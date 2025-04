Arnold Schwarzenegger y su iniciativa para concientizar sobre la salud de las articulaciones: “Si te detienes, te oxidas”

Una docuserie motivacional recogerá historias de personas con movilidad reducida (@schwarzenegger)

La iniciativa, desarrollada junto a la compañía médica Zimmer Biomet, incluye una docuserie, una comunidad digital y recursos clínicos para quienes viven con movilidad reducida. Arnold Schwarzenegger busca inspirar desde su propia experiencia con cirugías y rehabilitación.

“Si te detenés, te oxidas”. La frase no es parte de una campaña publicitaria. Es una convicción personal repetida por Schwarzenegger y convertida en lema de “You’ll Be Back”, el proyecto de concienciación sobre salud articular que lidera.

“Creo en la frase”, aseguró en diálogo con Healthline. Según publicó el medio, el actor, ex gobernador de California y leyenda del culturismo, se unió a la compañía en 2024 como Chief Movement Officer para promover el movimiento como herramienta de salud y bienestar.

Schwarzenegger comparte su experiencia con cirugías y rehabilitación (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El primer paso concreto de esta alianza es una convocatoria abierta a personas que viven con dolor de cadera, rodilla, hombro u otras articulaciones, con el objetivo de recoger sus historias reales y convertirlas en una docuserie motivacional que será lanzada a lo largo de 2025.

Más sobre la iniciativa: una comunidad digital con herramientas clínicas

La campaña busca más que visibilidad. Los participantes podrán formar parte de una comunidad digital con acceso a recursos informativos y herramientas prácticas como “Find a Doctor”, un buscador diseñado para facilitar el contacto con especialistas en reemplazo articular.

Para Schwarzenegger, este tipo de dolor no es algo ajeno. Él mismo atravesó múltiples procedimientos médicos a lo largo de su vida, entre ellos una cirugía de hombro, un reemplazo de cadera y varias operaciones cardíacas relacionadas con una afección congénita.

“Es importante hablar de esto porque muchas personas viven con dolor y no actúan por miedo. Yo estuve ahí. Me he enfrentado al quirófano, a la recuperación, al miedo. Y también al alivio que viene después. Por eso quiero compartirlo”, aseveró a Healthline.

La rutina de Schwarzenegger: constancia, adaptación y visión

Schwarzenegger, a los 78 años, mantiene un ritmo diario de actividad que incluye bicicleta, entrenamiento con pesas, esquí en invierno y jugar con sus nietos y mascotas.

Ya no levanta los pesos que levantaba durante su época como campeón de culturismo, y tras su primera operación cardíaca recibió la indicación de evitar grandes cargas. Lo resolvió con un enfoque diferente: más repeticiones, menos peso, sin excusas.

“No me interesa romper récords. Pero sí dejar agotados a los que entrenan conmigo, aunque tengan la mitad de mi edad”, contó a la revista sobre salud.

Su experiencia con el dolor físico se convirtió en un punto central del mensaje que difunde en su Pump Club, un boletín semanal que también tiene su versión en pódcast.

Allí refuerza la idea de que el movimiento es medicina y que el primer paso es reconocer cuándo algo no anda bien.

Movimiento como medicina: clave en el mensaje de Schwarzenegger (EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ/Archivo)

“Necesitas ser honesto contigo mismo sobre cómo el dolor está afectando tu vida y la de quienes te rodean. Y a veces, eso significa dejar de lado el orgullo o el miedo y hablar con tu médico”, aconsejó.

El impacto del dolor en la movilidad, según especialistas

Para muchos, el dolor limita el movimiento, y la falta de movimiento profundiza el problema. La doctora Leslie Bottrell, médica especialista en medicina deportiva del Northwell Lenox Hill Hospital, advirtió sobre este círculo vicioso.

“El dolor es gestionado por la memoria y las emociones, y muchas veces, detenerse por completo y no moverse puede tener un efecto perjudicial y llevar al debilitamiento de los músculos y la rigidez, lo que genera más dolor, menos movimiento y la incapacidad de seguir moviéndose”, aseguró en diálogo con Healthline.

Desde la perspectiva médica, el movimiento no solo es seguro en muchos casos: es terapéutico. Bottrell detalla que al moverse, el cuerpo produce líquido sinovial, que lubrica las articulaciones, mejora la circulación, reduce la inflamación y libera endorfinas, analgésicos naturales.

Incluso en personas mayores, una musculatura activa puede disminuir el riesgo de caídas. Justamente todos estos beneficios de mantenerse activo es lo que pregona Schwarzenegger y el objetivo de este nuevo proyecto.

Volver a moverse, volver a vivir

La iniciativa también incorpora un componente emocional. Las historias compartidas por los pacientes serán el núcleo narrativo de la docuserie, cuyo título juega con una de las frases más célebres del actor en su papel de Terminator.

“No se trata de mí. Se trata de todos los que necesitan saber que pueden volver. Volver a moverse, volver a disfrutar, volver a vivir sin miedo”, aclaró.

Más allá de las cámaras, la campaña se apoya en un desafío claro que el Schwarzenegger lleva adelante. “La visión es importante para mí y lo fue desde el comienzo de mi camino en el fitness hace 50 años. Si no tengo un propósito, entonces fracasaré”, contó.

“No voy a mentir. Hay mañanas en las que no me siento bien; quiero quedarme en la cama. Pero me subo a mi bicicleta y voy al gimnasio. Y casi siempre, cuando voy de regreso, el mundo empieza a tomar color”, sentenció en Healthline.