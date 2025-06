Rod Stewart canceló sus próximos conciertos en EEUU: “Estoy destrozado y pido sinceras disculpas”

Rod Stewart canceló varios conciertos por problemas de salud. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Rod Stewart canceló varios conciertos programados en Estados Unidos este mes de junio, debido a una persistente gripe que lo ha obligado a tomar reposo por recomendación médica.

La situación ha encendido las alarmas entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan si el artista de 80 años estará en condiciones de cumplir con su esperada presentación en el prestigioso festival Glastonbury, programado para el próximo 29 de junio en el Reino Unido.

El sábado 7 de junio, el cantante británico anunció en su cuenta oficial de Instagram que debía cancelar cuatro espectáculos y posponer otros dos, todos en los estados de Nevada y California. En su mensaje, sobre un fondo negro, el intérprete de clásicos como “Forever Young” expresó su pesar.

“Tengo que cancelar y reprogramar mis próximos seis conciertos en junio mientras continúo recuperándome de la gripe. Lo siento mucho, amigos. Estoy devastado y pido sinceras disculpas por cualquier inconveniente causado a mis fanáticos. Volveré al escenario y nos veremos pronto – Sir Rod”, expresó.

Rod Stewart afirmó que se siente devastado por tener que cancelar sus presentaciones. (Instagram/Rod Stewart)

Los conciertos cancelados incluyen las fechas del 7, 8 y 10 de junio en el The Colosseum Theater del Caesars Palace en Las Vegas, y el espectáculo del 14 de junio en el Lake Tahoe Amphitheatre, también en Nevada.

Por su parte, los shows del 12 de junio en Rancho Mirage y del 15 de junio en Paso Robles, ambos en California, han sido reprogramados para el 20 y 21 de septiembre, respectivamente.

La preocupación por el estado de salud de Rod Stewart no es nueva. El pasado 4 de junio, el artista ya había informado sobre la cancelación del concierto del día siguiente en Las Vegas, alegando que su médico le había indicado más días de descanso.

Rod Stewart ya había cancelado otros conciertos durante su gira. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Lo siento muchísimo… Mi doctor ordenó un poco más de reposo mientras me recupero de la gripe”, escribió entonces.

De hecho, esta seguidilla de cancelaciones comenzó el 1 de junio, cuando horas antes de subir al escenario, el propio cantante anunció sentirse mal y comunicó que su presentación sería reprogramada para el 10 de junio.

“Siento informar que no me siento bien y mi show de esta noche en The Colosseum en Caesars Palace será reprogramado”, dijo entonces.

Rod Stewart se encuentra actualmente en medio de su gira One Last Time Tour, que contempla numerosas fechas en Estados Unidos a lo largo de julio y agosto, con un cierre previsto para el 15 de agosto en St. Louis, Missouri.

La gira de Rod Stewart tiene contemplado su final el próximo 15 de agosto. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La gira arrancó el 7 de marzo en Austin, Texas, y ha sido vista como una despedida simbólica de los grandes escenarios internacionales, aunque el cantante aún no ha confirmado que esta sea efectivamente su última gira.

El británico también ha mantenido una residencia en Las Vegas en el Caesars Palace, la cual planea continuar durante el otoño, siempre que su salud lo permita. Su más reciente aparición pública se produjo en mayo, durante la ceremonia de los American Music Awards 2025, donde fue homenajeado con el Lifetime Achievement Award.

Sin embargo, es su próxima participación en Glastonbury la que mantiene a sus fanáticos y a la industria en vilo. Stewart tiene previsto ocupar el emblemático “Legends Slot” del festival, una franja horaria reservada para artistas consagrados, el 29 de junio.

La presentación de Rod Stewart en el festival de Glastonbury podría ser cancelada. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna confirmación oficial sobre la cancelación o mantenimiento de esta presentación, pero las dudas crecen a medida que pasan los días y el artista sigue sin recuperarse completamente.

Mientras tanto, miles de fanáticos le desearon a través de redes sociales una pronta recuperación del querido “Sir Rod”.