“The Last of Us”: Bella Ramsey cuestionó las expectativas físicas no realistas en el rol de Ellie

Bella Ramsey comparó su tipo de cuerpo con el de Ellie del videojuego “The Last of Us” y cuestionó los estándares físicos impuestos por representaciones digitales idealizadas (HBO/Naughty Dog)

Bella Ramsey, protagonista de la serie The Last of Us, expresó sus reservas sobre las comparaciones físicas entre su cuerpo y el de Ellie, personaje que interpreta en la adaptación televisiva del videojuego homónimo.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la actriz señaló que la representación física de Ellie en el juego no se ajusta a su constitución corporal.

“Fue genial sentirme realmente... capaz. Pero me fijé bastante en la apariencia de Ellie en el juego, en su musculatura, específicamente, en la definición muscular de sus brazos. Y yo no me veía así. Mi tipo de cuerpo no es ese”, declaró.

En esa misma línea, Ramsey dijo que no fue presionada a verse igual que el personaje del videojuego, sino que debía mantener cierto carácter para alinear su personalidad con esa versión mayor, ya que la segunda temporada se sitúa cinco años después de la primera.

La actriz explicó que no intentó replicar la musculatura de Ellie en el videojuego y prefirió centrarse en transmitir fuerza desde la actitud (Naughty Dog)

“Hablé mucho de esto con Craig, y él nunca me puso esa expectativa. Quería que me viera fuerte y me sintiera fuerte, y eso se notaba en cómo me comportaba, en mi postura y en la confianza que tienes. Fue un reto para mí dejarme llevar por no parecer generada por ordenador”, explicó.

Asimismo, Bella Ramsey abordó su preparación emocional para una de las escenas centrales de la próxima temporada: la muerte del personaje de Joel, interpretado por Pedro Pascal.

“Casi fui demasiado lejos y lo hice demasiado normal, fingí que no estaba sucediendo hasta el momento en que realmente sucedió”, relató Ramsey, quien compartirá menos escenas con Pascal en esta nueva etapa de la historia.

El vínculo entre ambos actores se fortaleció precisamente a partir de esa certeza. “Entender desde el principio que el tiempo que Pedro y yo tendríamos juntos sería limitado nos hizo valorarnos mucho más”, admitió.

Para la segunda temporada, Ramsey señaló que el showrunner Craig Mazin nunca le exigió parecerse físicamente a la Ellie del juego, sino reflejar fortaleza en su comportamiento (HBO)

Durante la conversación, la estrella de 21 años habló también sobre el rol de liderazgo que asumió en el set, aunque sin considerarse a sí misma como una líder natural.

“Nunca me consideraría una líder. Pero hay algo que sucede cuando me dan responsabilidad, y realmente me gusta esa sensación y tomo la responsabilidad muy en serio”, afirmó.

Añadió que uno de sus principios fundamentales es la equidad en el trabajo: “Todo el mundo debería saber que es valorado, ya sea como miembro del equipo o del elenco, y que todos somos iguales”.

Ramsey comentó su decisión de alejarse de las redes sociales en vísperas del estreno de la segunda temporada, explicando que nunca tuvo un interés genuino por mantener presencia digital.

“Siempre supe que un día desactivaría mis redes sociales y, para ser honesta, nunca quise tener redes en primer lugar. No fue algo súper dramático, pero sí pensé en evitar Twitter y Reddit con la llegada de la segunda temporada. Ahora lo estoy haciendo, y todo está totalmente bien”, dijo.

La estrella de 21 años aseguró que compartir menos escenas con Pedro Pascal intensificó el valor del vínculo que construyeron durante la grabación (HBO)

El crecimiento de Ellie en la serie fue emocional

Por su parte, el showrunner Craig Mazin compartió su perspectiva sobre la narrativa de The Last of Us, poniendo en duda las nociones tradicionales de héroes y villanos.

“El punto de esta historia es que todo el concepto de protagonista está equivocado. Todo el concepto de villano está equivocado. Nuestra forma de procesar el mundo a través de héroes y villanos es un error”, comentó.

Y agregó: “Termina creando barreras entre las personas que no deberían estar ahí”.

A lo largo de la entrevista, Mazin reflexionó sobre la evolución personal y profesional de Bella Ramsey, en paralelo con el desarrollo de su personaje.

“No estoy interesado en el aspecto físico, sino en la madurez emocional y en el cambio de personalidad. He visto a Bella crecer y empezar a encontrar su propio camino... y siento eso completamente en Ellie”, expresó.

El actor de Joel destacó que la evolución de Ellie en la serie refleja la independencia y crecimiento personal de Bella Ramsey fuera del personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pedro Pascal, por su parte, también se refirió al crecimiento actoral de su compañera en The Last of Us. Cabe destacar que, ambos también formaron parte del universo de Game of Thrones, pero nunca filmaron escenas juntos en dicha serie.

“La evolución de la Ellie de Bella, de la primera temporada a la segunda, refleja su propio desarrollo de independencia. No es una independencia aprendida o formada, sino una que siempre estuvo ahí y que permitieron vivir libremente”, afirmó.