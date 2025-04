La hermana de Freddie Mercury gastó en secreto casi 4 millones de dólares para recuperar recuerdos personales que Mary Austin había subastado

Freddie Mercury y Mary Austin durante el cumpleaños número 38 del cantante (Grosby)

Kashmira Bulsara, hermana menor de Freddie Mercury, invirtió tres millones de libras esterlinas (aproximadamente 3,7 millones de dólares) para adquirir varias posesiones personales del fallecido vocalista de Queen, evitando que estos objetos terminaran en manos de compradores anónimos en una subasta pública.

The Sun informó recientemente que esta subasta, realizada en Sotheby’s en Londres en 2023, incluyó más de 1.400 artículos personales de Mercury y alcanzó una recaudación total de 40 millones de libras (49 millones de dólares).

La subasta fue organizada por Mary Austin, amiga íntima y exnovia de Mercury, quien heredó gran parte de su patrimonio tras su fallecimiento en 1991. Austin justificó su decisión al señalar que, pese a los años disfrutando de estos objetos, sentía que había llegado el momento de pasar página.

Kashmira Bulsara adquirió objetos íntimos de Freddie Mercury en una subasta millonaria (Crédito: Imdb)

“Durante muchos años tuve la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y tanto amaba”, comentó Austin, según Euronews. Parte de las ganancias se donaron a la Elton John Aids Foundation y al Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica contra el HIV, fundada por los miembros de Queen y el manager Jim Beach.

Kashmira Bulsara, sin embargo, expresó su descontento ante la posibilidad de que los objetos más íntimos de su hermano terminaran fuera del círculo familiar.

La icónica corona que Freddie Mercury usó durante la gira Magic. (Foto AP: Kirsty Wigglesworth)

Según The Sun, realizó un trabajo minucioso para adquirir las piezas, incluyendo visitas privadas a los lotes antes de la subasta y el envío de su asistente personal como representante en las pujas, siguiendo el desarrollo de los acontecimientos de forma remota.

Una fuente cercana citada por el medio señaló: “Kashmira se sintió enfadada y dolida ante la idea de que las posesiones más íntimas de su hermano podrían acabar en manos desconocidas”.

Entre los objetos adquiridos se destacan una máquina de discos Wurlitzer Modelo 850, vendida por 500.000 dólares; un chaleco pintado a mano con retratos de los seis gatos de Mercury, valuado en 173.000 dólares; una chaqueta militar diseñada para el cumpleaños número 39 de Mercury, que alcanzó un precio de 561.000 dólares; y un borrador de letras manuscritas de la canción Killer Queen, vendido por 344.000 dólares.

Un piano de media cola Yamaha G2 en el que Freddie Mercury compuso "Bohemian Rhapsody" es exhibido el 3 de agosto de 2023, en Londres. El piano se subastó por más de 2 millones de dólares el 6 de septiembre en Sotheby's. (Yui Mok/PA vía AP)

Según A Queen of Magic, una fuente cercana al evento aseguró: “Habían reservado un gran presupuesto, por lo que estaban muy contentos con el resultado final, a pesar de pagar mucho más del precio estimado por cada artículo”.

La subasta, titulada “Freddie Mercury: A World of His Own”, atrajo a más de 140.000 visitantes a las salas de exposición de Sotheby’s en Bond Street y contó con compradores de más de 50 países. Según La República, como parte de la presentación, las salas de subastas recrearon espacios del hogar de Mercury en Garden Lodge, su residencia en Londres, incluyendo piezas relacionadas con su amor por los gatos, como libros, pinturas y una versión de la revista “Catmopolitan”.

Empleados de Sotheby's colocan una rocola de diseño 'Peacock' Wurlitzer Modelo 850 de Paul Fuller, estadounidense, de cerca de 1941, en las salas de subastas de Sotheby's en Londres, el jueves 3 de agosto de 2023 (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

El desacuerdo sobre la venta refleja tensiones familiares en torno al legado del artista. Austin, además de heredar la mitad del patrimonio de Mercury tras su muerte, también fue quien custodió sus cenizas, honrando el deseo del cantante de mantener su lugar de descanso final en secreto.

Declarándola su “familia” más cercana en la vida, Mercury le dedicó la icónica canción Love of My Life, subrayando la profunda conexión entre ambos. “Para mí es como si estuviéramos casados. Creemos el uno en el otro, y con eso me basta”, dijo el músico sobre Austin, según publicó Vanity Fair.

Sin embargo, la venta de sus pertenencias no fue el primer episodio de disputas relacionadas con su herencia. En los años posteriores al fallecimiento de Mercury, surgieron desacuerdos entre los familiares y Austin, especialmente en torno a propiedades icónicas como Garden Lodge. El conflicto reavivó con esta subasta, marcando un punto de inflexión en cómo la familia y los amigos del artista gestionan su legado.