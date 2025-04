Dua Lipa confirmó su gira en Latinoamérica: ¿dónde y cuándo se presentará?

La artista ha elegido estadios la gira que la llevará a Latinoamérica (REUTERS/Andrew Kelly)

La superestrella británica Dua Lipa anunció oficialmente la etapa latinoamericana de su esperado Radical Optimism Tour, una serie de conciertos en estadios que la llevarán a presentarse en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México durante el último trimestre de 2025.

Esta gira forma parte de un extenso tour global que abarca más de 77 fechas en Asia, Australia, Europa y Norteamérica.

La cantante, reconocida por éxitos como “Levitating” y “Don’t Start Now”, comenzará su recorrido por América Latina el 7 de noviembre en el icónico Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina. Luego, se dirigirá a Santiago de Chile para actuar en el Estadio Nacional el 11 de noviembre.

Brasil tendrá dos fechas, con presentaciones en San Pablo el 15 de noviembre en el MorumBIS Stadium y en Río de Janeiro el 22 de noviembre en el Estádio Nilton Santos.

La fase latinoamericana iniciará en Buenos Aires y culminará en Ciudad de México (Redes Sociales)

Posteriormente, el tour continuará en Lima, Perú, el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, y el 28 de noviembre en Bogotá, Colombia, en el Estadio El Campín. Finalmente, cerrará su recorrido con dos espectaculares conciertos en la Ciudad de México, los días 1 y 2 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Venta de entradas y preventas exclusivas

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir del lunes 7 de abril con una preventa especial para fans registrados en el sitio oficial de Dua Lipa. La venta general comenzará el jueves 10 de abril a través de DuaLipa.com y otros canales oficiales de cada país.

Además, quienes tengan una tarjeta Visa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú tendrán acceso a una preventa exclusiva asociada a bancos específicos durante dos días a partir del 8 de abril. Durante este período, la compañía ofrecerá promociones y experiencias especiales para los fanáticos de la artista en estos mercados.

Dua Lipa interpretará temas de su álbum más reciente, además de sus hits como "Don't Start Now" o "Be the One" . (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

¿Qué esperar del tour?

La fase 2025 del Radical Optimism Tour arrancó en marzo en Melbourne, Australia, y ha sido calificado como un show deslumbrante.

La gira que inició en 2024 cuenta con un diseño escénico dinámico, impactantes efectos visuales y múltiples cambios de vestuario. La revista Rolling Stone Australia describió el espectáculo como “un triunfo” y Herald Sun lo calificó como “una celebración de éxitos con un despliegue imparable de luces y energía”.

Uno de los sellos distintivos de esta serie de recitales ha sido la inclusión de canciones especiales en cada país. Dua Lipa ha sorprendido a su público con versiones de clásicos locales, como “Highway to Hell” de AC/DC en Australia, “Torn” de Natalie Imbruglia y “Can’t Get You Out Of My Head” de Kylie Minogue. En América Latina, se espera que la artista haga lo mismo y rinda homenaje a la música de cada país.

A partir de marzo, la estrella comenzó a sumar covers de artistas locales a su setlist de concierto (Créditos: redes sociales)

La gira promueve el tercer álbum de estudio de la cantante, Radical Optimism, que debutó en el primer lugar de las listas en 12 países y alcanzó su mayor semana de ventas en Estados Unidos.

En el Reino Unido, el disco se convirtió en el álbum debut más exitoso de una artista británica en 2024 y registró las mejores ventas de la primera semana para una cantante del país desde 2021.

El 2024 también fue un año clave en la carrera de Lipa, con actuaciones estelares en el Festival de Glastonbury y el Austin City Limits. Además, la cantante protagonizó su primer especial en horario estelar, An Evening With Dua Lipa, grabado en el icónico Royal Albert Hall de Londres.

Su último lanzamiento musical fue una colaboración con la estrella k-pop Jennie, en el tema “Handlebars”. El videoclip fue dirigido por el colectivo BRTHR y la canción ya suma más de 50 millones de reproducciones en Spotity.