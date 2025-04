Pedro Pascal sobre la producción de “The Last of Us”: “Nos divertimos hasta en los momentos más oscuros para nuestros personajes”

Pedro Pascal y Bella Ramsey fortalecieron su conexión personal durante el rodaje de “The Last of Us”, para la segunda temporada (The Last Of Us - HBO)

“Nunca quise que esto se detuviera”, adelantó Pedro Pascal en un reportaje con Esquire, al reflexionar sobre su regreso a la serie The Last of Us, una de las más impactantes del momento.

El entusiasmo del reconocido artista también es compartido por su colega y amiga, Bella Ramsey, cuya química con Pascal resultó fundamental para el éxito de la producción de HBO.

Pedro Pascal definió su vínculo con Bella Ramsey como esencial para el éxito de la serie (HBO)

Crecimiento de la serie “The Last of Us”

La serie The Last of Us capturó la imaginación de una audiencia global con su narrativa intensa y sus personajes complejos. Desde su primera temporada, que introdujo a los espectadores en un mundo devastado por una infección fúngica, la serie mantuvo al público cautivado.

Pedro Pascal interpreta a Joel, un hombre cuya evolución emocional es tan peligrosa como los monstruos que acechan fuera de las zonas seguras. Mientras que Bella Ramsey ofrece una interpretación especial de Ellie, una joven cuya audacia y perspicacia son su mayor defensa.

Durante su reciente conversación con Esquire, Pascal expresó cuánto había extrañado a Ramsey y lo bien que se sentía volver a compartir escenas con ella, y destacó: “Nunca quise que (la filmación) se detuviera”.

A pesar de la tensión en pantalla, su vínculo fuera de ella es sólido y enriquecedor. Ramsey, por su parte, manifestó: “Cuando regresamos al set, percibí una energía fresca y emocionante; es increíble lo que nuestros lazos pueden hacer para sobrellevar los arduos días de trabajo”.

Las emociones de los personajes contrastaban con la calidez entre los actores fuera de cámara (HBO)

Relación y dinámica entre los actores

Detrás de las cámaras, la química entre Pascal y Ramsey es palpable. Ambos se profesan admiración mutua y un profundo cariño que trasciende la ficción.

El intérprete, casi con un toque paternal, se mostró agradecido de volver bajo la guía de Ramsey, quien ya había llegado antes al set, describiendo su retorno como “una transición perfecta”. Sobre esto, Ramsey añadió: “Me encantó cuando volviste al set. Te extrañé”.

Este fuerte vínculo entre ellos es evidente no solo en cómo hablan el uno del otro, sino también en cómo manejan sus sentimientos y los desafíos del rodaje.

Además, Pascal recordó cómo ambos habían desarrollado un “problema de risas” durante las grabaciones, donde las tensiones de las escenas a menudo se diluían en carcajadas incontrolables. “Es horrible”, comentó el actor. Mientras Ramsey añadió: “Y cuanto más tenso se pone, más gracioso se vuelve”.

A pesar de la gravedad de las situaciones enfrentadas por sus personajes, ambos actores encontraron en la risa un refugio ante el desgaste emocional de las escenas.

Pascal sostuvo que los retos del rodaje en “The Last of Us” fue comparable con experiencias previas en otros tipos de proyectos (HBO)

Pascal describió el fenómeno del set como “una sensación contagiosa, donde tu cuerpo se convierte en prisionero de la risa”. A menudo, las tensiones resultaban en carcajadas imprevistas que se volvían imposibles de detener.

Este ambiente de trabajo, aunque desafiante para mantener la concentración, reforzó los lazos entre los actores y el equipo, convirtiendo cada desacierto en un recuerdo alegre que incluso llevó a Pascal a rememorar sus vivencias en Saturday Night Live. “No fui yo quien lo empezó”, afirmó el actor.

Juegos dentro del set y bromas

Más allá de las seriedades y desafíos, los juegos de palabras fueron una constante fuente de entretenimiento en el set de grabación.

Bella Ramsey desarrolló un campeonato diario, compitiendo principalmente con el Primer Asistente de Dirección, Paul Domick. La actriz describió esta lúdica batalla verbal y explicó: “Era como un concurso de chistes malos, pero nos mantenía entretenidos día tras día”.

Según los actores, el “problema de risas” en el set añadió humor a la tensión de las escenas dramáticas (Archivo)

Admiración y complemento entre protagonistas

Una parte esencial de su interacción radica en el profundo respeto y admiración que sienten el uno por el otro. Ramsey señaló sobre Joel, que aunque a veces actúe en beneficio propio, es un personaje cuya protección inquebrantable es digna de admirar.

A su vez, el actor destacó constantemente la agudeza y empatía de Ellie, destacando que estas virtudes también definen a Bella Ramsey en la vida real. “Eres la persona más inteligente en cualquier habitación”, afirmó Pascal, resaltando la perspicacia y el entendimiento que ella demuestra constantemente.

La relación entre ambos artistas es un faro de calidez y positividad en el sombrío mundo de The Last of Us. Esta capacidad para encontrar la alegría en medio del caos es un testimonio de una calidad humana y profesional.

Por medio de risas y palabras amables, estos actores dieron vida a personajes complejos y entrañables, y también crearon un legado de camaradería y respeto que posiblemente se reflejará en las próximas temporadas de la serie.