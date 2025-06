Nicholas Hoult, sobre interpretar al némesis de Superman: “Había algo en Lex que reunía todo lo que venía haciendo como actor”

La cinta de James Gunn mostrará a Clark Kent dividido entre su herencia kryptoniana y su vida como reportero en la Tierra (Crédito: Warner Pictures - DC Cómics)

Nicholas Hoult se prepara para interpretar a Lex Luthor en la próxima película Superman, dirigida por James Gunn y cuyo estreno mundial está previsto para el 10 de julio de 2025.

La información, difundida por Empire, marca un nuevo capítulo en la carrera del actor británico, reconocido por asumir roles moralmente ambiguos y excéntricos.

Su elección para encarnar al icónico villano promete aportar una visión renovada al universo cinematográfico del superhéroe, generando expectativas tanto entre seguidores del cómic como entre aficionados al cine.

Una trayectoria marcada por personajes atípicos

Desde su debut en About a Boy, donde interpretó a un niño socialmente torpe, Hoult ha construido una filmografía centrada en figuras complejas. En la serie Skins, dio vida a Tony Stonem, un adolescente manipulador, mientras que en Warm Bodies interpretó a un zombi introspectivo.

En declaraciones a Empire sobre la elección de su papeles, afirmó que “me parece interesante explorar cómo funcionan los humanos: las cosas raras. Las formas en que nos comportamos, cómo la gente aprueba su comportamiento, o lo explica, o no se lo explica a sí misma”.

Desde sus inicios en la actuación, Hoult prefirió papeles que desvían del molde tradicional; figuras perturbadoras, excéntricas o emocionalmente complejas (REUTERS/Temilade Adelaja)

Su recorrido incluye títulos como The Favourite, del director Yorgos Lanthimos, y Mad Max: Fury Road, de George Miller, donde interpretó a Nux, un guerrero obsesionado con alcanzar la gloria en Valhalla.

Según el actor de 35 años, se siente más cómodo cuando puede adentrarse en personajes inusuales que desafían su intelecto: “Hay más cosas para que mi cerebro esté ocupado haciendo que solo tratar de ser una interpretación encantadora”.

Del héroe al villano: proceso de selección e influencias

El camino hacia Superman no fue directo. Hoult audicionó en primera instacia para el “hombre de acero”, pero finalmente fue elegido como Lex Luthor.

Durante la entrevista con Empire, relató que al leer el guion sintió una conexión con el villano, aunque inicialmente ignoró esa intuición. “Cuando James Gunn me llamó para ofrecerme el papel, no dije nada, solo me reí... hubo un momento de emoción, alegría, y también diría alivio”, expresó.

Para construir su versión de Lex Luthor, Hoult se inspiró en Gene Hackman y Michael Rosenbaum, buscando una interpretación original (Captura del tráiler: YouTube - DC)

También explicó que parte de su entusiasmo por interpretar a Luthor surgió al reconocer en el personaje una síntesis de todo lo que desarrolló como actor en los últimos años.

“Había algo en Lex que reunía todo lo que venía haciendo últimamente como actor, todo lo que aprendí y crecí en estos años... combinar todo eso en este personaje podía dar como resultado algo muy interesante”, detalló a Empire.

Para preparar su interpretación, el actor revisó versiones previas del personaje, en especial las de Gene Hackman y Michael Rosenbaum.

“Volví y miré a Gene. Y Michael Rosenbaum, quien fue el primer Lex que vi, crecí viendo Smallville en televisión (serie de Superman)”, indicó a Empire. También destacó la necesidad de inspirarse sin imitar, buscando una versión personal y contemporánea.

Lex Luthor será retratado como un ideólogo que percibe a Superman como un peligro moral, impulsando una confrontación marcada por la manipulación y la estrategia (Captura del tráiler: YouTube - DC)

El cambio físico también formó parte de la transformación. Ya había afeitado su cabeza para Mad Max, y señaló con humor que nunca le preocupó la forma de su cráneo, a diferencia de lo que suele inquietar a otros.

Según el actor, este tipo de transformaciones lo ayudan a crear distancia con su propia imagen y a sumergirse por completo en el personaje.

Rodajes recientes: entre tensión y comedia

El último año fue especialmente demandante para Hoult, quien encadenó tres rodajes consecutivos. En Nosferatu, dirigido por Robert Eggers, interpretó a Hutter y enfrentó situaciones de tensión real, como una escena con pastores checos que actuaban como lobos. También vivió momentos cómicos, como cuando recibió una prótesis de Bill Skarsgård y generó confusión al intentar enmarcarla.

En The Order, de Justin Kurzel, asumió el papel de Bob Mathews, para el cual leyó The Silent Brotherhood e investigó ideologías extremistas a fin de construir el personaje sin prejuicios.

Si bien reconoció lo perturbador del material, sostuvo que para interpretar con autenticidad debe dejar de lado los juicios personales. “Cuando interpretas al personaje, no puedes hacer que tus juicios influyan en cómo lo retratas”, afirmó.

Perspectiva actoral y evolución profesional

El enfoque de Nicholas Hoult se caracteriza por la curiosidad y la apertura al riesgo. Según declaró a Empire, no sigue un plan estricto: “Seguiré eligiendo papeles cada vez más oscuros y extraños hasta que las personas digan: ‘¡No! ¡ Ya es demasiado!’”.

Admirador de figuras como Willem Dafoe, por su imprevisibilidad, y Hugh Grant, a quien considera una influencia desde About a Boy, el actor valora la oportunidad de aprender de directores como Robert Eggers, Justin Kurzel y Clint Eastwood, a quien apodó “Capitán Lingus” en el rodaje de Juror #2.

Hoult citó a Willem Dafoe y Hugh Grant como influencias clave en su carrera, alineadas con su preferencia por papeles oscuros y riesgosos (REUTERS)

Expectativas ante Superman y nuevos proyectos

La próxima entrega de Superman representa un momento clave para Nicholas Hoult, quien asumirá el desafío de reinterpretar a Lex Luthor bajo la dirección de James Gunn.

Esta será la primera película de DC Studios bajo el liderazgo de Gunn y marcará el inicio oficial del nuevo Universo DC que el director está desarrollando.

De acuerdo con Empire, la combinación de intensidad dramática, humor ácido y profundidad psicológica que caracteriza la trayectoria de Hoult lo posiciona como una de las apuestas más interesantes del cine contemporáneo.

Con proyectos ambiciosos en marcha y una clara disposición a explorar personajes complejos, su carrera sigue expandiéndose hacia territorios narrativos poco convencionales.