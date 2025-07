Jennifer Aniston reveló cómo es su día libre perfecto

La actriz destaca la importancia de desconectarse del trabajo y priorizar el bienestar personal (EFE/EPA/Allison Dinner)

Para Jennifer Aniston, el secreto de un día libre ideal no está en una agenda repleta de actividades ni en compromisos sociales, sino en la libertad de improvisar y en la compañía incondicional de sus perros. Así lo reveló la reconocida actriz en una entrevista exclusiva con PEOPLE, donde compartió detalles sobre cómo concibe el descanso y la relevancia de desconectarse del trabajo, un desafío constante en su trayectoria profesional.

“Parece una agenda en blanco; no hay nada escrito”, describió Aniston a PEOPLE al referirse a su día libre perfecto. La intérprete, que ha sido una figura constante en la industria del entretenimiento durante casi cuatro décadas, explicó que valora especialmente esos momentos en los que puede dejar que el día se desarrolle sin planes previos y decidir cómo disfrutar de su tiempo.

Un día sin planes: la libertad de improvisar

Aniston comparte estrategias para equilibrar su vida profesional y personal, como viajar y usar respuestas automáticas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz, conocida mundialmente por su papel de Rachel Green en la serie Friends y actual protagonista de The Morning Show, detalló que su jornada ideal de descanso se caracteriza por la ausencia total de obligaciones. “Es un día perfecto y luego puedo ver cómo será ese día sobre la marcha”, afirmó.

Esta preferencia por la espontaneidad contrasta con la rutina estructurada que suele acompañar a figuras públicas de su nivel. Aniston resaltó que la clave de su bienestar en esos días radica en no tener nada planificado, lo que le permite disfrutar de una sensación de libertad poco habitual en su vida cotidiana.

Los perros, el centro de su bienestar

La protagonista de Friends subraya el papel fundamental de sus perros en su bienestar emocional (Instagram/jenniferaniston)

En el relato de la actriz, sus perros ocupan un lugar central. La actriz convive con tres canes: Clyde, Lord Chesterfield y Sophie, quienes, según sus palabras, son imprescindibles en cualquier día libre. “¡Por supuesto! Eso es un hecho”, exclamó cuando se le preguntó si sus mascotas forman parte de su jornada ideal.

“Los perros lo son todo. Son amor puro y bueno. Es como tener bombas de amor a cada lado”, expresó Aniston a PEOPLE, destacando el papel fundamental que juegan sus animales en su bienestar emocional. La intérprete describió la compañía de sus perros como una fuente constante de afecto y alegría, elementos esenciales para desconectarse del ritmo acelerado de su carrera.

Los perros de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Una carrera marcada por la constancia y la autoexigencia

Jennifer Aniston ha mantenido una presencia ininterrumpida en el mundo del espectáculo desde que alcanzó la fama con Friends. La actriz ha trabajado de forma continua durante casi cuarenta años, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Esta trayectoria ha implicado una dedicación intensa y una ética de trabajo que, en ocasiones, le dificulta encontrar espacios para el descanso. “Soy un poco adicta al trabajo, así que me obligo a intentar tomarme un tiempo para viajar y no trabajar”, confesó Aniston en la entrevista. La actriz reconoció que, aunque es consciente de la importancia de desconectarse, no siempre le resulta sencillo hacerlo.

“Es crucial, lo sé, pero no se me da bien”, admitió la protagonista de The Morning Show, quien recientemente lanzó una nueva campaña con la marca Smartwater. Aniston explicó que, tras varios años de trabajo muy intensos, se ha propuesto tomarse las cosas con más calma y priorizar su bienestar personal.

Jennifer Aniston admite la dificultad de desconectarse debido a su ética de trabajo y constancia en Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

Estrategias para desconectarse: viajes y respuestas automáticas

En su búsqueda por equilibrar la vida profesional y personal, Jennifer Aniston ha comenzado a implementar estrategias que le permitan alejarse de las obligaciones laborales. Entre ellas, destacó la importancia de viajar y de establecer límites claros con sus responsabilidades.

“Intento tomármelo con calma, porque fueron unos años de trabajo muy intensos”, señaló la fundadora de LolaVie, su marca de productos de belleza. Aniston relató a PEOPLE que está aprendiendo a utilizar respuestas automáticas en sus correos electrónicos y mensajes de texto, una herramienta que le ayuda a marcar distancia durante sus periodos de descanso. “Intento desesperadamente aprender a crear esas respuestas automáticas cuando llegan correos electrónicos y mensajes de texto, donde dicen: ‘Me voy para siempre. Pero llámame en diciembre, vuelvo’”, explicó la actriz.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo consciente por proteger su tiempo libre y evitar que las demandas profesionales invadan su espacio personal. La intérprete enfatizó que solo cuando se permite vivir experiencias fuera del trabajo, su desempeño puede mantenerse en un nivel óptimo.

Cambiar de perspectiva: la importancia de no centrarse en lo negativo

La fundadora de LolaVie apuesta por proteger su tiempo libre para mantener un desempeño profesional óptimo (REUTERS/Aude Guerrucci)

Más allá de las estrategias prácticas, Jennifer Aniston reflexionó sobre la necesidad de mantener una perspectiva positiva ante las dificultades. “Hay muchas cosas en las que no deberíamos centrarnos, porque son horribles y feas”, afirmó la actriz, en referencia a los momentos menos agradables de la vida.

Para Aniston resulta fundamental no dejarse absorber por los aspectos negativos y buscar siempre un enfoque que le permita disfrutar de lo bueno, especialmente en sus días libres. Esta actitud, según la actriz, es más relevante ahora que nunca, tras años de intensa actividad profesional.