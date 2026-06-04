De Sting a Jeff Goldblum: los 7 famosos que no heredarán su fortuna a sus hijos

Cada vez más celebridades optan por no dejar sus fortunas a sus hijos, promoviendo la autosuficiencia y el valor del esfuerzo personal. Figuras como Sting, Gordon Ramsay y Anderson Cooper sostienen que heredar grandes sumas puede perjudicar el desarrollo de sus hijos. Prefieren que construyan su propio camino, convencidos de que el trabajo es el verdadero legado. Según la revista People, esta tendencia busca evitar la dependencia económica y fomentar la autonomía en las nuevas generaciones.
Sting
En mayo de 2026, Sting declaró en CBS News Sunday Morning que crear una vida en la que los hijos no tengan que trabajar es “una forma de abuso que espero nunca cometer”. El músico, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, expresó que prefiere que sus seis hijos —Joe, Fuschia, Mickey, Jake, Eliot y Giacomo— recorran su propio camino.
PUBLICIDAD
Según Sting, todos han sido bendecidos con una ética de trabajo, ya sea por genética o por los mensajes directos que él mismo les ha dado: “Tienen que trabajar. Estoy gastando nuestro dinero, pago su educación, tienen calzado. Ahora a trabajar”. El cantante subraya que su decisión no es cruel, sino una muestra de confianza y amabilidad al permitirles enfrentarse a sus propios desafíos.
Gordon Ramsay
Gordon Ramsay ha sido claro al afirmar que él y su esposa, Tana, no planean dejar su fortuna a sus seis hijos. En una entrevista con The Telegraph en abril de 2017, Ramsay explicó que la decisión no busca ser dura, sino evitar que los niños se malcríen: “Definitivamente no va para ellos, y no es de manera mezquina; es para no malcriarlos”.
PUBLICIDAD
El único acuerdo es que recibirán el 25% del depósito para la compra de un piso, pero no la propiedad completa. Ramsay ha reconocido públicamente el éxito que ha tenido en su carrera en Estados Unidos durante los últimos quince años y enfatizó su respeto por todo lo que ha conseguido, lo que refuerza su decisión de no facilitar el acceso a su fortuna a la próxima generación.
Marie Osmond
Marie Osmond tiene ocho hijos —Stephen Jr., Jessica, Rachel, Michael, Brandon, Brianna, Matthew y Abigail— y ha sostenido que no dejará herencia para ellos. En febrero de 2020, al hablar en el programa The Talk, comentó que considera un “perjuicio” entregar su fortuna a sus descendientes: “No voy a dejarles dinero a mis hijos. Felicitaciones, chicos”.
PUBLICIDAD
Junto a su esposo, Steve Craig, ha decidido que lo más valioso que pueden darles es la capacidad de trabajar. Osmond advirtió que la riqueza puede arruinar la vida de una persona si no comprende el valor del dinero, y por eso prefiere donar su fortuna a la caridad mientras fomenta que sus hijos se sientan orgullosos de sus propios logros.
Ashton Kutcher y Mila Kunis
La pareja formada por Ashton Kutcher y Mila Kunis también ha anunciado que su fortuna no irá directamente a sus dos hijos, Wyatt y Dimitri. Kutcher, en un episodio de 2018 del pódcast Armchair Expert de Dax Shepard, comentó: “No estoy creando un fideicomiso para ellos. Terminaremos donando nuestro dinero a la caridad y a varias cosas”.
PUBLICIDAD
Dejó abierta la posibilidad de apoyar financieramente a sus hijos si desean iniciar un negocio y presentan un plan, pero enfatizó que no recibirán fondos por defecto. Ambos esperan que sus hijos estén motivados para alcanzar por sí mismos lo que han tenido y que valoren el esfuerzo personal.
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum ha resaltado la importancia de que sus dos hijos, Charlie y River, se mantengan por su cuenta. En una entrevista de abril de 2024 para el pódcast Table for Two with Bruce Bozzi, Goldblum subrayó que no hará las cosas por sus hijos y que ellos tampoco querrán que lo haga.
PUBLICIDAD
Explicó que deben aprender a identificar lo que se necesita y cómo eso puede vincularse con sus pasiones y capacidades. También señaló que, incluso si lo que les apasiona no es viable en el momento, tendrán que adaptarse y buscar su propio camino profesional.
Kevin O’Leary
Kevin O’Leary, conocido por Shark Tank, construyó su fortuna tras vender Softkey Products a Mattel por USD 4.200 millones en 1999. En una entrevista de septiembre de 2021 con CNBC Make It, O’Leary detalló que solo sostendrá a sus dos hijos, Trevor y Savannah, hasta que terminen la universidad.
PUBLICIDAD
Después de ese punto, el apoyo económico termina y deben valerse por sí mismos. O’Leary explicó que creó un fideicomiso que cubre a cada descendiente desde el nacimiento hasta el último día de universidad, pero luego no proporciona más recursos. Defiende que privar a los hijos de riesgos en la vida es “maldecirlos”, aunque considera legítimo ayudar en situaciones específicas, como la educación de futuros nietos.
Anderson Cooper
Anderson Cooper tiene dos hijos, Wyatt y Sebastian, y ha recalcado que quiere que sean autosuficientes. En septiembre de 2021, en el pódcast Morning Meeting, el periodista expresó que no piensa dejar una gran herencia a Wyatt —por entonces su único hijo—.
PUBLICIDAD
“No me interesa el dinero, pero no tengo intención de dejarle una especie de tesoro”, indicó. Cooper relató que seguirá el consejo de sus padres: pagará la universidad de sus hijos y, después, tendrán que valerse por sí mismos, apostando siempre por la independencia y el mérito personal.
Cooper ha insistido en que su enfoque responde a una filosofía familiar que prioriza la formación y las oportunidades, pero nunca la comodidad absoluta. Su decisión se alinea con la de otras figuras públicas que buscan transmitir valores de esfuerzo y autonomía, más allá de cualquier patrimonio económico.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD