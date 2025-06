La verdadera historia de Laura Ingalls, una mujer del siglo XIX que plasmó su vida en “La familia Ingalls”

Laura Ingalls, interpretada en la ficción por Melissa Gilbert, fue una periodista, escritora y profesora que ganó popularidad en el siglo XX (Creative Commons/NBC)

Los viajes por la frontera estadounidense entre Minnesota, Iowa, Misuri, Kansas y las tierras de comunidades indígenas a lo largo de su infancia forjaron la mente y personalidad de Laura Ingalls, una jovencita que, por ese entonces, nunca esperaría que su historia familiar se convirtiera en un fenómeno mundial.

Su nombre es conocido por distintas generaciones gracias a la serie La familia Ingalls, pero hay quienes desconocen que esta misma se basó en una saga de ocho libros autobiográficos publicados entre 1932 y 1943.

Se convirtió oficialmente en periodista y escritora a los 44 años, motivada por su hija Rose Wilder, y no paró de publicar textos hasta su muerte en 1957. Casi dos décadas después llegó la primera adaptación televisiva de su obra con Michael Landon liderando el proyecto y Melissa Gilbert en el papel de la intrépida Laura.

Su saga autobiográfica de ocho libros, publicada entre 1932 y 1943, se convirtió en la base de la famosa serie televisiva "La familia Ingalls" (NBC)

El 7 de febrero de 1867, Laura Elizabeth Ingalls nació en una “pequeña casa en el gran bosque″, tal como describe en el primer volumen de la serie literaria que se publicó en 1932, en Pepin, Wisconsin. Era la segunda de cinco hijos y, a la edad de 3 años, se mudó junto a sus padres, Charles y Caroline Ingalls, a Kansas.

Es en dicho estado donde transcurre la historia de La pequeña casa en la pradera (1935), libro en el que principalmente se basó el programa de televisión. No pasó demasiado para que regresen a Pepin y, en 1874, llegan a Walnut Grove, Minnesota, donde actualmente se ubica el Museo de Laura Ingalls Wilder.

Dos años más tarde, cuando Laura ya casi tenía 10 años, la familia vuelve a mudarse con dirección a Burr Oak, Iowa; y, poco después, retornan a Walnut Grove. Recién en 1979, los Ingalls se establecen al oeste de Dakota en una zona no colonizada, estos eventos son narrados en En las orillas del lago de Plata (1939).

"La pequeña casa en la pradera" (1935) narra la vida de los Ingalls en Kansas (Harper & Brothers/Burnside Rare Books)

La paz para Laura y su familia duró poco una vez más, debido a que los colonos construyeron la ciudad De Smet en la pradera del condado de Kingsbury. No obstante, este atisbo de “modernidad” fue severamente afectado por el crudo invierno de su territorio (las descripciones están en El largo invierno, de 1940).

En De Smet, Laura fue a la escuela y comenzó a tomar diversos trabajos. En este mismo lugar también formó fuertes lazos de amistad y, posteriormente, conoció a Almanzo, su futuro esposo. Por su parte, Charles y Caroline, junto a su hermana mayor Mary, permanecieron en esta localidad hasta el fin de sus días.

A poco de cumplir los 16 años —considerada una edad de madurez para las mujeres en esa época—, Laura Ingalls obtuvo su primer trabajo como maestra. Aunque aún no terminaba sus estudios secundarios, se le cedió la oportunidad de enseñar a niños menores.

En la novela La pequeña ciudad en la pradera (1935), se narra cómo ella recibe su primer certificado de docencia. Si bien sentía que estaba progresando en su vida, mantenía el deber con su familia de aportar económicamente al hogar.

¿Qué pasó con Laura de “La Familia Ingalls”?

Laura nunca terminó la escuela, pues jamás se graduó. Tenía 18 años y optó por enfocarse en su desarrollo profesional hasta que se casó con Almanzo Wilder, un agricultor ocho años mayor. Su unión matrimonial recordó a la de sus propios padres, ya que Charles era granjero y Caroline ejerció la docencia.

En el norte de De Smet, la pareja inició su nueva vida y, en 1886, dieron la bienvenida a su primera hija, Rose Wilder. Tres años después, Laura tuvo a su segundo hijo, quien lamentablemente falleció a los 12 días de nacido. Nunca recibió un nombre y fue enterrado bajo el apelativo de “Hijo pequeño de A. J. Wilder”.

Por esos años, Almanzo enfermó de difteria y sufrió una parálisis en parte del cuerpo. Logró volver a caminar, pero tuvo que usar un bastón por el resto de su vida. A partir de la pérdida de su hijo, Laura y su esposo atravesaron una serie de tragedias que incluyeron la destrucción total de su casa por un incendio.

La familia Ingalls encontró su hogar definitivo en De Smet, Dakota del Sur, donde Charles, Caroline y Mary permanecieron hasta el final de sus días (Creative Commons/Winkelvi)

Viajaron hacia otros estados con el propósito de la mejoría de Almanzo, pero su estado de salud continuaba siendo delicado. En 1894, se mudaron a Misuri y con todos sus ahorros compraron una parcela, que nombraron la granja Rocky Ridge, donde se dedicaron a la avicultura y vida rural.

La historia de los Wilder se profundiza The First Four Years, considerado el noveno y último libro del universo de la familia Ingalls y que se publicó póstumamente en 1971.

Bajo su nombre de casada, Laura Wilder, envió en 1911 su primer artículo periodístico al diario Missouri Ruralist. Posteriormente, ocupó la posición de columnista y editora de este periódico, donde trabajó hasta mediados de la década de 1920.

Asimismo, formó parte de la Asociación de Préstamos Agrícolas, una organización dedicada a ofrecer préstamos a pequeños inversores y granjeros locales.

Su matrimonio con Almanzo Wilder estuvo marcado por tragedias personales, incluyendo la muerte de su segundo hijo y graves problemas de salud familiar (Creative Commons)

En 1925, la revista Country Gentleman publica su texto “Mi cocina de Ozark”. Seis años más tarde, ya tenía listo el manuscrito de su autobiografía, Pioneer Girl, alejada de la literatura infantil y que contó con descripciones gráficas de lo que Laura había observado en su niñez. Hace unos años, el libro fue publicado bajo el sello de South Dakota Historical Society Press.

“La ficción de Wilder, su autobiografía y su infancia real tal y como ella la vivió son tres cosas distintas, pero todas ellas están estrechamente entrelazadas, y los lectores disfrutarán viendo cómo se reflejan mutuamente. Sin embargo, aún más interesantes son los puntos en los que una historia difiere de la otra, y Pioneer Girl: The Annotated Edition explora también estas diferencias”, afirmó en 2014 Nancy Koupal, directora de la editorial.

En 1943, Laura Ingalls Wilder culminó con el octavo volumen titulado These Happy Golden Years (para ese entonces no se tenía contemplado el noveno).

Su esposo Almanzo murió en 1949 y ella se mantuvo sola viviendo en la granja Rocky Ridge durante los siguientes ocho años. Desde allí mantenía comunicación con sus editores, lectores y amigos mediante correspondencia por carta.

En el Cementerio de Mansfield en Misuri descansan juntos Laura y Almanzo Wilder, unidos en la muerte como lo fueron durante décadas de vida (Creative Commons/Julie Jordan Scott)

Laura fue diagnosticada de diabetes y problemas al corazón antes de morir. A tres días de cumplir los 90 años en 1957, ella falleció en paz en su casa mientras dormía. Fue enterrada al lado de su marido en el Cementerio de Mansfield en Misuri.