Justin Baldoni podrá acceder a los mensajes enviados entre Taylor Swift y Blake Lively

La defensa de Lively acusó al actor de usar el nombre de Swift para desviar la atención de las acusaciones de acoso (REUTERS/REUTERS/AP)

Taylor Swift todavía está involucrada en el mediático juicio entre Justin Baldoni y Blake Lively. El juez federal Lewis J. Liman autorizó al actor y productor a acceder a mensajes entre Lively y la cantante, siempre que estén relacionados con la película Romper el círculo (It Ends With Us) o con la batalla legal en curso entre ambos actores.

La orden, emitida el 18 de junio de 2025, se produce después de que la defensa de Lively intentara impedir el acceso de Baldoni a las comunicaciones privadas entre la actriz y su amiga cercana, alegando que eran “irrelevantes” para el caso.

El juez no estuvo de acuerdo. Según documentos obtenidos por The Hollywood Reporter, Liman consideró que las conversaciones son “razonablemente importantes” porque la misma Lively identificó a Swift como una persona que “probablemente tendría conocimiento de quejas o discusiones sobre el ambiente laboral durante el rodaje”.

“La solicitud de los mensajes con Swift respecto a la película y este proceso están razonablemente justificadas, para descubrir información que pueda probar o refutar las acusaciones de acoso y represalias de Lively”, escribió el juez Liman en su decisión.

Blake Lively intentó bloquear el acceso a sus conversaciones con Swift, pero la corte desestimó su solicitud (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Tras esta decisión, los representantes legales de Lively reaccionaron con dureza y acusaron a Baldoni de utilizar la fama de Swift como una distracción del verdadero núcleo del juicio, que gira en torno a acusaciones graves de conducta inapropiada.

En declaraciones recogidas por PEOPLE, un portavoz de Lively afirmó:

“Seguiremos denunciando los esfuerzos implacables de Baldoni por explotar la popularidad de la Sra. Swift, lo cual desde el primer día no ha sido más que una distracción de las serias acusaciones de acoso sexual y represalias que enfrentan él y Wayfarer”.

Además, la defensa señaló que Swift ya no está legalmente implicada de forma directa. La cantante había sido citada formalmente en mayo por los abogados de Baldoni, pero la citación fue retirada posteriormente.

La citación original a Swift fue retirada en mayo, pero la solicitud sobre sus mensajes continuó hasta junio (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El rol de Taylor Swift en la controversia

Aunque Swift no tuvo un rol activo en la producción de It Ends With Us, sí otorgó la licencia de una de sus canciones, My Tears Ricochet, para la banda sonora.

Cuando la cantautora fue citada, un vocero argumentó que ella nunca visitó el set ni tenía participación de decisiones importantes en el largometraje.

“No participó en ningún casting ni decisiones creativas, no compuso la música del film, no vio ningún corte ni hizo sugerencias, ni siquiera vio la película hasta semanas después de su estreno”, aseguró el equipo de Swift.

La intérprete de “Love Story” fue involucrada en la disputa en los documentos judiciales que presentó Justin Baldoni como contrademanda a Lively.

Baldoni, en su rol de director y guionista, asegura que se sintió presionado por la influencia de las celebridades que apoyaban las ideas de su coprotagonista (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

El actor y director de Romper el círculo alegó que, durante una reunión en 2023 en la residencia de la actriz de Gossip Girl, tanto Ryan Reynolds como Taylor Swift habrían presionado para que él aceptara una escena reescrita por Lively.

Según el relato, ambos elogiaron la nueva versión del guion, lo que él interpretó como “una forma de presión indirecta” para ceder el control creativo.

Baldoni también presentó como evidencia una supuesta conversación en la que Lively se refería a sí misma como “Khaleesi”, llamando a Reynolds y Swift sus “dragones”, lo cual —según él— subrayaba el poder que ejercían en su contra durante las discusiones creativas.

Lo que el juez no concedió a Baldoni

Aunque Baldoni obtuvo acceso parcial a las comunicaciones entre Swift y Lively, la corte también denegó una moción presentada por su equipo para obligar a Lively a entregar más documentos relacionados con la producción.

Esta moción cruzada fue rechazada por el juez Liman, quien afirmó que la petición no cumplía con los estándares procesales necesarios para su aprobación inmediata.

Lively sostiene que la estrategia del actor es desviar la atención de las graves acusaciones en su contra (Sony Pictures)

Por otro lado, Lively había ofrecido entregar todos los documentos requeridos por Baldoni —excepto los intercambios con Swift— si el equipo del actor entregaba las grabaciones del rodaje y las comunicaciones sin censura que se mencionan en su demanda enmendada. Esa propuesta fue rechazada por la parte demandada, según reportó The Hollywood Reporter.

Blake Lively presentó su denuncia inicial en diciembre de 2024, acusando a Justin Baldoni de acoso sexual, comportamiento inapropiado en el set y represalias posteriores. Baldoni, por su parte, negó los cargos y presentó una contrademanda por difamación y extorsión. La movida del actor fue desestimada el pasado 9 de junio.

El juicio está programado para marzo de 2026.