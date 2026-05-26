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“Si alguien se porta como un imbécil, me voy”: la advertencia de Russell Crowe a cazadores de autógrafos

El actor de “Gladiador” dejó claras sus reglas antes de firmar autógrafos a seguidores en París

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El actor fue filmado el lunes a la salida de su hotel en la capital francesa cuando estableció sus condiciones antes de firmar autógrafos y tomarse selfies

Russell Crowe advirtió a un grupo de cazadores de autógrafos en París que se retirara si alguien intentaba empujarlo, aunque finalmente atendió a todos los presentes antes de partir al aeropuerto.

El actor, conocido por su papel en Gladiador, fue filmado el lunes a la salida de su hotel en la capital francesa cuando un grupo de personas lo rodeó para pedirle selfies y autógrafos.

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Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales luego de ser difundidas por el medio TMZ.

Antes de comenzar a firmar, estableció las reglas con claridad. “¿Están escuchando? Quédense donde están, no me empujen y yo me acercaré a ustedes. Denle espacio a todos. En cuanto alguien se porte como un imbécil, me voy. ¿Entendido?”, dijo la estrella de cine.

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La multitud aceptó las condiciones y Crowe, vestido con una camisa polo azul marino y pantalón de vestir, comenzó a firmar objetos de colección de Gladiador.

La advertencia de Russell Crowe a sus fans franceses antes de firmar autógrafos
Russell Crowe estableció reglas claras para los cazadores de autógrafos en París antes de firmar objetos de colección de "Gladiador" (REUTERS/X)

Sin embargo, cuando un seguidor le pidió que añadiera el nombre “Maximus” —el personaje que interpreta en la épica de Ridley Scott— a su autógrafo, el actor se negó y pasó al siguiente.

El video fue tomado aparentemente por otro seguidor entre la multitud y fue publicado por TMZ con el comentario:

“Si necesitaban un recordatorio de que los fanáticos no siempre son la prioridad número uno, recurran a Russell Crowe, porque el tipo definitivamente no estaba de humor afuera de su hotel en París“.

El artista australiano también fue visto el domingo en el torneo de tenis Roland Garros antes de este episodio frente a su hotel.

El famoso actor advirtió que se retiraría si era empujado por los fanáticos, buscando mantener el orden durante la firma (Universal Pictures)
El famoso actor advirtió que se retiraría si era empujado por los fanáticos, buscando mantener el orden durante la firma (Universal Pictures)

Russell Crowe defiende su actitud y responde a las críticas

Luego de que el video se viralizara, Russell Crowe respondió a la publicación de TMZ en X con un descargo directo.

“Clickbait. Todos obtuvieron su autógrafo y su selfie, el pasaje hacia el hotel se mantuvo libre para los huéspedes y aun así llegué al aeropuerto a tiempo. Un hombre, sin seguridad. Asunto resuelto. ¿Cuál es su problema?”, escribió el actor.

Crowe también fue respaldado por usuarios en la red social. “¿Por qué se convirtieron ustedes en una publicación que solo miente todos los días?”, escribió un cibernauta en respuesta a la publicación original del portal.

Y otra seguidora agregó: “Pedir orden de una forma directa y al estilo australiano ahora se traduce en ‘los fans no siempre son la prioridad número uno’. Bien por Russ por dejar en evidencia sus tonterías”.

“El hombre no hizo absolutamente NADA malo. Dejó claros sus límites y pidió a la gente que los respetara. Le admiro por haber marcado la pauta ante esos cazadores de autógrafos profesionales tan agresivos que están más interesados en vender su autógrafo por Internet”, escribió otro tuitero.

La tajante respuesta de Russell Crowe tras ser criticado por su encuentro con fans en París
Russell Crowe defendió su accionar en redes sociales, aclarando que todos recibieron autógrafos y selfies, y destacó la ausencia de incidentes durante el episodio (X/@russellcrowe)

El episodio volvió a poner sobre la mesa la manera en que los actores de Hollywood manejan este tipo de situaciones en Europa.

No es la primera vez que una figura del cine debe hacer las veces de controlador de multitudes en el continente. En 2024, Anne Hathaway protagonizó un caso similar en Italia cuando un grupo de personas la rodeó en la vía pública.

“Calma, calma, calma, por favor, calma. No puedo tomarme fotos con todos, pero me quedaré aquí y saludaré con la mano si quieren tomarse una foto. No puedo firmar autógrafos, son demasiados, lo siento, pero quiero que tengan algo, así que si quieren, simplemente los saludaré un poco”, dijo entonces Hathaway, en una mezcla de italiano e inglés.

En el caso de Crowe, él actuó en todo momento sin asistencia de personal de seguridad y que el resultado fue, según sus propias palabras, satisfactorio para todas las partes.

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