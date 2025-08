Pamela Anderson recordó la oferta de Sylvester Stallone de ser su pareja a cambio de lujos

Pamela Anderson reafirmó su relato sobre la propuesta de Sylvester Stallone pese a la negación pública del actor (REUTERS)

Pamela Anderson sostuvo sus declaraciones sobre la supuesta propuesta de Sylvester Stallone de un Porsche y un apartamento a cambio de ser su “chica número uno”, a pesar de la rotunda negación del actor.

La actriz, conocida por su actuación en la franquicia Baywatch, insistió en el tema durante su aparición en el programa Watch What Happens Live, donde fue consultada directamente sobre la postura del protagonista de Rocky.

“¿Cómo podrías inventar algo así?”, respondió Anderson sobre el desmentido de Stallone. “Eso fue bastante específico”.

La estrella de 58 años también bromeó con el presentador Andy Cohen sobre la posibilidad de que otro tipo de automóvil pudo haber cambiado su decisión, ante lo que respondió negándolo: “¿Tal vez un Shelby Cobra o algo así? No, no, no, no, no”.

La actriz sostiene que le ofreció un Porsche y un apartamento para ser su pareja exclusiva, información rechazada por el entorno de Stallone (REUTERS/Mario Anzuoni)

La controversia inició tras el estreno del documental Pamela Anderson: Una historia de amor en 2023, donde ella relató que Stallone le ofreció incentivos para convertirse en su pareja exclusiva.

“Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez y me ofreció un condominio y un Porsche para ser su chica número uno”, expresó en la producción.

Y continuó en su relato: “‘¿Eso significa que hay una número dos?’, le pregunté. Él respondió: ‘Esta es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ahora estás en Hollywood’”.

“Quería realmente estar enamorada. No quería nada menos que eso”, añadió la actriz sobre sus motivaciones personales en ese momento.

Tras la difusión de esas declaraciones, un representante de Sylvester Stallone negó de manera categórica la versión de Pamela Anderson.

El representante de Stallone asegura que jamás existió propuesta de incentivos y califica las declaraciones de Anderson como fabricaciones ajenas a la realidad (REUTERS/Carlos Barria)

“La afirmación atribuida a mi cliente es falsa y fabricada”, indicaron desde el entorno del actor a la revista People. “El señor Stallone confirma que nunca realizó ninguna parte de esa declaración”.

El intercambio público de versiones no dio lugar a una reconciliación en la narrativa. A la fecha, no hay indicios de acercamiento o cambio de postura entre ambas celebridades.

Ambos artistas siguieron caminos distintos en lo sentimental. Sylvester Stallone permanece casado desde 1997 con la modelo Jennifer Flavin.

Por su parte, Pamela Anderson ha despertado interés en fechas recientes por su relación con el actor irlandés Liam Neeson, con quien comparte créditos en la nueva entrega de ¿Y dónde está el policía?.

"Pamela Anderson: una historia de amor", estrenado en 2023, es un documental que repasa la vida de la estrella de Hollywood (Netflix)

Pamela Anderson reveló cómo conquistó a Liam Neeson

La relación entre Pamela Anderson y Liam Neeson cobró notoriedad tras la filmación de la comedia ¿Y dónde está el policía?, que marcó el primer proyecto profesional conjunto de ambas figuras.

Durante un evento de SiriusXM Town Hall en Nueva York, la actriz compartió detalles sobre la primera vez que coincidió con Neeson en el set.

“Por supuesto, estás siempre nerviosa el primer día de rodaje… Le llevé pan de masa madre a Liam, y galletas y muffins, y eso me mantenía ocupada. Me mantenía fuera de problemas... Es una receta muy especial. Es muy buena para ti. Dejémoslo ahí”, señaló ella entre risas.

Su co-estrella elogió la iniciativa culinaria: “El pan de masa madre era fenomenal”. Además, agregó sobre su impresión inicial: “Nunca nos habíamos visto antes y recuerdo que pensé: ‘Wow, es hermosa’. Pero tenía esta maravillosa sensación de picardía y humanidad”.

El actor detalló que sintió “una comodidad particular” con ella y destacó la “bobería mutua” que surgió entre ambos durante la grabación.

Pamela Anderson narra cómo conquistó a Liam Neeson llevándole pan, galletas y muffins durante los primeros días de rodaje de "¿Y dónde está el policía?" (REUTERS/Isabel Infantes)

Los primeros rumores sobre el vínculo sentimental entre los actores surgieron en el otoño de 2024, cuando Liam Neeson admitió ante la revista People que estaba “locamente enamorado” de Pamela Anderson mientras exaltaba su ética profesional.

El pasado mes de julio, la prensa especializada reportó la evidencia de la cercanía de ambos en eventos de promoción de ¿Y dónde está el policía?.

Hace unos días, People confirmó que la pareja mantenía una relación, apoyándose en fuentes cercanas a los actores. Asimismo, Us Weekly difundió la información citando fuentes cercanas del círculo social de Anderson y Neeson.