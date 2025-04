La razón por la que Bella Ramsey se arrepintió de revelar su identidad de género: “Desearía no haberlo hecho”

Bella Ramsey confesó que se arrepintió de haber revelado su identidad de género. (REUTERS/Mike Blake)

Bella Ramsey, protagonista de la exitosa serie The Last of Us, volvió a hablar sobre su decisión de hacer pública su identidad de género como no binaria, una revelación que, según cuenta, ha tenido efectos tanto positivos como negativos en su vida personal y profesional.

La intérprete británica, que actualmente se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la actuación gracias a su papel como Ellie en la adaptación de HBO del popular videojuego, compartió por primera vez su identidad de género en una entrevista con el medio New York Times en 2023.

En aquel entonces, describió su género como “fluido” y expresó que, aunque los pronombres “él/ella” son los que más les representan, no tienen inconveniente en ser referida con otros como “elle”.

Bella Ramsey reveló su identidad de género durante una entrevista. (REUTERS/Caitlin Ochs)

En una reciente entrevista con The Observer, la actriz de 21 años admitió que estaba consciente de que su revelación “obviamente” llamaría la atención, pero no dimensionó el impacto que tendría hablar públicamente de su identidad, por lo que está parcialmente arrepentida de haberlo contado.

“Una parte de mí recuerda el pasado y desearía no haberlo hecho, porque no quería que se convirtiera en un titular y un gran problema”, expresó.

La joven estrella, que también tuvo un papel destacado en Game of Thrones, confesó que en ese momento no estaba realmente preparada para la atención que sus palabras generaron, aunque reconoce que su testimonio ha tenido un impacto positivo para muchas personas

“Por otro lado, hay quienes me han dicho que ver esa representación ha sido muy útil para ellos”, dijo.

Bella Ramsey admitió que se siente bien de anunciar públicamente su identidad de género gracias a sus fans. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Ramsey, quien se ha mostrado transparente sobre las distintas etapas de su autodescubrimiento, explicó que desde pequeña notó cierta incomodidad con los roles de género establecidos:

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Si alguien me llamaba ‘ella’, no pensaba mucho en ello, pero si alguien me decía ‘él’, había algo de emoción”, explicó.

En su día a día, Bella Ramsey señala que intenta vivir con libertad, sin sentir que oculta quién es: “Ha sido una experiencia mixta, pero en general, creo que fue algo bueno, simplemente para vivir con más libertad, sin sentir que estoy guardando un secreto”, señaló.

Durante el rodaje de The Last of Us, la artista ha contado con un equipo de vestuario inclusivo y empático que le brindó opciones como sujetadores tradicionales o binders (fajas compresoras), para que pudiera sentirse cómoda en el set.

Bella Ramsey contó que los vestuarista de "The last of us" siempre le han dado opciones para que sienta cómoda. (Escena de "The last of us")

“[La jefa de vestuario me decía]: ‘Elige lo que te resulte más cómodo hoy’. Y al final, siempre elegía el binder. Nunca sentí presión de nadie”, contó.

Aunque prefiere los pronombres él/ella, Bella aclaró que su enfoque no busca imponer etiquetas, y afirma sentirse “bastante relajada” respecto al tema: “Hoy en día, si alguien quiere hablar de ello, estoy dispuesta. Pero no quiero que eso sea el centro de todo”, indicó.

Bella Ramsey reveló públicamente su diagnóstico de autismo

Bella Ramsey compartió públicamente que fue diagnosticada con autismo, asegurando que esta revelación ha sido una experiencia liberadora para ella que le ha permitido comprenderse mejor.

“Me siento muy bien al respecto”, expresó la actriz de 21 años en una entrevista con Entertainment Tonight durante el estreno de la segunda temporada de la serie en Los Ángeles.

Bella Ramsey comentó que se siente muy bien por revelar su diagnóstico de autismo. (REUTERS/Aude Guerrucci)

En esa misma línea, Ramsey explicó que el diagnóstico le ha permitido entender ciertos aspectos de su personalidad.

“Es simplemente divertido, y solo decía que ahora puedo entenderlo. Es una forma en que la gente me verá y se preguntará: ‘¿Por qué Bella se comporta un poco rara? Ahora la gente puede ver por qué soy un poco rara. Es como decir: ‘Ahora lo saben’”, comentó con humor.