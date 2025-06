Justin Bieber avivó rumores sobre su distanciamiento con Hailey tras publicaciones en redes sociales

Los recientes mensajes de Justin Bieber en Instagram despiertan inquietud entre sus seguidores ante la visibilidad de crisis en su matrimonio con Hailey (Backgrid/The Grosby Group)

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de publicaciones en Instagram que parecen reflejar tensiones personales en medio de recurrentes rumores sobre dificultades matrimoniales con su esposa, Hailey Bieber.

Los mensajes, publicados el domingo, incluyen clips animados de creadores de contenido que expresan frustraciones de manera intensa y abierta.

Uno de los videos compartidos contiene la frase: “Perr*, si me das el tratamiento silencioso al menos dime por qué. Tengo ansiedad y tengo pensamientos excesivos. Si me das cualquier margen de error, habrá error”.

La publicación, compartida por historias de la red social, ha sido interpretada por usuarios en redes sociales como una referencia a la situación actual de la pareja.

La elección de estos materiales levantó especulación, especialmente porque la modelo de 28 años fue vista en varias ocasiones recientes en Nueva York alternando la presencia de su anillo de bodas.

Hailey Bieber salió a desayunar en Nueva York sin su anillo de bodas, avivando las especulaciones sobre una posible separación (Backgrid/The Grosby Group)

El fin de semana pasado, Hailey apareció sin la sortija, hecho que intensificó los rumores acerca del estado de su matrimonio con el cantante canadiense.

La pareja, casada desde 2018, atraviesa su primer año como padres de Jack, su hijo nacido en agosto del año pasado. Personas cercanas a su entorno han expresado que la adaptación a esta nueva etapa, sumada a la presión pública, habría generado tensiones adicionales entre ambos.

A estos factores se suma un incidente reciente durante la celebración del Día del Padre, fecha en la que, según reportes, ocurrieron desacuerdos entre ambos.

Los medios han reportado que, durante los últimos meses, Hailey Bieber ha sido vista en varias salidas públicas sin su esposo y, en algunas oportunidades, sin el anillo matrimonial.

No obstante, la empresaria fue fotografiada el pasado sábado portando la joya mientras caminaba por Manhattan, vestidos de una falda de satén verde.

Publicaciones recientes de Justin Bieber se suman a tensiones por incidentes familiares y el exigente proceso de adaptación a la paternidad con Jack (Instagram/@justinbieber)

El detalle del anillo fue interpretado por los seguidores como un posible mensaje sobre el estado de su relación.

El posteo de videos de tono críptico no es nueva para el intérprete de “Baby”, quien en repetidas ocasiones ha apelado a las plataformas sociales para manifestar inquietudes personales.

Entre los clips compartidos el domingo, uno muestra al protagonista gritando: “Necesito que te lo tomes tan personal como quieras. ¡Vete a la m*erda!”, seguido de una secuencia de mensajes de tono agresivo que los seguidores identificaron como posibles alusiones a la relación con Hailey.

Otro fragmento advierte: “El hecho de que todo lo que sentí era real y tú estabas jugando... Ahora voy a estrangularte al máximo grado, lo juro por Dios... cuando te ponga las manos encima”.

Cabe destacar que estas actualizaciones del artista en Instagram aumentaron la preocupación de los fanáticos sobre el bienestar emocional del cantante y la situación de la pareja.

Las historias crípticas publicadas por Justin Bieber intensifican la especulación sobre posibles desacuerdos con Hailey, vistos en la alternancia del anillo de bodas (Instagram/@justinbieber)

Los rumores sobre problemas entre Justin y Hailey Bieber comenzaron a circular incluso antes de su matrimonio, y tomaron fuerza nuevamente cuando él dejó de seguir a su esposa en Instagram, situación que posteriormente atribuyó a un fallo técnico.

El estado financiero de Justin también ha sido motivo de interés. Fuentes cercanas reportaron que el músico enfrentó presiones económicas en 2022, lo que lo llevó a vender los derechos de su catálogo musical a Hipgnosis Songs Capital.

Esta operación, valorada en 200 millones de dólares, habría generado tensiones con su exrepresentante Scooter Braun, con quien terminó su vínculo profesional en los últimos dos años.

En el plano artístico, Bieber permanece ausente de los escenarios desde la cancelación definitiva de su Justice World Tour en febrero de 2023, tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, trastorno que puede provocar parálisis facial.

La presión mediática y el escrutinio sobre Justin y Hailey Bieber coinciden con problemas financieros y pausa profesional del artista tras cancelar su tour (Backgrid/The Grosby Group)

El propio cantante explicó en su momento: “Este año hice pública mi batalla con el síndrome Ramsay Hunt, donde mi rostro estuvo parcialmente paralizado. Por esta enfermedad, no pude completar la gira norteamericana de Justice. Después de actuar en Rock in Rio, me sobrevino el agotamiento y entendí que debía priorizar mi salud".

Fuentes especializadas aseguran que Justin Bieber “necesita los ingresos y busca volver a trabajar”, mientras enfrenta compromisos económicos pendientes con la empresa de conciertos AEG, tras la suspensión de su tour.

Desde entonces, los seguidores esperan un posible regreso del músico a la industria.