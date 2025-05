Actor de “Lost” habla del controversial final de la serie: “Creo que se trataba de dar un cierre a los personajes”

El final de "Lost" dejó a los fans con la sensación de que faltaban cosas por resolver lo que ha provocado debates incluso 15 años después (Foto: Archivo)

Daniel Dae Kim interpretó a Jin-Soo Kwon, en la serie Lost que se transmitió entre 2004 y 2010, con una duración de 6 temporadas. Ahora, después de 15 años, el actor asiático-americano decidió hablar de su experiencia.

El final de Lost es un tema que aún se debate entre los fans de la serie. Mientras que algunos opinan que fue algo simbólico y emocional, otros piensan que dejó muchos cabos sueltos.

El programa de misterio dejó muchas cosas sin resolver dejando las respuestas a interpretación del público, lo que ha generado largas discusiones incluso entre los actores del show.

“Creo que entiendo algo sobre el final. Pude hablar con los creativos del programa, lo disfruté mucho, sabía que sería controvertido. pero aún así me acerqué a ellos. Creo que el punto era proporcionar un cierre para los personajes, creo que eso es más importante que el final”, dijo Daniel Dae en una entrevista para People.

Daniel Dae Kim interpretó a Jin-Soo Kwon, un hombre surcoreano que se estrella en la isla junto a su esposa (REUTERS/Lucas Jackson)

En 2016 Kim defendió el final de Lost en el show de Andy Cohen, hizo hincapié que la resolución emocional de los personajes era más importante que resolver los misterios de la isla.

“Me gustó el final genuinamente, porque para mi no era tan importante resolver todas las preguntas que quedaron sin respuesta, ni los detalles minuciosos con los que algunos fans están obsesionados; no importaba tanto como lo que sucedió a los personajes”, dijo Kim, y continuó hablando sobre los el cierre para los héroes.

“Y me gustó ver que se iban juntos, porque pasaron parte de sus vidas juntos. Ahora iban a pasar la eternidad juntos”.

El actor de 56 años dijo para People que varios fanáticos de Lost lo siguen buscando.

Hasta la fecha hay fans que buscan a Daniel para preguntarle qué sabe sobre el final de la serie (Foto: Archivo)

“Es muy especial, es único. A pesar de que hay tantas cosas que ver”, comentó sorprendido porque los fans de la serie siguen buscando respuestas.

¿Qué ha sido de Daniel Dae Kim?

Kim dice que ahora que sus hijos Zander y Jackson son mayores, “los dos son fans del show”, incluso si eran muy jóvenes cuando la serie se estrenó.

“Cuando Lost salió al aire, mis hijos tenían 3 años y eran demasiado pequeños para entender algo tan aterrador”, dijo el actor para People.

El actor Daniel Dae Kim ha tenido una exitosa carrera después de "Lost" actualmente está nominado al prestigioso premio "Tony" (REUTERS/Isabel Infantes)

Además de su exitosa participación en Hawaii Five-0 y The Good Doctor, Kim es reconocido en la escena de Broadway. El otoño pasado protagonizó la obra Yellow Face, de David Henry Hwang, logrando la nominación al premio Tony. Convirtiéndose en el primer asiático-americano nominado como Actor Principal en una puesta en escena.

“Me siento increíblemente especial. Me enteré de la nominación apenas hace unas semanas, y realmente me sorprendió, porque los premios Tony son una tradición con 78 años de antigüedad. Saber que soy el primer asiático-americano en recibir el premio me provoca una mezcal de tristeza y felicidad. Es algo muy significativo. De hecho significa más por el hecho que por mi logro”. Finalizó Kim.

Los premios Tony 2025 se transmitirán en vivo desde el Radio Music Hall en Nueva York, el 8 de junio por CBS.