La familia Ingalls: el día en que una “desaliñada” Melissa Gilbert ganó el casting para convertirse en Laura Ingalls

Melissa Gilbert contó que su madre la preparó sin presiones para la audición de la emblemática serie familiar (Créditos: NBC)

Melissa Gilbert tenía apenas nueve años cuando fue elegida para interpretar a Laura Ingalls en Little House on the Prairie (La familia Ingalls). Cincuenta años después, la actriz revive con ternura y humor el accidentado —y sorpresivo— modo en que supo que había conseguido el papel que le cambiaría la vida.

Durante una reciente aparición en el pódcast Hey Dude... The 90s Called!, conducido por Christine Taylor y David Lasher, Gilbert (ahora con 61 años) narró cómo llegó a ser protagonista en el proyecto dirigido por Michael Landon.

La audición para el piloto de Little House on the Prairie, emitido originalmente en 1974 por NBC, fue una convocatoria masiva. Gilbert, que por entonces tenía ocho años y medio, venía de una decepción: no había logrado un papel en la nueva versión de Milagro en la calle 34.

“Estaba realmente triste”, recordó la actriz. “Y mi papá me dijo: ‘Escucha, que no hayas conseguido esto está bien. Solo significa que algo mejor va a venir’. Recuerdo que lloraba y le decía: ‘¡No hay nada mejor! ¿Qué puede ser mejor?’”, contó entre risas. “Y dos semanas después, [apareció] Little House on the Prairie”.

El casting fue un evento masivo: niñas peinadas y vestidas con esmero competían por el rol de Laura (NBC Productions)

Gilbert recordó que allá, en los setentas, la forma de gestionar las audiciones infantiles era distinta. Su madre, por ejemplo, prefería mostrar sencillez y naturalidad.

“En mi caso no había peinados especiales, ni maquillaje. Me dejaba sola. Leíamos los guiones solo para asegurarme de que los entendía. Pero no había entrenamiento. Lo único que me decía era: ‘Escucha. Solo escucha a quien tengas enfrente’”, relató.

Para cada prueba, Gilbert usaba su “uniforme de casting”: overoles, camisa de franela, zapatillas deportivas y llevaba el cabello en coletas.

“Y lo que sea que tuviera en la cara, suciedad o comida, se quedaba ahí”, explicó.

“Entraba, me sentaba en el piso a hacer la tarea hasta que me llamaban”. La escena contrastaba fuertemente con la de otras niñas, cuyos padres las arreglaban meticulosamente.

Gilbert se ganó el rol por su gesto inocente y su aspecto desprolijo (Créditos: NBC)

“Era una sala llena de chicas con sus madres rizándoles los bucles con los dedos y alisando sus delantales. Yo llegué toda desordenada, sucia y desprolija. Funcionó”, relató la actriz.

La forma en que la pequeña se enteró de que había logrado el papel fue bastante inesperada. Según cuenta Melissa, el dato se filtró sin querer por la hija de Michael Landon, el creador del proyecto.

“Estaba en la escuela, en el área del almuerzo, y una chica de un grado superior se me acercó”, recordó. “‘¿Eres Melissa?’, me preguntó. Y yo dije: ‘Sí, soy yo’. Y me dijo: ‘Soy Leslie Landon, y mi papá dice que tú vas a ser Laura’”.

Gilbert, incrédula y emocionada, salió corriendo. “No había celulares, obviamente”, dijo entre risas. “Así que salí corriendo a la oficina y les dije que tenía que llamar a mi mamá de inmediato. Mis agentes no sabían todavía. Mi mamá no sabía todavía. Leslie se metió en tantos problemas… Pero hemos sido muy buenas amigas desde ese día”, expresó.

Michael Landon le había contado los resultados del casting a su hija, y ella no supo guardar el secreto. (NBC Productions)

Según registros de la prensa, Melissa pasó por tres etapas en el casting. La primera fue una audición breve. en la que leyó una pequeña escena. Como la habían interrumpido, pensó que no le había ido bien hasta que la llamaron para otra lectura junto a Michael Landon.

En la tercera fase, la convocaron para una prueba de cámaras. Después de ello hubo varias semanas de silencio hasta que Leslie la sorprendió con el dato.

Años después, el actor que encarnó a Charles le dijo a Melissa que ella se ganó el papel apenas terminó la lectura con él. Landon estaba tan convencido por la espontaneidad de la pequeña que fue la única prueba de cámara que mostró a los directivos del canal. Y así tomó la decisión final por su protagonista.

Melissa Gilbert pasó toda su adolescencia en el set de la serie (NBC/Archivo)

“La familia Ingalls” a través de los años

La serie, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, se mantuvo al aire entre 1974 y 1983. Aunque fue una adaptación libre, el programa fue un fenómeno de audiencia y marcó un hito en la televisión familiar. Durante nueve temporadas, retrató con calidez la vida de una familia pionera en el siglo XIX.

TV Guide llegó a clasificar a Charles Ingalls como el cuarto padre más importante de la televisión, y a Nellie Oleson como una de las villanas más memorables.

En una arriesgada apuesta, Netflix se ha interesado en hacer un remake de la serie, pero esta vez su adaptación seguirá con más fidelidad el material literario original.

Laura será retratada como una niña valiente, curiosa y con una personalidad que desafía las normas de su época (Créditos: Instagram/NBC)

La encargada de dar vida a la nueva Laura Ingalls será Alice Halsey, una joven actriz de 10 años conocida por sus papeles en Lecciones de química, Days of Our Lives y Night Court.

Asimismo, la nueva producción contará con Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline, y Skywalker Hughes como Mary Ingalls.