La madre de Selena Gomez hipotecó su casa para pagar a los empleados de la empresa de salud mental de la cantante

Mandy Teefey tuvo que pedir un préstamo para pagar a sus trabajadores de Wondermind. (Instagram/Wondermind)

Mandy Teefey, madre de Selena Gomez y directora ejecutiva de la startup de salud mental de la cante, Wondermind, recurrió a un préstamo con garantía hipotecaria para cubrir el salario de empleados tras una grave crisis financiera en la empresa, según reveló Forbes este sábado 10 de mayo.

El informe señala que en marzo de este 2025 la compañía comenzó a quedarse sin fondos para pagar a su plantilla de aproximadamente 15 trabajadores, sin contar a proveedores y freelancers.

Hasta la fecha, los empleados solo han recibido uno de los dos sueldos pendientes, mientras que contratistas externos siguen esperando pagos que ascenderían a “cientos de miles de dólares”

Mandy Teefey debe cientos de miles de dólares en salarios. (Instagram/Mandy Teefey)

Además, Wondermind adeudaría cerca de 60 mil dólares a una firma de relaciones públicas, según denuncias de empleados anónimos. La empresa aseguró a Forbes que la situación “ha sido rectificada” y que los pagos restantes se realizarán este lunes 12 de mayo.

Documentos internos citados por el medio revelan que en marzo, Mandy Teefey comunicó a su equipo la suspensión de los beneficios médicos, pidiendo disculpas por el mensaje enviado “en un día de bienestar” y explicando que estaban trabajando intensamente para asegurar una nueva ronda de financiamiento.

A los empleados se les informó que debían recurrir a la cobertura COBRA, utilizada en Estados Unidos para mantener seguros médicos tras perder el empleo o reducir sus horas de trabajo.

En un comunicado, la compañía reconoció estar atravesando “las típicas dificultades de crecimiento” de una startup y anunció que pronto iniciará una nueva etapa en la que seguirá apostando por el “fitness mental” como eje de su labor.

Mandy Teefey apostará por una nueva etapa de financiamiento para Wondermind. (Instagram/Mandy Teefey)

Por si fuera poco, fuentes internas indicaron que los problemas financieros comenzaron tras el nombramiento de Mandy Teefey como única CEO en enero de 2023.

Aunque ha sido representante de la carrera artística de su hija, algunos de los empleados cuestionaron su capacidad para liderar una startup. Incluso, hubo quienes denunciaron que rechazó lucrativos acuerdos con marcas —como Airbnb— porque exigían la participación activa de Selena Gomez.

Sin embargo, la jefa de personal de Wondermind, Emma Wright, desmintió estas acusaciones, calificándolas de “increíblemente y extremadamente engañosas”, y defendió el liderazgo de Teefey, asegurando que ella “lidera con pura gracia”.

Emma Wrigth defendió la forma de liderar de Mandy Teefey (Instagram/Mandy Teefey)

Además, Wright aseveró que la madre de la cantante ha trabajado incansablemente para mantener a flote los empleos y el crecimiento de la empresa.

“Se ha centrado exclusivamente en mantener intactos los medios de vida de todos y en mantener el crecimiento de la empresa”, afirmó.

Wondermind fue fundada en 2021 por Selena Gomez, Mandy Teefey y la empresaria Daniella Pierson. La compañía logró una financiación de cinco millones de dólares al año siguiente.

Asimismo, la plataforma se ha presentado como un espacio digital centrado en el bienestar emocional y la conversación abierta sobre salud mental.

Wondermind es un espacio digital centrado en el bienestar emocional. (Instagram/Wondermind)

Mientras, de acuerdo con la revista Bloomberg, Selena Gomez alcanzó el estatus de multimillonaria en 2024, con una fortuna estimada en 1.3 billones de dólares, gran parte de la cual proviene del éxito de su marca de cosméticos, Rare Beauty, lanzada en 2020.

La cantante y actriz también ha capitalizado su carrera artística, sus inversiones inmobiliarias y colaboraciones comerciales.

Hasta el momento, ni Selena Gomez ni representantes de Wondermind han respondido públicamente a los reportes.

Selena Gomez se sinceró ante los comentarios sobre su peso

Durante una entrevista en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la artista de 32 años reconoció que el escrutinio constante la ha afectado emocionalmente.

Selena Gomez reconoció que las críticas de su físico la han afectado emocionalmente. (REUTERS/Danny Moloshok)

“Mi peso es un gran tema para la gente. Todos tienen algo que decir y eso realmente me entristece. No es que me haga sentir víctima, pero sí me ha vuelto un poco amargada, y me siento culpable por admitirlo. Pero es la verdad”, declaró.

La estrella de Only Murders in the Building señaló que las mujeres enfrentan una lucha constante contra el escrutinio público, ya que sufren de una constante presión desproporcionada respecto a su apariencia y elecciones personales, por lo que cuando ella tiene que asistir a algún evento público solo desea posar ante los camarógrafos y sentarse lo más pronto posible.