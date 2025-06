Bryan Cranston revela por qué Erik Per Sullivan no estará en el regreso de “Malcolm el de en medio”

Cranston, quien le dio vida a Hal en 'Malcolm el de en medio', compartió nuevos detalles sobre la ausencia de Erik Per Sullivan (Dewey)

La popular serie Malcolm el de en medio prepara su regreso con una miniserie de cuatro episodios que reunirá a buena parte del elenco original. Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield retomarán sus papeles como los miembros de la disfuncional familia Wilkerson, pero esta vez el personaje de Dewey tendrá un nuevo rostro. El actor Caleb Ellsworth-Clark interpretará al hijo menor, debido a que Erik Per Sullivan, quien dio vida a Dewey en la serie original, no participará en esta nueva etapa.

La noticia no sorprendió a los seguidores más atentos a la vida de Sullivan. Después del final de la serie en 2006, el actor se alejó del mundo del espectáculo y, según declaraciones recientes de Bryan Cranston, rechaza volver a la actuación. Durante una conversación en el pódcast Fly on the Wall, conducido por Dana Carvey y David Spade, Cranston explicó cómo se desarrolló la invitación a Sullivan para el regreso de Malcolm el de en medio.

“Hablé con Erik y le dije: ‘¡Tenemos el show! Va a volver’. Él respondió: ‘Eso es fantástico’. Le dije que esperábamos contar con él, pero él fue muy claro y me dijo que no, que no le interesaba, aunque le parecía genial que el proyecto siguiera adelante”, relató Cranston.

A sus 33 años, Erik Per Sullivan ha decidido abandonar por completo la actuación y dedicarse a su posgrado en la universidad (X)

Lejos de los focos, Erik Per Sullivan rehizo su vida fuera de la actuación. Ahora, con 33 años, está cursando estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. “Es muy inteligente, está sacando una maestría en Harvard en este momento”, detalló Cranston. También agregó que Sullivan dejó de actuar siendo un niño y no planea retomar esa faceta de su vida.

Además de las nuevas declaraciones de Cranston, Jane Kaczmarek también abordó la decisión de Per Sullivan de alejarse de la industria del entretenimiento.

“Lo admiro porque muchas personas creen que estar en el mundo del espectáculo es lo mejor del mundo. Pero no es para todos”, comentó la actriz.

Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois en 'Malcolm el de en medio', compartió su admiración por Sullivan al seguir sus deseos de continuar sus estudios (Disney)

¿De qué tratará la nueva serie de ‘Malcolm el de en medio’?

Según el comunicado oficial, la trama seguirá a Malcolm, ahora adulto, y a su hija Leah (interpretada por Keeley Karsten), quienes se ven envueltos nuevamente en el caos característico de la familia cuando Hal y Lois los convocan para celebrar su 40º aniversario de bodas.

A 25 años de su estreno, "Malcolm el de en medio" volverá a Disney con cuatro nuevos episodios Crédito: IG@disneyplus

A esta historia se le suma otro nuevo rostro: Kelly, la hija de Hal y Lois que se reveló en el último episodio de la serie original. Kelly es interpretada por Vaughan Murrae y se describe como un personaje “autosuficiente, obtiene buenas calificaciones y ya es más sabio que la mayoría de la familia”.

El revival de Malcolm el de en medio se emitirá por Disney+, bajo la producción de Disney Branded Television. En abril, el propio Frankie Muniz compartió una foto junto a Cranston y Kaczmarek, anunciando el inicio del rodaje y despertando expectativas entre los fanáticos de la serie original, que se emitió desde el año 2000 hasta 2006 en la cadena Fox.

Aunque no hay una fecha exacta para el regreso de la familia Wilkerson, se sabe que los nuevos episodios llegarán en 2025, probablemente a finales del año.