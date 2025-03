Tarantino y su filme de ciencia ficción favorito: “Es la mejor experiencia de acción que jamás se pueda tener en un cine”

Por qué la serie Manimal de 1983 no funcionó, pero nadie la olvida Protagonizada por Simon MacCorkindale, ofreció transformaciones visuales impresionantes supervisadas por Stan Winston, aunque con alto costo de producción

De Tailandia al mundo: Lisa rompe expectativas con Blackpink, Alter Ego y su aparición en The White Lotus Impulsada por el boom mundial del K-pop, Lisa no para. Su autenticidad y carisma la convierten en una figura esencial en la música, la moda y ahora la actuación. Entrevistada por The Wall Street Journal, repasa su historia