Con polémicas a cuestas, Justin Bieber planea cambiar de ambiente para ultimar detalles de su nuevo álbum

Mientras crea nueva música, Bieber atraviesa una compleja situación personal (Backgrid/The Grosby Group)

Justin Bieber se prepara para una nueva etapa en su carrera musical. Tras largo tiempo sin lanzar un álbum de estudio, el canadiense, de 31 años, está cerca de terminar su esperado nuevo proyecto y planea viajar a Europa en busca de inspiración y de un cambio de ambiente, según revelaron fuentes a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, su regreso a la música coincide con un contexto personal complicado, entre rupturas profesionales, conflictos públicos y momentos de introspección.

Bieber quiere concentrarse en su música

De acuerdo con un informe de THR, el astro del pop ha estado trabajando intensamente en el proyecto —que será su primer álbum desde Justice (2021)— y planea dirigirse a un país nórdico para finalizarlo. Esos últimos detalles los afinaría con varios colaboradores musicales a quienes ya habría contactado.

“Justin está de buen ánimo”, declaró al medio una fuente cercana a Bieber. Este dijo que no sería raro verlo viajar a destinos “fríos” para buscar inspiración.

En enero, Justin Bieber reveló pistas sobre posible nueva música (Instagram/Justin Bieber)

Durante los últimos meses, el cantante ha realizado “jam sessions” en su casa de Los Ángeles junto a músicos como su DJ de siempre Tay James, el director musical HARV, Carter Lang (colaborador de SZA), el australiano Eddie Benjamin, el cantante británico Sekou y el productor Dylan Wiggins, conocido por su trabajo con Kali Uchis y The Weeknd.

Además, ha reclutado a jóvenes talentos descubiertos en redes sociales, para añadirle frescura a su nuevo material.

El regreso de Bieber también está vinculado a obligaciones contractuales. En su informe, THR apuntó que su acuerdo discográfico con Def Jam Records (parte de Universal Music Group) aún requiere la entrega de cuatro álbumes más.

La disquera estaría especialmente ansiosa por recibir nueva música, dado el sostenido interés del público en el artista, quien ha vendido aproximadamente 24 millones de álbumes solo en Estados Unidos, según cifras de la RIAA.

Según The Hollywood Reporter, Bieber ha avanzado un gran porcentaje de su álbum nuevo (Instagram/@justinbieber)

Una etapa personal turbulenta

No todo ha sido música y creatividad para el intérprete de “Peaches”. Su vida personal ha atravesado meses complicados que también impactan su carrera. Fuentes citadas por PEOPLE afirmaron que personas cercanas a Bieber estaban preocupadas por su bienestar.

“Está enfrentando muchos demonios diferentes ahora mismo”, dijo un informante. “Está tomando algunas decisiones muy malas últimamente, afectando amistades, dinero y negocios”.

Entre los factores de estrés se cuentan su relación deteriorada con su antiguo mánager Scooter Braun —quien anunció su retiro en 2024— y el inicio del juicio contra Sean “Diddy” Combs, figura con la que Bieber tuvo vínculos en la década pasada.

A nivel comercial, también rompió lazos con su marca de moda Drew House. El 10 de abril, Bieber publicó su distanciamiento en una historia de Instagram : “Yo, Justin Bieber, ya no estoy involucrado en esta marca. Drew House no me representa a mí, a mi familia ni a mi vida”.

Actualmente, está en proceso de lanzar una nueva línea de ropa llamada SKYLRK.

Antiguos colaboradores han manifestado preocupación por el bienestar emocional del canadiense (Backgrid/The Grosby Group)

Asimismo, el cantante ha compartido reflexiones públicas sobre su estado emocional. En marzo, escribió en Instagram: “La gente me ha dicho toda mi vida ‘wow Justin te mereces eso’ y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si yo fuera un fraude, como cuando la gente me dice que me merezco algo, me hacen sentir un charlatán. Maldita sea, si supieran mis pensamientos”.

Una semana después, continuó exponiendo su vulnerabilidad: “Creo que odio a veces cuando me siento inauténtico... Todos estamos hechos para pensar que no somos suficientes, pero odio cuando cambio para agradar a las personas”, expresó en otra publicación.

Este jueves 24 de abril, Bieber denunció el agobio que siente por el acoso de los paparazzi. El joven artista se grabó rodeado de fotógrafos que lo esperaban fuera de un lugar privado. “Esto tiene que parar”, escribió en la descripción de su video.