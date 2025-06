“Mission: Impossible” enfrenta pérdidas millonarias en su octava entrega

Cada elección, cada misión, condujo a esto. #MisiónImposible: La Sentencia Final, 22 de mayo, solo en cines.(Crédito: UIP)

El análisis financiero de la saga revela que la película original de 1996, con un presupuesto de 80 millones de dólares, logró un retorno de inversión del 471%, mientras que la más reciente entrega, Mission: Impossible – The Final Reckoning, enfrenta pérdidas teatrales estimadas de 200 a 300 millones de dólares, según proyecciones de la industria.

Esta situación marca un punto de inflexión para la franquicia, que por primera vez se encuentra ante la posibilidad de no recuperar su inversión en taquilla. De acuerdo con Puck News y otros medios especializados, la octava entrega se ha convertido en uno de los experimentos financieros más riesgosos de Hollywood, con un presupuesto de producción confirmado de 400 millones de dólares, lo que la posiciona como la cuarta película más cara jamás realizada.

La octava entrega de la saga, con un presupuesto de 400 millones de dólares, se convierte en uno de los mayores riesgos financieros de Hollywood (REUTERS/Eduardo Munoz)

El medio Puck News detalló que, para alcanzar el punto de equilibrio en cines, Paramount Pictures necesitaría que la película recaude aproximadamente 1 billón de dólares en taquilla mundial, una cifra que ninguna entrega previa de la franquicia ha conseguido en sus 29 años de historia. Las proyecciones actuales sitúan la recaudación global entre 550 y 650 millones de dólares, lo que deja a la compañía ante pérdidas inevitables que podrían superar incluso las experimentadas con Dead Reckoning Part One, la cual perdió entre 100 y 200 millones de dólares en su recorrido teatral.

El presupuesto total de The Final Reckoning, sumando los costos de marketing estimados en 150 millones de dólares, asciende a unos 550 millones de dólares, más del doble del presupuesto de Mission: Impossible – Fallout (2018), que con 178 millones de dólares logró recaudar 791 millones a nivel mundial, el récord histórico de la franquicia.

El estreno de "Misión: Imposible: Sentencia Final" marca el final de la saga protagonizada por Tom Cruise (Paramount Pictures)

En sus primeras cuatro semanas, la película ha recaudado 506 millones de dólares mundialmente, con 165,3 millones en el mercado doméstico norteamericano y 340,5 millones internacionalmente. Aunque logró el mejor estreno de la saga con 64 millones de dólares en tres días, superando los 54,7 millones de Dead Reckoning, las proyecciones finales quedan muy por debajo del umbral de rentabilidad.

Según la regla estándar de la industria, que exige recaudar 2,5 veces el presupuesto de producción para generar ganancias, The Final Reckoning necesitaría entre 800 millones y 1 billón de dólares en taquilla global. Considerando que los exhibidores retienen aproximadamente el 50% de los ingresos, los ingresos netos para Paramount serían de apenas 253 millones de dólares, lo que se traduce en las pérdidas mencionadas.

La cronología de producción de Mission: Impossible 7 y 8 expone una serie de eventos que incrementaron los costos de manera significativa. La decisión de Tom Cruise y Christopher McQuarrie de filmar ambas películas de forma consecutiva en 2019 introdujo una complejidad logística sin precedentes. Según publicó Puck News, la pandemia de COVID-19 interrumpió la filmación apenas tres semanas después de su inicio en Venecia en febrero de 2020. Siguieron siete paradas y reinicios a lo largo de 19 meses, extendiendo la producción mucho más allá de los seis a ocho meses habituales. Cada interrupción implicó mantener al elenco y al equipo en nómina, preservar locaciones y equipos, y absorber costos fijos sin actividad productiva.

Tom Cruise realizó su acrobacia aérea más peligrosa: colgarse de un biplano sin arnés. (Crédito: Paramount Pictures and Skydance)

Los incidentes durante la producción también contribuyeron a los sobrecostos. En agosto de 2020, un incendio durante el ensayo de una acrobacia de motocicleta en Oxfordshire destruyó un set valorado en USD 2,7 millones y desperdició seis semanas de preparación para lo que se describió como “una de las secuencias más caras jamás filmadas en Reino Unido”. El audio filtrado de Tom Cruise reprendiendo al equipo por violar protocolos COVID en diciembre de 2020 evidenció la presión extrema bajo la que trabajaban, y se supo que Cruise invirtió más de 500.000 dólares de su propio dinero en cruceros para crear “burbujas de aislamiento” para el equipo.

Las huelgas de Hollywood en 2023 representaron otro golpe para la producción de MI8, que quedó suspendida durante ocho meses entre julio de 2023 y marzo de 2024. Durante ese tiempo, Paramount tuvo que mantener sets costosos, como el submarino de 25 millones de dólares y uno de los tanques de agua más grandes jamás construidos, que requirió 15 días para llenarse. Un fallo en el gimbal del submarino en mayo de 2024 añadió semanas de retraso y costos adicionales, ya que el mecanismo se atascó bajo el peso de la estructura de 36,5 metros (120 pies).

La evolución presupuestaria de la franquicia muestra una tendencia de ambición creciente y rendimientos decrecientes. Entre 2011 y 2018, la saga promedió un retorno de inversión del 359% con presupuestos controlados entre 145 y 178 millones de dólares. El salto a 291 millones para Dead Reckoning redujo el ROI al 96%, y The Final Reckoning, con sus 400 millones de dólares, proyecta un ROI negativo del -45%. Esta tendencia refleja una dinámica en la que cada entrega busca superar a la anterior en espectáculo y complejidad, lo que ha inflado los costos más allá de lo que el mercado puede absorber.

El director Christopher McQuarrie y Tom Cruise en el estreno de "Mission: Impossible - The Final Reckoning" at the Auditorio Nacional, en Mexico (Reuters)

El contexto industrial actual agrava la situación. Mientras películas como Inside Out 2 lograron un ROI del 750% con un presupuesto de 200 millones de dólares, The Final Reckoning necesitaría superar el récord histórico de la franquicia solo para acercarse al punto de equilibrio. Además, la taquilla global de 2024 fue 5% menor que la de 2023 y permanece 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia, según consignó Puck News.

Las declaraciones de los ejecutivos de Paramount reflejan las tensiones internas. Brian Robbins, CEO de Paramount Pictures, reconoció públicamente los desacuerdos con Tom Cruise sobre el alcance y el presupuesto de la producción, afirmando que el estudio tuvo que “presionar el botón de pausa” debido a diferencias sobre la dirección del proyecto. Chris Aronson, jefe de distribución, destacó el récord de apertura de la octava entrega, pero evitó referirse a las proyecciones financieras a largo plazo. La carta de agradecimiento de Tom Cruise tras el estreno, que no incluyó confirmaciones sobre el futuro de la franquicia, sugiere una conciencia de los desafíos económicos enfrentados.

El analista Matt Belloni, exeditor de The Hollywood Reporter, fue contundente: “Si la cifra de 400 millones de dólares se mantiene, entonces eso significa que Final Reckoning necesitaría ganar 1.000 millones a nivel mundial para alcanzar el punto de equilibrio — la película de Mission: Impossible más taquillera fue Fallout de 2018 que ganó 791 millones globalmente.”

Paramount necesitaría recaudar 1 billón de dólares para cubrir la inversión, pero las proyecciones sitúan la recaudación global muy por debajo de esa cifra (Reuters)

El panorama competitivo también ha cambiado. El estreno simultáneo con Lilo & Stitch de Disney, que recaudó 145,5 millones de dólares frente a los 64 millones de MI8, evidenció la dificultad de competir por pantallas premium y audiencias familiares. La pérdida de salas IMAX ante la competencia limitó el potencial de ingresos premium, que suelen ser clave para los blockbusters. Además, el 54% de la audiencia de The Final Reckoning tiene más de 55 años, lo que indica problemas para atraer a espectadores jóvenes, quienes suelen impulsar las repeticiones y el boca a boca. Esta “fatiga de franquicia” se acentúa en el octavo capítulo de una serie de casi tres décadas, especialmente cuando compite con contenido original y franquicias más recientes.

Los cambios en los hábitos de consumo tras la pandemia han impactado aún más. En 2019, el 55% de los espectadores prefería los cines sobre el hogar, pero para 2024 solo el 35% prefiere la experiencia teatral. Esta transformación en el comportamiento del público hace que presupuestos de 400 millones de dólares resulten cada vez más difíciles de justificar, según reportó Puck News.

A pesar de las pérdidas proyectadas, Paramount sostiene que The Final Reckoning tiene valor estratégico a largo plazo. La película refuerza el catálogo de Paramount+, donde la franquicia sigue atrayendo suscriptores. La película original de 1996 aún genera aproximadamente 10 millones de dólares anuales, lo que demuestra el valor duradero de la propiedad intelectual. Skydance Media y New Republic Pictures compartieron el riesgo financiero, cubriendo cada uno el 25% del presupuesto de producción, lo que limitó la exposición directa de Paramount a unos 200 millones de dólares. Además, los pagos de seguros COVID de 71 millones de dólares de la aseguradora suiza Chubb ayudaron a mitigar parte de las pérdidas por las interrupciones pandémicas.

No obstante, estos factores no compensan completamente la realidad: The Final Reckoning necesita un éxito de taquilla sin precedentes para evitar pérdidas sustanciales. Con las proyecciones actuales, la película enfrentaría pérdidas teatrales de 200 a 300 millones de dólares, superando potencialmente las de su predecesora.

Mission: Impossible – The Final Reckoning enfrenta pérdidas teatrales de hasta 300 millones de dólares por costos récord y baja recaudación (Reuters)

Mission: Impossible – The Final Reckoning se presenta como un caso de advertencia sobre los riesgos de la escalada presupuestaria en la era post-pandemia. La combinación de interrupciones por COVID-19, huelgas laborales, acrobacias cada vez más ambiciosas y la inflación general ha creado una situación en la que los costos superan ampliamente los ingresos potenciales. Mientras Tom Cruise sigue apostando por acrobacias prácticas, las realidades financieras de Hollywood en 2025 se han convertido en un obstáculo más difícil de superar que cualquier villano en pantalla.

Para Paramount y la industria, The Final Reckoning podría marcar el final de una era en la que los presupuestos de los blockbusters crecían sin límites bajo la premisa de que el público global siempre cubriría los costos. En contraste, películas de presupuesto medio como A Quiet Place: Day One han demostrado que es posible lograr un ROI del 291% con solo 67 millones de dólares, lo que sugiere que el futuro del cine podría pertenecer a quienes consigan más con menos recursos.