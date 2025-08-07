Entretenimiento

Los fans de Oasis batieron un insólito récord durante su concierto en Wembley

El reencuentro desató la euforia en Londres, donde los fanáticos no solo llenaron el histórico estadio londinense sino que también superaron cualquier antecedente en consumo de bebidas durante espectáculos musicales

Por Faustino Cuomo

La banda volvió tras años
La banda volvió tras años de peleas y distanciamientos para relizar una gira mundial (foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Luego de estar separados durante más de 15 años, Oasis sorprendió al mundo entero al anunciar su regreso con una imponente gira mundial. La banda liderada por los hermanos Gallagher volvió a reunirse oficialmente en julio de 2025 que, primero, incluyó varias fechas en Manchester, y que recientemente brindaron en el estado de Wembley, en Londres.

Con casi 100 mil fanáticos por noche, corearon clásicos como Wonderwall, Champagne Supernova y Don’t Look Back in Anger. Estos shows, que agotaron entradas en cuestión de minutos, dieron inicio a una gira internacional que ya genera furor en Europa y promete llevar el fenómeno Oasis a escenarios de América, Asia y Oceanía. El reencuentro no solo revive la nostalgia de los años 90, sino que también da a conocer ciertos acontecimientos que solo podrían ser generados por sus fanáticos.

Un grupo de fanáticos de
Un grupo de fanáticos de Oasis reunidos en la previa del show que brindó la banda en Heaton Park, Manchester, el pasado 11 de julio (foto: REUTERS/Temilade Adelaja)

El inusual récord que establecieron los fans de Oasis

En uno de los cinco shows que Oasis brindó en Wembley, se dio un hecho inédito con los fanáticos de la banda británica, quienes establecieron un récord mundial al consumir 250.000 pintas de cerveza por noche. Este dato, confirmado por la empresa de catering Delaware North y reportado por Indie Hoy, refleja la magnitud del evento y el entusiasmo de los seguidores de los hermanos Gallagher, quienes no solo llenaron el histórico estadio londinense, sino que también superaron cualquier antecedente en consumo de bebidas durante espectáculos musicales.

Según Indie Hoy, la cifra alcanzada en Wembley no tiene precedentes en la historia del estadio. El volumen de cerveza servido durante cada noche de los conciertos de Oasis duplicó ampliamente el promedio registrado en otros eventos recientes. Por ejemplo, los shows de Coldplay en 2024 promediaron 120.000 pintas por noche, mientras que las presentaciones de Taylor Swift llegaron a 40.000.

Los fans de Oasis batieron
Los fans de Oasis batieron un récord mundial de consumo de cerveza en Wembley durante su gira de regreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La logística para mover litros de cerveza

El desafío logístico para abastecer semejante demanda fue considerable. Delaware North, responsable del servicio de catering en Wembley, movilizó más de 4.500 barriles de cerveza por fecha y adaptó espacios bajo escaleras y lockers como cámaras frigoríficas adicionales. Representantes de la empresa describieron la operación como una auténtica “guerra territorial”, en referencia a la competencia por espacio y recursos dentro del estadio. Indie Hoy destaca que este despliegue logístico resultó fundamental para satisfacer a una multitud que, además de celebrar la música de Oasis, dejó su huella en la historia de los grandes espectáculos.

El impacto de la gira de reunión de Oasis no se limitó a Londres. En junio, los conciertos realizados en Heaton Park, en la ciudad natal de la banda, Mánchester, generaron un efecto positivo en la comunidad local. Las autoridades municipales anunciaron la creación de un fondo de GBP 250.000 destinado a apoyar a salas de música independientes, una iniciativa que busca fortalecer la escena cultural y musical de la región, de acuerdo con lo subrayado por Indie Hoy.

Oasis continuará su gira por
Oasis continuará su gira por Escocia y luego será el turno de Norteamérica (foto: Captura de pantalla/X)

Cómo sigue la gira mundial de Oasis

Tras sus presentaciones en Manchester y Londres, la gira internacional de la banda se presentará a mediados de agosto en el Estadio Murrayfield de Edimburgo. Tras ello, los Gallagher viajarán a Norteamérica, donde tiene confirmadas paradas en Toronto (24 y 25 de agosto en Rogers Stadium), Chicago (28 de agosto en Soldier Field), Newark‑East Rutherford (31 de agosto y 1 de septiembre en MetLife Stadium) y Los Ángeles (6 y 7 de septiembre en el Rose Bowl), antes de cerrar esta etapa el 12 y 13 de septiembre en Ciudad de México (Estadio GNP Seguros).

Posteriormente, Oasis regresará a Londres para dos últimos shows en Wembley el 27 y 28 de septiembre, y más adelante continuará su gira por Asia y Oceanía, abarcando ciudades como Seúl, Tokio, Melbourne y Sydney.

Por último, la banda viajará a Sudamerica para presentarse en Santiago de Chile. Luego, hará escala en Argentina. Oasis ofrecerá dos conciertos en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, los días 15 y 16 de noviembre. Ambas fechas ya cuentan con localidades agotadas. Y, por último, dará cierre a su gira presentándose el 23 de noviembre en São Paulo.

