A menos de un mes de su muerte, el apartamento Michelle Trachtenberg encontró un nuevo inquilino

El apartamento de Michelle Trachtenberg en Nueva York fue alquilado nuevamente (Rich Fury/Invision/AP)

A menos de un mes de su inesperado fallecimiento, el apartamento donde vivía la actriz Michelle Trachtenberg ya ha encontrado un nuevo inquilino.

La propiedad, ubicada en un moderno rascacielos cerca de Columbus Circle, en Nueva York, fue arrendada por 7,670 dólares al mes, apenas unos dólares menos que el precio al que fue relistada tras la muerte de la actriz.

La celebridad había firmado el contrato de arrendamiento en septiembre de 2024 por 7,500 dólares al mes. Apenas cinco meses después, su hogar quedó vacío y puesto en renta sin mención alguna a las circunstancias de su fallecimiento.

El apartamento donde vivió Michelle Trachtenberg fue puesto en alquiler sin mencionar su fallecimiento. (Créditos: Realtor.com)

El anuncio inmobiliario destacaba únicamente los lujos del inmueble: vistas al río Hudson, así como varias amenidades como lavadora y secadora en la unidad, terraza solárium, cancha de pickleball y un centro de bienestar. El departamento fue alquilado nuevamente en tan solo 24 horas.

Cabe recordar que Michelle Trachtenberg alcanzó la fama con su papel en la cinta infantil Harriet the Spy (1996), y más tarde se ganó el cariño de miles como Dawn Summers en la serie Buffy, la Cazavampiros.

La famosa fue encontrada sin vida a los 39 años el pasado 26 de febrero en su apartamento de dos habitaciones y dos baños en el complejo 1 Columbus Place.

Michelle Trachtenberg fue encontrada en su apartamento de Columbus Place (Foto: Realtor.com)

Aunque trascendió que recientemente se había sometido a un trasplante de hígado, la Oficina del Médico Forense de Nueva York declaró la causa oficial de su muerte como “inconclusa”. Su familia, de tradición judía ortodoxa, optó por no realizar una autopsia por motivos religiosos.

“Estoy devastada. Ni siquiera sabía que vivía aquí. Amo su trabajo, y es una noticia muy triste. Mis pensamientos están con su familia y amigos”, dijo Ella Ditraglia, vecina de 20 años, al medio amNY.

Nacida en Brooklyn, Michelle Trachtenberg comenzó su carrera en comerciales y programas infantiles, y su ascenso fue meteórico. Además de Buffy, apareció en The Adventures of Pete & Pete y múltiples películas para cine y televisión.

Michelle Trachtenberg tuvo varios proyectos exitosos en la televisión como Buffy la cazavampiros (Gregg DeGuire/Europa Press)

En una entrevista de 2005, la estrella de Gossip Girl recordó el impacto que le provocó mudarse de Nueva York a Los Ángeles: “Fue un gran cambio. En Brooklyn, el entretenimiento estaba presente, pero no lo era todo. En Los Angeles, estás rodeada constantemente de agentes, productores y publicistas”.

En años recientes, la actriz vivía entre ambas costas, pero pasaba cada vez más tiempo en Nueva York, donde vivía gran parte de su familia. Le sobreviven su madre Lana, su padre Michael y su hermana Irene.

Los últimos días de Michelle Trachtenberg

Según una fuente citada por la revista People, la artista “les dijo a sus amigos que estaba pasando por momentos difíciles” y que estaba “realmente deprimida emocionalmente” el año anterior a su muerte.

Michelle Trachtenberg le habría dicho a su círculo cercano que estaba realmente enferma (Instagram/@michelletrachtenberg)

“Ella estaba realmente enferma y era abierta con su círculo sobre lo mucho que estaba luchando”, afirmó el informante, agregando que su aspecto físico reflejaba su deterioro, pues se veía “pálida, demacrada y muy delgada”.

Asimismo, un trabajador de un restaurante en el barrio de SoHo también reveló al medio Daily Mail que, en una de sus últimas apariciones en público, la actriz apenas podía bajar las escaleras del establecimiento debido a su frágil estado de salud.

“Parecía realmente mal, muy enferma. Estaba delgada, como diminuta, no podía bajar las escaleras. No estaba de muy buen humor, no daba la mejor impresión’”, relató la fuente.

En sus últimas apariciones públicas, Michelle Trachtenberg lucía demacrada. (Instagram/Michelle Trachtenberg)

Sin embargo, Michelle Trachtenberg había negado en redes sociales que estuviera enfrentando problemas médicos graves. En enero de 2024, la estrella de Ice Princess respondió a comentarios sobre su aparente pérdida de cabello y ojos amarillentos asegurando que estaba “feliz y saludable”.

“Un dato curioso: esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas. ¿Por qué tienes que odiar? Consigue un calendario”, escribió en el pie de foto de una publicación posterior.