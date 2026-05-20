“Es el mayor misterio”: Robert Downey Jr. reveló quién tiene la última palabra sobre la tercera película de Sherlock Holmes

Robert Downey Jr. y Susan Downey fueron homenajeados en la Lincoln Center Spring Gala, destacando su rol clave en la saga Sherlock Holmes (WARNER BROS)

La incertidumbre sobre el regreso de Sherlock Holmes, uno de los personajes más emblemáticos del cine contemporáneo, capta la atención tanto de la industria como de sus seguidores. Durante la Lincoln Center Spring Gala de 2026, realizada en el Vivian Beaumont Theatre de Nueva York, la pareja formada por Robert Downey Jr. y Susan Downey fue homenajeada en un evento multitudinario, según la revista estadounidense People.

Considerado un fenómeno de taquilla y crítica desde su estreno en dos mil nueve, el universo de Sherlock Holmes impulsó nuevas adaptaciones del clásico personaje creado por Arthur Conan Doyle, revitalizando el género detectivesco para una generación contemporánea. La química entre el elenco y el enfoque visual de las películas contribuyeron a consolidar la saga como referente del cine de aventuras en el siglo XXI.

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En ese contexto, el protagonismo de la productora en el futuro de la saga quedó plenamente ratificado cuando Downey Jr., consultado por la prensa acerca de una posible continuación, respondió: “Ella es la productora”, enfatizando la responsabilidad de Susan Downey en la toma de decisiones. Luego, al indagarle si podía confirmar su regreso al papel, el actor señaló: “No lo sé”, y sumó, refiriéndose a las especulaciones en torno a la franquicia: “La gente lo está comentando, pero ella es la productora”.

El regreso de Sherlock Holmes sigue sin confirmación oficial, pese a la expectativa del público y las especulaciones en redes sobre una tercera película (REUTERS/Mario Anzuoni)

La complicidad y el entendimiento entre ambos quedaron evidenciados cuando Susan Downey intervino con un guiño irónico: “Es el mayor misterio”, desatando la risa de Downey Jr. y dejando en claro el tono distendido con el que enfrentan las expectativas sobre una tercera película.

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El actor, de 61 años, reconoció cómo Sherlock Holmes se transformó en uno de los papeles centrales de su filmografía fuera del universo Marvel. Su actitud en la gala reflejó apertura y respeto por la estructura de decisión compartida con su esposa, sin crear falsas expectativas y reconociendo que el entusiasmo del público es apenas uno entre varios factores considerados.

El posible futuro de la saga y las condiciones para continuar

La trayectoria de la franquicia Sherlock Holmes durante la última década ha estado marcada por anuncios y cancelaciones. De acuerdo a la información difundida en 2016, Warner Bros. informó que desarrollaba una tercera entrega. Tres años después, el estudio comunicó el traslado del estreno a dos mil veintiuno. Sin embargo, la esperada secuela desapareció de la agenda del estudio, quedando suspendido el destino de la película.

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Las dos primeras películas de Sherlock Holmes, dirigidas por Guy Ritchie y protagonizadas por Jude Law y Rachel McAdams, consolidaron su éxito internacional (Warner Bross/Daniel Smith)

El posterior silencio de la industria amplificó la incertidumbre sobre la continuación del detective más célebre de la pantalla. El análisis estratégico que recae sobre la productora conduce cada decisión relevante, lo que traslada el foco sobre los tiempos familiares y profesionales de quienes lideran el proyecto.

Las dos películas previas, dirigidas por Guy Ritchie, contaron con la participación de Jude Law como Watson, además de Rachel McAdams, Mark Strong, Noomi Rapace y Jared Harris. El éxito internacional de la saga probó el atractivo del personaje en el panorama cinematográfico de Estados Unidos, aunque la tercera parte sigue siendo un interrogante abierto.

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Colaboración profesional entre Robert Downey Jr. y Susan Downey

El trabajo conjunto de Robert Downey Jr. y Susan Downey se extiende mucho más allá de Sherlock Holmes. Fundaron Team Downey, productora con la que lanzaron títulos como Perry Mason, The Sympathizer y Play Dirty. El catálogo de la compañía abarca más de veinte series y películas en Estados Unidos, con títulos para cine y televisión, algunos estelarizados por el propio Downey Jr.

La pareja Downey ha equilibrado su vida familiar y profesional desde 2005, formando una sociedad creativa que destaca en el cine y la televisión (REUTERS/Isabel Infantes)

La pareja, casada desde agosto de 2005, ha edificado una sociedad creativa en la que equilibran el entorno familiar y la labor profesional.

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Comparten dos hijos y una hija, y su colaboración fue reconocida en la gala del Lincoln Center, evento al que asistieron figuras como Daniel Radcliffe, Paul Bettany, Tessa Thompson, Anthony Roth Costanzo, Mark Strong, Stephen Flaherty y Oscar Isaac. Allí también se distinguió el debut en Broadway de Downey Jr. en dos mil veinticuatro con la obra McNeal de Ayad Akhtar.