animaciones populares como Puff the Magic Dragon y G.I. Joe: La película.

En televisión, tuvo apariciones en series como In the Heat of the Night y Faerie Tale Theatre.

Murió de Alzheimer a los 89 años. y Es recordado como mentor artístico por colegas y fanáticos.

Joe Spinell (Tony Gazzo)

Joe Spinell se hizo un nombre como actor de personajes duros y criminales en Hollywood, y en Rocky encarnó al usurero Tony Gazzo, papel clave en el inicio de la saga.

También trabajó en clásicos como El Padrino y Taxi Driver, pero según Looper, su vida estuvo marcada por la adicción al alcohol y a las drogas, lo que impactó fuertemente en su salud y relaciones personales, rompiendo incluso su vínculo con Stallone, de cuyo hijo Sage era padrino.

Spinell además escribió el guion de Maniac, película de culto del género slasher, y vivió un fugaz y tormentoso matrimonio con la actriz porno Jean Jennings, con quien tuvo una hija. Padecía hemofilia, enfermedad que complicaba cualquier herida.

Murió en enero de 1989, a los 52 años, en su departamento de Nueva York tras resbalarse en la bañera, cortarse y quedarse dormido en el sofá en vez de buscar ayuda.

Tony Burton (Duke Evers)

Tony Burton tuvo una vida real muy próxima al boxeo, logrando un realismo único en su caracterización de Duke Evers, el entrenador primero de Apollo Creed y luego de Rocky.

Participó en varias entregas de la franquicia, siendo parte fundamental tanto en la esquina de los combates como en la trama de redención y superación de los protagonistas.

Su salud deteriorada le impidió ver la película Creed; falleció en 2016 y fue recordado con mensajes emotivos por Stallone y Weathers, quienes atribuyeron a su talento y entrega buena parte del éxito y autenticidad de la saga.