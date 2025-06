El doble de cuerpo de Justin Baldoni describió un ambiente “tenso” en el set de “It Ends With Us”

El doble de cuerpo de Justin Baldoni afirmó que el ambiente en el set de “It Ends With Us” no era el mejor. (Créditos: Instagram/Thomas Canestraro. Sony Pictures)

En una entrevista con Daily Mail, Thomas Canestraro describió un ambiente “tenso” y “cargado de incomodidad” durante el rodaje de It Ends With Us, alimentando aún más el escándalo que envuelve a los protagonistas de la cinta, Blake Lively y Justin Baldoni.

“Se notaba la tensión en el set. Había cierta incomodidad por parte de todos”, declaró el hombre, quien interpretó al personaje de Ryle Kincaid en varias escenas físicas y de riesgo. Aunque en su momento no conocía los detalles, dijo haber sentido que “algo había pasado entre los actores principales”.

El doble, de 38 años, mencionó que su trabajo en el set originalmente estaba programado para cinco días, pero terminó extendiéndose a dos semanas en Weehawken, Nueva Jersey.

Thomas Canestraro contó que las grabaciones de la cinta se extendieron y el ambiente era incomodo para todos. (Instagram/Thomas Canestraro)

“Lo que experimenté fue que la filmación tomó más tiempo de lo esperado. Me preguntaba: ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tardamos tanto en filmar toda esta escena? ¿Por qué no vamos a tiempo?’”, expresó.

Incluso, Thomas Canestraro recordó su experiencia previa con Blake Lively durante una campaña promocional de A Simple Favor (2018), describiéndola entonces como “extremadamente amable”.

Además, contó que notó un cambio en la actitud de Lively durante It Ends With Us. “Estaba más cerrada”, comentó, señalando que su esposo, el actor Ryan Reynolds, estuvo presente en el set desde el primer día.

Thomas Canestraro afirmó que la actitud de Blake Lively era diferente. (Splash News/The Grosby Group)

“Cuando llegué, Ryan estaba allí y pensé: ‘¡Qué cosa tan genial!’. Es como cuando trabajamos juntos en A Simple Favor. ¡Qué esposo tan comprensivo que vino solo a animar a su esposa!”, recordó.

Sin embargo, su percepción cambió cuando, en diciembre pasado, surgieron los titulares sobre una demanda por acoso sexual presentada por Lively contra Baldoni.

“Y ahora pienso: ‘¿Blake ya estaba en tan mal estado que Ryan solo vino a asegurarse de que estuviera bien?’”, reflexionó.

Thomas Canestraro recordó que Ryan Reynolds estuvo en el set casi todo el tiempo con Blake Lively (REUTERS/Caitlin Ochs)

La denuncia de Lively, presentada en diciembre de 2024, acusa a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de la película. El actor de Jane the Virgin negó las acusaciones y, en enero, contraatacó con una demanda por 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane, alegando difamación, extorsión y otros cargos. El juicio está previsto para 2026.

Ante esto, Canestraro se mostró reservado respecto al conflicto legal. “No quiero estar en ningún equipo. Espero que lleguen a un acuerdo. No necesitamos eso en la industria. Al mismo tiempo, no se pueden desacreditar los sentimientos ni la experiencia de nadie”.

A pesar de calificar a Baldoni como “extremadamente amigable”, el doble confesó que no mantuvo contacto con él después de la filmación. “Tiene esposa, familia, amigos… algunos le creen, otros tienen dudas. Ese no debe ser un buen lugar para estar. Debe afectarle”, expresó.

Thomas Canestraro admitió que Justin Baldoni le pareció uun tipo bastante amable. (REUTERS/Caitlin Ochs)

El escándalo también ha afectado a otros círculos cercanos. La cantante Taylor Swift, amiga cercana de Blake, fue citada inicialmente a declarar en el juicio, pero Baldoni retiró la citación poco después.

Aun así, medios como Page Six reportan que la estrella del pop ha “detenido” su amistad con Lively, al menos temporalmente, debido al estrés mediático y legal que rodea el caso.