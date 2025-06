Bon Jovi se interpone en el camino de una venta inmobiliaria histórica en Palm Beach

Reneé Rapp marca su nueva era en la industria: “Quería que todos me dejaran en paz” La cantante y actriz estadounidense habló del impacto emocional de su carrera y cómo la presión profesional la llevó a replantear sus prioridades. En una charla exclusiva con Paper Magazine, compartió las nuevas perspectivas artísticas que orientan su carrera

La autora de Sex and the City, Candace Bushnell, revela la cruda realidad de las citas después de los 60 En una entrevista reveladora para New York Magazine, la reconocida escritora compartió con humor y sinceridad cómo es buscar pareja luego de determinada edad. Sus experiencias le brindan una inesperada satisfacción en su independencia