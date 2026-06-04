“Fue como atrapar un rayo en una botella”: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow recordaron la química que reinó en Friends

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow se reencontraron y recordaron su etapa en "Friends" tras más de 30 años de amistad

El reencuentro entre Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, protagonistas de Friends y amigas desde hace más de 30 años, estuvo marcado por la emoción y la complicidad, según Variety. Ambas recordaron experiencias compartidas en el plató de Warner Bros., hablaron del impacto duradero de la serie y compartieron reflexiones sobre sus trayectorias profesionales y los cambios en la industria televisiva.

En su reciente encuentro, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow repasaron sus recuerdos de Friends, abordaron la influencia que la serie ha tenido en sus vidas, valoraron su amistad, y reflexionaron juntos sobre cuestiones recientes como The Comeback y The Morning Show. También discutieron la llegada de la inteligencia artificial a la industria audiovisual y el significado del legado personal y familiar que dejó la serie.

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Durante la conversación, Aniston mostró sorpresa porque Kudrow no solía ver los episodios de Friends. Entre risas, Kudrow admitió: “Me hacía feliz verla, pero a veces no podía mirarme a mí misma en pantalla. Ustedes son muy buenos. ¡Santo cielo! Jennifer, tú eras increíble”.

Jennifer Aniston y Lisa Kudrow hablaron del impacto duradero de "Friends" en sus vidas y en sus trayectorias profesionales (HBO)

Ambas destacaron la química del elenco y la relación genuina que existía entre los actores. “Fue como atrapar un rayo en una botella, la química entre todos nosotros. Y los guionistas sabían aprovecharlo”, relató Aniston a Variety. Las audiencias en vivo también marcaron la diferencia en la experiencia del rodaje. “Me encantaban esos momentos ante la audiencia”, añadió.

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La pareja evocó anécdotas sobre invitados famosos en la serie. “Los actores como Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn, Isabella Rossellini… siempre estaban nerviosos cuando venían”, recordó Aniston. Kudrow, entre risas, opinó que la solución era “hablar más fuerte”, pues la dinámica era única en televisión frente al teatro o el cine.

No faltaron historias sobre los disfraces de Phoebe, los populares episodios de Acción de Gracias y las situaciones cómicas de Joey y el resto del elenco. Kudrow admitió: “Me encantaba vernos reír. Para mí, uno de los momentos más divertidos era cuando Ross tocaba la gaita y Phoebe intentaba seguir la melodía… lloraba de risa”.

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Las historias sobre los disfraces de Phoebe formaron parte del repaso de momentos de "Friends" (HBO)

Reflexiones sobre la carrera después de “Friends”

La charla condujo a una valoración sobre el camino profesional de ambas tras el final de la serie, con énfasis en proyectos como The Comeback y The Morning Show. Lisa Kudrow relató la experiencia de escribir y coprotagonizar la última temporada de The Comeback: “Estoy tan enfocada en una sola cosa… fue mucho trabajo, pero Valerie Cherish me hace reír y me conmueve a la vez”.

Para Jennifer Aniston, el desafío estuvo en The Morning Show, donde trabajó junto a Jeremy Irons, quien interpretó a su padre. “Jeremy es un ser humano increíble, físicamente impresionante y tan divertido, como un niño grande. Siempre preguntaba: ‘¿Está bien esta toma?’, igual que hacíamos en ‘Friends’”, relató Aniston.

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Respecto al proceso creativo, la actriz destacó la complejidad de crear historias con un equipo de “guionistas increíbles”, mientras Kudrow afirmó: “Adoro la serie desde la primera temporada. Eres fenomenal en ella”.

Jennifer Aniston señaló que su desafío estuvo en "The Morning Show" (EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo)

Kudrow recordó cómo la cancelación inicial de The Comeback impulsó su regreso años después. La serie, según la actriz recogida por Variety, encontró una nueva vida porque tenía “un público fiel” y el apoyo de quienes ya la admiraban, demostrando que la industria puede dar segundas oportunidades a las historias apreciadas.

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El papel de la inteligencia artificial en la industria televisiva

La irrupción de la inteligencia artificial fue uno de los temas centrales abordados en la conversación recogida por Variety. Kudrow contó que en la última temporada de The Comeback, Valerie Cherish recibe una propuesta para protagonizar una serie escrita con ayuda de esa tecnología. “Por supuesto que Valerie aceptaría ese reto bajo tanta vigilancia”, bromeó la actriz.

Aniston expresó su inquietud respecto a la tecnología: “Es como una bestia de 900 cabezas. Apenas estamos empezando a entenderlo”. Kudrow añadió que el público sabrá distinguir cuándo una historia ha sido moldeada por algoritmos y cuándo nace del arte humano: “Creo que vamos a aprender mucho sobre lo que funciona y lo que no. El público avisa cuando algo no encaja”.

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Lisa Kudrow contó que la última temporada de "The Comeback" incorpora una trama sobre una serie escrita con ayuda de inteligencia artificial (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cuanto al futuro de los intérpretes, Kudrow fue optimista: “Por ahora, los actores estamos seguros. Los jóvenes distinguen mejor que yo si un personaje ha sido generado por una máquina”. Para prepararse, ambas conversaron con expertos, investigaron sobre los límites de la tecnología y buscaron sonar informadas sobre los dilemas emergentes en la industria televisiva.

La charla derivó en reflexiones sobre la autenticidad en la actuación, los desafíos para el público y la evolución de los guionistas ante la llegada de la inteligencia artificial.

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Relación personal, legado y familia

La conexión personal entre Lisa Kudrow y Jennifer Aniston fue otro punto fuerte del reencuentro. Kudrow recordó el vínculo con su hijo Julian Stern, que participó en The Comeback y creció rodeado de la energía del plató. “Tengo una foto de Julian con dos años lavando una taza en el estudio, y ahora lo veo ahí actuando en una gran producción”, relató conmovida.

Courteney Cox fue mencionada como una posible socia artística para un nuevo proyecto (HBO)

Aniston mostró admiración tanto por Julian como por la amistad cimentada durante sus años de trabajo conjunto. “Hoy es una de las personas más alegres que conozco y no solo porque sea tu hijo, sino porque lo elegiría como amigo”, declaró. Kudrow recordó con humor: “Julian, de pequeño, veía a Jennifer en la pantalla y decía ‘¡mamá!’, lo que muestra la cercanía familiar que compartimos durante la serie”.

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Las dos actrices reflexionaron sobre cómo su experiencia en Friends les permitió crecer profesionalmente y forjar lazos que perduran. Expresaron su deseo de volver a colaborar con Courteney Cox. “Me encantaría hacer algo juntas de nuevo, si alguien escribe un buen guion”, propuso Kudrow.