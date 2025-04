Spike Lee y Denzel Washington se reúnen en “Highest 2 Lowest”, una reinterpretación del clásico de Akira Kurosawa

El vínculo entre Spike Lee y Denzel Washington se consolida con su quinta colaboración cinematográfica (REUTERS)

Después de casi dos décadas sin compartir un proyecto, Spike Lee y Denzel Washington volverán a trabajar juntos en Highest 2 Lowest, una reinterpretación contemporánea del clásico japonés High and Low (1963), dirigido por Akira Kurosawa.

La película se presentará el próximo 19 de mayo en el Festival de Cine de Cannes, una fecha significativa que coincide con el 36.º aniversario del estreno de Do the Right Thing, la primera de las cinco producciones de Lee exhibidas en ese prestigioso certamen.

El reencuentro entre Lee y Washington, considerado por muchos como uno de los dúos creativos más influyentes del cine estadounidense, representa su quinta colaboración conjunta.

Según indicó Thierry Frémaux, director del festival, será también la primera vez que el actor desfile por la alfombra roja de Cannes.

La elección del 19 de mayo para el estreno mundial no parece casual. Además del aniversario de Do the Right Thing, esta fecha refuerza el vínculo histórico de Spike Lee con el festival, donde además de exhibir cinco películas, presidió el jurado en 2021.

Su última participación en competición fue en 2018, cuando presentó BlacKkKlansman, galardonada con el “Gran Premio del Festival de Cine de Cannes” y posteriormente nominada a seis premios Oscar.

En su cobertura sobre la película, GQ traza un paralelismo entre la relación artística de Lee y Washington con la de Kurosawa y Toshiro Mifune, quienes colaboraron en 16 películas entre 1948 y 1965.

Según el medio, Highest 2 Lowest no solo recupera el argumento del filme original, sino que reinterpreta sus claves temáticas desde una mirada crítica sobre la sociedad estadounidense contemporánea.

Relectura moderna de un clásico japonés

Highest 2 Lowest está inspirada en el filme High and Low, dirigido por Akira Kurosawa y basado en la novela King’s Ransom (1959) de Evan Hunter.

En la versión original, Toshiro Mifune interpreta a Kingo Gondo, un ejecutivo de calzado que enfrenta un dilema moral luego de que el hijo de su chófer es secuestrado por error.

El secuestrador exige un rescate millonario, y el protagonista debe decidir entre sacrificar su patrimonio o salvar al hijo de su empleado.

La nueva versión dirigida por Spike Lee traslada el conflicto a una Nueva York actual, transformada por procesos de renovación urbana y marcada por la desigualdad, donde el personaje principal, interpretado por Washington, es un magnate de la música, según informó GQ.

La estructura narrativa se mantiene, pero el entorno y los códigos culturales se adaptan al contexto estadounidense, con temas que fueron centrales en la filmografía de Lee, como las tensiones raciales, el poder económico y la responsabilidad social.

En este contexto, Denzel Washington asumirá el papel de Gondo, un personaje que parece hecho a medida para el actor. La colaboración entre Washington y Lee dio lugar a películas icónicas como “Malcolm X” (1992) y “Plan oculto” (2006), consolidando una relación profesional que ha sido ampliamente elogiada por la crítica.

Según lo informado, la elección de Washington no sorprende, dado su estatus como uno de los actores más respetados de su generación y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos.

Un elenco que mezcla generaciones y géneros

La película cuenta con un elenco encabezado por Denzel Washington, acompañado por Jeffrey Wright, Dean Winters, Ice Spice y A$AP Rocky. De acuerdo con GQ, Lee definió al personaje de Rocky como “el papel principal de la película”.

Según informó GQ, el rapero, conocido también como Pretty Flacko, interpretará a Yung Felon, un personaje central en la trama. Aunque Rocky ha tenido pequeñas apariciones en películas como “Dope” (2015) y “Monstruo” (2018), este será su primer gran desafío actoral.

Spike Lee, quien compartió una imagen del rapero en el set a través de sus redes sociales, defendió su elección, destacando la oportunidad de mostrar un nuevo lado del artista.

Un tributo que cuenta con el respaldo de grandes nombres

La reinterpretación de Spike Lee ya generó expectativas en la industria cinematográfica. Según GQ, el director reveló que el proyecto recibió elogios de figuras como Martin Scorsese, quien habría expresado su entusiasmo por la propuesta.

Además, Lee utilizó sus redes sociales para mantener a los fanáticos informados sobre el progreso de la película, adelantando que el primer tráiler será lanzado próximamente.

El regreso de Spike Lee a la dirección, sumado a la participación de Denzel Washington y A$AP Rocky, convierte a “Highest 2 Lowest” en una de las producciones más esperadas del año.

Producción de alto perfil y expectativas en aumento

La cinta es una colaboración entre Apple y A24, dos compañías que apostaron por proyectos innovadores en la industria audiovisual.

El artículo de GQ subrayó que Highest 2 Lowest llega en un momento de resurgimiento para la carrera de Spike Lee, quien ya había adaptado un clásico internacional con Oldboy (2013), basado en la película homónima del director surcoreano Park Chan-wook.