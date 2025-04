Así luce hoy Dolph Lundgren, el actor que interpretó a Ivan Drago en Rocky IV

Su figura imponente sigue llamando la atención. En sus últimas apariciones públicas, como durante su estadía en el Hotel Faena en Miami Beach, fue fotografiado en la playa junto a su esposa Emma Krokdal, de 29 años, con quien se casó en julio de 2023.

A los 67 años, Dolph Lundgren parece tan activo como en los tiempos en que interpretó al mítico Ivan Drago en Rocky IV o al protagonista de Soldado Universal. Después de haber enfrentado uno de los desafíos más complejos de su vida: una batalla contra el cáncer que se extendió por casi una década, el actor sueco-estadounidense se muestra hoy saludable, vital y comprometido con múltiples causas y proyectos. “Ahora llevo una vida normal, diría yo”, afirmó en una entrevista reciente, dejando en claro que su energía no ha menguado con el paso del tiempo, según el New York Post.

Su figura imponente sigue llamando la atención. En sus últimas apariciones públicas, como durante su estadía en el Hotel Faena en Miami Beach, fue fotografiado en la playa junto a su esposa Emma Krokdal, de 29 años, con quien se casó en julio de 2023.

Comprometido con causas sociales

La pareja viajó a Miami no solo por placer. Lundgren asistió a un evento de la organización Childhelp, que lucha contra el abuso infantil, una causa con la que se siente particularmente comprometido. “Su misión de prevenir el abuso infantil es una causa muy cercana a mi corazón y algo que he experimentado personalmente”, escribió en su cuenta de Instagram. En el escenario del evento “Milagros en Miami”, el actor recibió un premio, lo que marcó uno de los momentos más emotivos de su visita.

Lundgren y su esposa Emma Krokdal celebran su reciente matrimonio en una estadía en Miami Beach (IG @dolphlundgren)

Lundgren ha hablado abiertamente sobre el abuso físico que sufrió por parte de su padre durante su infancia en Suecia, una experiencia que marcó profundamente su carácter y que hoy lo impulsa a involucrarse en iniciativas de protección a la infancia. “Protejamos a nuestros niños, nuestro futuro”, instó públicamente, reforzando su mensaje con datos alarmantes: “Cada 10 segundos se reporta un caso de abuso infantil en Estados Unidos”.

Carrera activa en el cine y nuevos proyectos

A la par de su vida personal, Lundgren mantiene una carrera profesional activa, que no se detuvo ni siquiera durante sus tratamientos médicos. Durante estos años, trabajó en películas como Aquaman y Creed II, y actualmente espera con entusiasmo el estreno de un documental sobre su vida que lleva dos años en producción.

Además de actuar, también ha desarrollado su faceta como director, guionista y productor. Dirigió títulos como The Defender (2004) e Ícaro (2009), y expresó en varias ocasiones que dirigir le permite “moldear narrativas y personajes de maneras que le conectan personalmente”. “Es un trabajo solitario”, confesó el actor, en relación con el proceso creativo detrás de la cámara, según Onco Daily.

Un científico en Hollywood

Aunque en pantalla es conocido por interpretar a personajes duros, su perfil académico y cultural es notable. Dolph Lundgren es ingeniero químico, egresado del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, tiene un máster de la Universidad de Sídney y obtuvo una beca Fulbright para estudiar en el MIT, estudios que abandonó después de dos semanas para dedicarse al cine. “Decidí que no quería agitar tubos de ensayo el resto de mi vida”, expresó en Maxim en 2008.

A su formación académica se le suma una notable capacidad multilingüe: habla sueco, inglés, alemán, y tiene conocimientos de francés, japonés y español. Aunque es célebre por haber interpretado a un soviético en Rocky IV, no habla ruso, tal como afirma Men’s Health.

Dolph Lundgren en La Mole Convention (Dolph Lundgren )

Artes marciales y rutina física a los 67 años

También tiene un historial deportivo sobresaliente. Comenzó a entrenar en karate a los 10 años y, a los 19, ya formaba parte del equipo sueco en los campeonatos mundiales de karate de contacto total en Japón, donde ganó sus dos primeros combates por KO. Más tarde fue campeón europeo y se consagró en el torneo australiano de pesos pesados a principios de los años ‘80.

Su físico actual también es objeto de interés. Con 67 años, luce un cuerpo musculoso y definido, algo que él atribuye a su rutina de ejercicios y a prácticas como el “tratamiento criosueco”. “Sí, hacía frío”, bromeó en redes sociales mientras mostraba su torso al salir del agua en Suecia. Este tipo de terapia, basada en inmersiones en agua helada, se asocia con beneficios como la mejora de la circulación, la estimulación del sistema inmune y la activación de las células de grasa parda, según Men’s Health.

Campeón europeo de kárate, Lundgren mezcla artes marciales y tratamientos como la crioterapia en su rutina (Dolph Lundgren)

En cuanto a su lugar de residencia, divide su tiempo entre Los Ángeles y Estocolmo, aunque no planea volver de forma permanente a Suecia. “No sé si me gustaría volver”, le dijo a The Guardian. “Me gusta California. Los Ángeles es donde está mi trabajo y me gusta el estilo de vida; es bastante liberal, podés ser quien quieras ser”.

Naturalizado estadounidense junto a su esposa, Lundgren celebró la obtención de la ciudadanía con una bandera en mano. “Estoy orgulloso de convertirme en ciudadano de este país y de convertirlo oficialmente en mi hogar. Ya era hora”.