Drew Barrymore le dijo a Robert De Niro que lo considera una figura paterna: “Todas las chicas queremos tener un buen padre”

Drew Barrymore le confesó a Robert De Niro que lo ve como un gran padre. (Miramax)

Robert De Niro ha sido una figura paterna para muchos, incluyendo a Drew Barrymore. Los actores, quienes interpretaron a padre e hija en la película Everybody’s Fine (2009), se reencontraron el 25 de marzo en The Drew Barrymore Show, donde compartieron recuerdos del rodaje y hablaron sobre la paternidad.

La actriz de 50 años aprovechó el momento y expresó su cariño por el legendario actor de 81 años: “Me encanta cuánto te conozco como una figura paterna. Amé ser tu hija en la película. Fue la emoción de mi vida”.

Es así que el actor de 80 años le devolvió el cumplido a la famosa: “Fuiste increíble”, le dijo, recordando que el filme se rodó hace ya más de 15 años.

El reencuentro estuvo lleno de nostalgia, pues durante la entrevista, Drew Barrymore mostró una foto del set donde ambos aparecen juntos en el tráiler de Robert De Niro “pasando el rato después del trabajo” en un día de filmación.

“Eras tan amable y encantador. Me emocionaba mucho conocerte en un ambiente tan adecuado”, comentó la presentadora.

Drew Barrymore recordó los momentos agradables que vivió con Robert De Niro en 'Everybody’s Fine' (Miramax)

La conexión entre ambos actores trascendió la pantalla, ya que los artistas recordaron que sus hijos asistieron a la misma escuela en Nueva York.

Barrymore es madre de Olive y Frankie, fruto de su matrimonio con su exesposo Will Kopelman, mientras que De Niro tiene siete hijos: Drena y Raphael, de su relación con Diahnne Abbott; los gemelos Julian y Aaron, con Toukie Smith; Elliot y Helen, de su matrimonio con Grace Hightower; y la pequeña Gia, a quien tuvo con su actual pareja Tiffany Chen en abril de 2023.

“Fuiste un padre tan bueno y amable. Siempre lo recuerdo porque siento que todas las chicas queremos tener un buen padre”, señaló la actriz, a lo que el famoso sonrío y respondió con humildad: “Sí, hago mi mejor esfuerzo”, dijo,

Cabe destacar que el actor ya ha hablado en varias ocasiones sobre su papel como padre, especialmente de su hija menor, Gia.

En una entrevista con la revista People en febrero de 2024, la describió como “una bebé adorable” y destacó la felicidad que le brinda su compañía.

“Cuando la miro, todo lo demás desaparece. Es una alegría y un alivio simplemente estar con ella en el momento”, declaró.

Además, en enero, la estrella de Buenos muchachos compartió con The Sunday Times que disfruta de sus mañanas con su hija viendo Ms. Rachel y dándole su biberón.

Robert De Niro ha demostrado lo feliz que es al ejercer su paternidad. (REUTERS/Pedro Nunes)

Drew Barrymore habló sobre la crianza de sus hijas

Drew Barrymore se sinceró sobre los desafíos de criar a sus hijas en un hogar separado. Durante el episodio del 21 de marzo de The Drew Barrymore Show, la actriz conversó con Moon Zappa, hija del legendario músico Frank Zappa, sobre su nuevo libro, que trata sobre la experiencia de ser madre sin un manual de instrucciones.

En la charla, la protagonista de Los ángeles de Charlie compartió su experiencia criando a sus dos hijas, Olive (12 años) y Frankie (10 años), junto a su exesposo Will Kopelman:

“Todo lo que no se ajustaba a la dinámica de familia tradicional que juré construir para mis hijas me resultaba devastador y me tomó mucho tiempo recuperarme”, confesó la celebridad, haciendo referencia a su propia infancia, marcada por la inestabilidad.

Drew Barrymore confesó que no es tan fácil criar a sus hijas después de su divorcio. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Asimismo, Drew Barrymore ha hablado en múltiples ocasiones sobre su determinación de brindarles a sus hijas una infancia diferente a la que ella vivió.

En enero, en una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, describió a sus hijas como su “estrella del norte” y afirmó que su vida tomó un nuevo significado tras convertirse en madre.

“Antes de ellas, mis prioridades eran diferentes. Ahora entiendo cuál es el propósito de mi vida. Es una locura. Cuando supe que estaba esperando a Olive, pensé: ‘Claro, esto tiene sentido kármicamente’. Luego, al enterarme de que Frankie también era niña, sentí una humildad como nunca antes. Me di cuenta de que había venido a este mundo para criar niñas y que toda mi vida había sido una preparación para tratar de hacerlo bien”, explicó.