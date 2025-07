Ibai Llanos habló de su sorprendente cambio físico: “Aguanté durante años que la gente me llamara sistemáticamente gordo”

Ibai Llanos revela su transformación física y mental tras perder 60 kilos en un año (@ibaillanos)

Ibai Llanos se ha consagrado como uno de los creadores de contenido más influyentes en España y el mundo hispanohablante. Durante el último año, su transformación fue mucho más allá del plano físico: ha compartido con honestidad la pérdida de cerca de 60 kilos en poco más de un año, motivado principalmente por razones de salud.

Esta metamorfosis, documentada en sus redes y profundizada en una reciente entrevista con GQ, ha convertido a Ibai en un referente, no solo en el mundo digital, sino también en debates sobre salud, autoestima y la presión social originada por las plataformas. “Ha sido un cambio de vida impresionante, yo sé que a mucha gente ahora le impacta verme así físicamente, y se les hace raro porque todo el mundo en Internet me conoce con mucho peso”, explicó Ibai Llanos a GQ.

Un proceso guiado por la salud y el apoyo de la comunidad

El streamer describe el cambio como “jodido de cojones”, dejando claro que la motivación no era la estética sino la necesidad de una vida más sana. “Yo lo he hecho principalmente por salud, la verdad es que estéticamente no tengo ningún tipo de interés de ser portada de ninguna revista… lo único que quiero es tener salud y vivir más”, afirmó Llanos.

El streamer español prioriza la salud y la autenticidad en su cambio de vida

El proceso, que se extendió algo más de un año, incluyó una estricta revisión de hábitos alimenticios, constancia en el entrenamiento y la exposición pública de cada avance.

Durante este período, Ibai compartió decenas de vídeos en redes sociales, recibiendo el apoyo masivo de sus seguidores. “El cariño que he recibido de la gente con cada vídeo que subía documentando mi cambio era una locura. Nunca me habían mostrado tanto apoyo como en este proceso”, reconoció el streamer, quien considera que esa motivación externa fue clave para no rendirse.

De la infancia deportiva a la obesidad

Nacido en Garatea, Bilbao, en 1995, Ibai Llanos creció rodeado de deporte: practicó fútbol, baloncesto, voleibol, bádminton y pelota vasca desde los seis años. Sin embargo, al dejar de entrenar y mantener la misma alimentación, sumado a su pasión por los videojuegos, comenzó un lento pero persistente aumento de peso. “El problema fue que lo dejé, pero seguía comiendo lo mismo, y obviamente mi cuerpo no lo toleró bien”, relató Llanos.

Una promesa pública y un diagnóstico médico impulsan el cambio radical de Ibai Llanos

A partir de los 18 años, la inactividad física y una dieta poco saludable derivaron en obesidad durante más de una década. “La gente en Internet solo me conoce en esa faceta de persona con mucha obesidad que juega a videojuegos… pero siempre he hecho mucho deporte”, recordó Ibai Llanos.

El detonante: promesa pública y diagnóstico médico

El punto de inflexión llegó tras la victoria de Porcinos FC en el Mundial de la Kings League, organizado por Gerard Piqué. Ibai perdió una apuesta y se comprometió públicamente a cumplir la petición más votada, que consistió en “empezar tu verdadero cambio físico”.

El diagnóstico médico y la presión pública impulsan a Ibai Llanos a transformar su salud

A esta promesa se sumó el diagnóstico de prediabetes y la advertencia médica sobre los riesgos de mantener un peso elevado. Ibai Llanos priorizó la única vía posible: el cambio de hábitos. “No me gusta nada el tema de operaciones ni pasar por quirófanos; así que cambiar físicamente era la única salida y todo esto junto me motivó”, detalló.

Ibai Llanos reconoce que cambiar no solo fue una cuestión física, sino un desafío mental continuo. “Yo tenía un problema grave, no sobraban cinco kilos: sobraban 60”, aseguró. El streamer destaca la importancia de la empatía hacia quienes sufren obesidad y subraya la presión social derivada de la exposición en redes: “He aguantado durante cuatro años que la gente estuviera sistemáticamente llamándome gordo, llamándome obeso, o diciendo ‘Ibai, te vas a morir la semana que viene’... Porque al final es lo que yo he aguantado durante toda mi vida en redes sociales”

A pesar de críticas y rumores sobre posibles métodos alternativos o poco transparentes, Ibai Llanos sostiene la autenticidad de su transformación: “Podía haber tomado esos medicamentos hace años, pero he aguantado años con ese tipo de insultos... Me quedo con la gente a la que he podido motivar, aunque sea en un 1%”, subrayó.

Ibai Llanos apuesta por la autenticidad y los formatos largos en el futuro del contenido digital en la portada de GQ Hype

Impacto en el entretenimiento digital y nuevos formatos

Al margen de su cambio personal, Ibai Llanos sigue liderando grandes proyectos digitales. La Velada, evento que combina boxeo, actuaciones musicales y creadores de contenido, llenó el Santiago Bernabéu y reunió a más de 3,8 millones de espectadores en Twitch. La próxima edición será el 26 de julio en el estadio de La Cartuja, Sevilla, con expectativas de mantener su éxito.

“La Velada es un evento único de ocho horas de duración, no hay nada parecido”, aseguró Llanos. El éxito radica en la capacidad de crear historias que conectan emocionalmente con el público y los participantes.

Ibai intuye que el futuro del contenido digital pasa por formatos largos y menor edición, mientras las audiencias buscan autenticidad frente al consumo rápido y los vídeos cortos.

El éxito de La Velada consolida a Ibai Llanos como referente en el entretenimiento digital (INFOBAE ESPAÑA).

Vida privada y perspectiva

Pese a la repercusión mediática, Ibai Llanos elige una vida personal tranquila y cercana a su familia y amigos de siempre, manteniendo los pies sobre la tierra. “Valoro cada día el privilegio de levantarme y lo comparo con la situación de mucha gente en España o Latinoamérica”, reflexionó.

Convencido de que la calidad, el respeto y la autenticidad continuarán marcando el éxito en internet, Ibai Llanos mira hacia el futuro reafirmando su compromiso con los valores que lo han convertido en referente: “Cuanto más tiempo pueda dedicarme a esto, mejor, porque me siento un privilegiado”.