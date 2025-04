El día que Michael Jackson gastó 1,5 millones para quedarse con un Óscar legendario

Michael Jackson adquirió en 1999 el Óscar de 1940 de "Lo que el viento se llevó" por 1,5 millones de dólares (Cine nostalgias)

Aunque su nombre se inscribe entre los grandes mitos de la música mundial, Michael Jackson también acarició un anhelo menos conocido: triunfar en el cine. Influenciado, quizás, por figuras como Elvis Presley, aspiraba a extender su reinado a la gran pantalla. Sin embargo, su intensa agenda de giras y compromisos musicales impidió que su carrera actoral despegara como él hubiera querido, según relató en entrevistas a lo largo de su vida, publicó Far Out.

Pese a no lograr el éxito como actor, Jackson encontró otra forma de acceder a un símbolo máximo de Hollywood: un Óscar. Su estrategia fue tan inusual como efectiva y, en lugar de ganarlo, lo compró.

Una adquisición histórica: 1,5 millones de dólares por un símbolo dorado

En 1999, durante una subasta organizada por la prestigiosa casa Sotheby’s, Michael Jackson adquirió la estatuilla correspondiente a la categoría de Mejor Película, otorgada en 1940 a Lo que el viento se llevó, obra monumental producida por David O. Selznick.

La oferta de Jackson ascendió a 1,5 millones de dólares, cifra muy superior a los 300.000 dólares en que se había estimado su valor inicial.

El gesto, que reflejaba no solo su pasión por el cine sino también su voluntad de poseer objetos icónicos, estableció un récord en el precio pagado por un Óscar en subasta. Según reportó Swapnil Dhruv Bose en Far Out, la puja no dejó espacio para competidores: Jackson se aseguró el premio con una cifra fuera de escala.

El marco legal: una excepción a las reglas de la Academia

El Óscar de "Lo que el viento se llevó" se convirtió en un ícono de la pasión de Michael Jackson por el cine (EFE)

La compra de la estatuilla estuvo rodeada de un contexto legal muy particular. Desde mediados del siglo XX, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estableció normativas estrictas que impiden a los ganadores, sus herederos o cesionarios vender los Óscar sin ofrecerlos primero a la institución por un simbólico dólar estadounidense.

Estas reglas buscan preservar el valor simbólico del galardón y evitar su comercialización. Según cita el artículo de Far Out, la normativa establece claramente: “Los ganadores del premio no venderán ni enajenarán la estatuilla del Óscar [...] sin ofrecer primero su venta a la Academia por la suma de 1,00 dólar”.

Sin embargo, el premio que Michael Jackson adquirió estaba exento de esta restricción: la estatuilla de Lo que el viento se llevó fue otorgada en 1940, antes de que las normas fueran implementadas. De este modo, su adquisición fue perfectamente legal, un detalle crucial que explica cómo el artista pudo incluir en su colección privada un trofeo de tan alto perfil.

El misterio tras la muerte de Michael Jackson

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, el paradero del codiciado Óscar sigue siendo un misterio (REUTERS/Leonhard Foeger)

Tras el fallecimiento de Michael Jackson en 2009, surgió un nuevo capítulo en la historia del Óscar: su desaparición. Los albaceas encargados de administrar el vasto patrimonio del artista intentaron rastrear la ubicación de la estatuilla, sin éxito.

Se sospechaba que el premio podría haber estado guardado en su famoso rancho Neverland o en alguna de sus propiedades de Los Ángeles. Sin embargo, ninguna de las búsquedas oficiales logró dar con el paradero del valioso objeto.

En declaraciones recogidas por Far Out, el abogado estadounidense Howard Weitzman apeló públicamente a quien pudiera tener la estatuilla a devolverla a los hijos de Jackson, enfatizando el valor simbólico y afectivo del trofeo para la familia del artista.

Un objeto de deseo cuyo valor hoy sería incalculable

La desaparición de la estatuilla no solo añade un velo de misterio a la figura de Michael Jackson, sino que plantea interrogantes fascinantes sobre el destino de uno de los objetos más codiciados de la historia del cine.

Si reapareciera hoy en una subasta, su valor superaría ampliamente el monto original pagado por Jackson, tanto por su relevancia histórica como por su conexión con una de las figuras más influyentes del siglo XX.

De reaparecer en subasta, el Óscar de Jackson superaría ampliamente su valor original por su simbolismo y rareza (AP/Damian Dovarganes)

En un giro casi cinematográfico, la historia de este Óscar —marcada por la ambición, la legalidad ambigua y el enigma— bien podría inspirar un guion digno de competir, irónicamente, por otro premio de la Academia.