Johnny Depp regresa a Hollywood después de su juicio mediático con Amber Heard

Johnny Depp vuelve a la industria del cine con un rol protagónico (EUROPA PRESS)

Lionsgate ha iniciado oficialmente la producción de Day Drinker, la nueva película dirigida por Marc Webb , marcando el esperado regreso de Johnny Depp al cine comercial tras su mediática batalla legal con su exesposa, Amber Heard.

La cinta reúne al actor con Penélope Cruz por cuarta vez, luego de sus colaboraciones en Blow, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y Asesinato en el Expreso de Oriente.

El estudio también reveló la primera imagen del actor caracterizado para su nuevo papel, en la cual luce muy diferente. La fotografía muestra al nominado al Oscar con una cabellera y barba canosa, mientras sostiene una bebida en la mano y mira siniestramente fuera de cámara.

Johnny Depp tuvo un radical cambio de look para su próxima película. (Instagram/Lionsgate)

Hasta el momento el post en Instagram cuenta con más de 300 mil “me gusta” y en la sección de comentarios los fanáticos han mostrado su entusiasmo por el regreso de la estrella de Hollywood a la industria: “¡El Rey ha vuelto!”, escribió un usuario.

Aunque, hubo quienes elogiaron la apariencia del actor: “Y yo que pensaba que Johnny Depp no podía ser más atractivo”, comentó un fan, mientras que otro colocó: “La edad de este hombre es como el buen vino”.

Day Drinker cuenta la historia de una bartender a bordo de un yate privado (interpretada por Madelyn Cline), quien conoce a un misterioso huésped (Johnny Depp).

Pronto se verán envueltos con una peligrosa figura criminal (Penélope Cruz), en una historia donde las conexiones ocultas entre los personajes desencadenan una serie de eventos inesperados.

El rodaje se está llevando a cabo en España y cuenta con un equipo técnico de alto nivel, incluyendo al director de fotografía Javier Aguirresarobe (conocido por su trabajo en Los Otros), la diseñadora de vestuario Penny Rose, quien también trabajó en Piratas del Caribe, y el editor Doc Crotzer.

Penelope Cruz será parte del elenco principal de Day Drinker (REUTERS/Mario Anzuoni)

El elenco de esta producción se complementa con la participación de Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto y Anika Boyle.

La película es una producción de Thunder Road Films (responsables de la saga John Wick) y cuenta con el respaldo de 30WEST y Lionsgate. El guion fue escrito por Zach Dean, quien también participa como productor.

“Estoy emocionado de comenzar esta producción con Johnny, Madelyn, Penélope y este elenco increíble. Estamos en una locación espectacular, con un equipo fantástico y una historia feroz y emocionante que contar”, declaró Marc Webb en una entrevista.

Day Drinker marca la segunda colaboración reciente entre Lionsgate y 30WEST, quienes también están trabajando juntos en Power Ballad, una comedia musical protagonizada por Paul Rudd y Nick Jonas.

Con esta producción, Johnny Depp busca retomar su lugar en la industria cinematográfica internacional. Se trata de un proyecto que mezcla misterio, crimen y drama en alta mar.

Marc Webb dirigirá Day Drinker (REUTERS/Mario Anzuoni)

Corey Feldman culpó a Johnny Depp de su despido en una película

Corey Feldman aseguró que Johnny Depp influyó en la decisión de sacarlo del elenco de ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), impidiéndole interpretar el papel que finalmente llevó a Leonardo DiCaprio a su primera nominación al Oscar.

Durante una entrevista en el podcast The Magnificent Others, afirmó que inicialmente había sido seleccionado para el papel de Arnie Grape, el hermano menor del protagonista, un adolescente con discapacidad del desarrollo.

Sin embargo, según su versión, tras la incorporación de Depp al reparto, este habría sugerido a la producción que lo reemplazaran porque no le parecía un buen elemento por sus problemas de adicción.

Corey Feldman reveló que Johnny Depp fue la razón por la que lo despidieron de "¿A quién ama Gilbert Grape?" (Créditos: Instagram/Corey Feldman. Escena de ¿A quién ama Gilbert Grape?)

“Aparentemente, le susurró al oído al productor que no le agradaba. Dijo que yo era un adicto y que no trabajaba con adictos. Esta es la primera vez que recuerdo haber contado esta historia, así que estoy seguro de que me colgarán por esta”, afirmó.