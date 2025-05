A 20 años del estreno, Jim Carrey reveló secretos del rodaje con Kate Winslet en “Eterno resplandor de una ente sin recuerdos”

“Realmente no tenía ni idea de lo que iba a hacer” , confesó Carrey entre risas, refiriéndose a una escena del tren donde Clementine (Winslet) da un empujón a Joel (Carrey). “Ella se apresuró y me golpeó” , añadió con humor, asegurando que no llegó a dejarle un hematoma porque pidió a sus asistentes que le consiguieran árnica “de inmediato”.

Han pasado veinte años desde el estreno de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos ( Eternal Sunshine of the Spotless Mind ), la obra de Michel Gondry que redefinió el cine romántico y confirmó la versatilidad interpretativa de Jim Carrey.

