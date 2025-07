El fenómeno Kendrick Lamar llega a la educación superior: Temple University lanzó un curso para analizar su carera

El sencillo “Not Like Us” marcó un punto de inflexión en las confrontaciones líricas del hip-hop, consolidando la habilidad de Kendrick Lamar para transformar disputas personales en discursos sobre representación cultural (Kendrick Lamar)

Un nuevo capítulo en la relación entre la cultura pop y la educación se abrirá en Temple University, con el lanzamiento de una asignatura universitaria dedicada a analizar la carrera de Kendrick Lamar y su vínculo con la experiencia afroamericana.

El anuncio, detallado por Rolling Stone, generó interés tanto en ámbitos educativos como culturales, ya que sitúa al influyente rapero como eje de un análisis académico que explorará desde su impacto musical hasta las políticas urbanas de su entorno social.

Un curso pionero y multidisciplinario

El curso, titulado “Kendrick Lamar and the Morale of M.A.A.D City”, se ofrecerá desde agosto de 2025 para estudiantes de todas las disciplinas. Será impartido en el Departamento de Africología y Estudios Afroamericanos de Temple University y estará a cargo de Timothy Welbeck, profesor y director del Center for Anti-Racism, quien diseñó el programa a lo largo de un año tras una década incorporando la obra del artista en sus clases.

La propuesta, destaca Rolling Stone, permite a los inscritos analizar la música de Lamar desde una perspectiva cultural, social y política. Según Welbeck, “[Kendrick Lamar] es una de las voces definitorias de su generación y, en muchos sentidos, su arte y su vida reflejan la experiencia negra de formas muy reveladoras”.

El entorno que marcó la formación del rapero en Compton, considerada una ciudad emblemática por las políticas urbanas y su transformación demográfica, será uno de los focos del análisis.

La propuesta académica profundiza en cómo la obra de Kendrick Lamar utiliza narrativas personales para cuestionar estructuras sociales, abriendo espacios de diálogo sobre justicia, autopercepción y futuro comunitario (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Arte, identidad y políticas urbanas

El enfoque del curso va más allá de la biografía y la discografía del artista. Welbeck explicó a NBC10, que el objetivo es examinar cómo la obra y el recorrido personal de Kendrick Lamar se entrelazan con los procesos de autodefinición y realización en la comunidad negra de Estados Unidos. “Poder discutir su arte en el entorno que contribuyó a formar al hombre que es puede decirte mucho sobre él como individuo, pero también permite hablar de caminos hacia la autorrealización, especialmente en la experiencia negra”, afirmó Welbeck.

El programa académico incluye el estudio de políticas urbanas y los cambios sociodemográficos en Compton, ciudad natal del artista. El profesorado revisará investigaciones que muestran cómo las decisiones políticas y estructurales alteraron la demografía local y, en consecuencia, el entorno donde Lamar desarrolló su identidad y su música.

Los alumnos tendrán la oportunidad de escuchar y analizar entre tres y cuatro álbumes del artista, lo que les permitirá abordar de primera mano los mensajes y matices sociales presentes en su repertorio. Como describe Rolling Stone, la asignatura apunta a que los estudiantes adquieran “una apreciación más profunda de Lamar, la cultura hip-hop y la función del arte como musa para transmitir los componentes de la experiencia negra”.

A través de la canción “Luther”, el análisis se detiene en la manera en que la música de Lamar vincula la búsqueda identitaria con los efectos concretos de las políticas urbanas en las comunidades afroamericanas (Kendrick Lamar)

Relevancia cultural y éxito reciente

El debut del curso coincide con un momento culminante en la carrera de Kendrick Lamar. Rolling Stone resalta que, en 2025, el artista protagonizó una victoria en una confrontación musical con Drake, fue figura central en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, arrasó en los Grammy y se alzó con el premio al Álbum del Año en los BET Awards. Además, lideró una gira nacional junto a SZA, convocando a importantes figuras de la industria musical.

Estos logros refuerzan su posición como una figura central de la cultura contemporánea, y explican el interés académico en su análisis. El curso de Temple University integrará en su temario estos acontecimientos recientes, abordando tanto el impacto mediático de Lamar como los desafíos actuales de los artistas afroamericanos.

Welbeck subraya los objetivos de la asignatura: “Espero que los estudiantes adquieran una apreciación más profunda de Lamar, la cultura hip-hop y cómo el arte es una musa para transmitir los componentes de la experiencia negra”, señaló el profesor, según retoma Rolling Stone.

La proyección de Kendrick Lamar trasciende los rankings musicales, instaurándolo como referente indispensable en la conversación global sobre creatividad, liderazgo y compromiso comunitario (Foto AP/Matt Slocum, archivo)

Expansión académica de la cultura hip-hop

La llegada de Kendrick Lamar a los programas universitarios no es un fenómeno aislado en Temple University. En años anteriores, la institución ya había ofertado cursos dedicados a figuras clave del hip-hop y la música afroamericana como Tupac, Beyoncé y Jay-Z. Esta tendencia marca la consolidación de la cultura popular como objeto de análisis académico.

Welbeck remarcó que su departamento y la universidad ratificaron el estudio del hip-hop como campo legítimo: “Mi actual jefe de departamento fue muy receptivo a la idea y la aceptó casi de inmediato. En muchos sentidos, nuestro departamento en Temple y la universidad, en general, han abrazado el estudio del hip-hop en los espacios académicos”.

La extensa trayectoria de Welbeck y su experiencia integrando el análisis musical en la docencia respaldan esta iniciativa. El curso representa un paso más en la legitimación del hip-hop como objeto de estudio, y ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar las conexiones entre música, identidad y contexto social.

La incursión de Tupac, Beyoncé y Jay-Z en los programas universitarios sienta precedentes para el reconocimiento académico de la música popular como fuente clave de análisis social y artístico (REUTERS/AP)

Metodología participativa y colaborativa

El curso está estructurado bajo un enfoque multidisciplinario y participativo. Además del análisis de la discografía de Kendrick Lamar, los estudiantes podrán interactuar con colaboradores del artista, invitados a compartir sus perspectivas sobre la industria y la carrera del rapero. El trabajo de campo también incluye la revisión de investigaciones sobre políticas urbanas y demografía, contextualizando el entorno que moldeó la identidad artística de Lamar.

Rolling Stone señala que la inscripción para la asignatura ya está abierta, permitiendo a los interesados asegurar su plaza en una experiencia educativa que combina reflexión social, análisis musical y participación de figuras influyentes del hip-hop.

Formación para una nueva comprensión cultural

Con inicio en agosto de 2025, Temple University se prepara para formar a una nueva generación de estudiantes capaces de analizar fenómenos culturales complejos, como el papel de Kendrick Lamar en el arte y la sociedad estadounidense

El entusiasmo expresado por Welbeck refleja la expectativa de que la asignatura permita adquirir herramientas para interpretar la música y la cultura popular como expresiones complejas de resistencia y construcción de identidad.

Siguiendo la información de Rolling Stone, la presencia de colaboradores y el cruce de disciplinas en el aula enriquecerán la experiencia formativa y consolidarán la posición del hip-hop como motor de cambio y reflexión en los espacios universitarios.