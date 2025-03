Estrella de ‘La Familia Ingalls’ muere a los 91 años, así se despidió Melissa Gilbert

"La familia Ingalls"

Jack Lilley, actor y especialista de cine reconocido por su participación en La familia Ingalls (Little House on the Prairie), falleció a los 91 años. La noticia fue confirmada el viernes 21 de marzo por su excompañera de reparto Melissa Gilbert, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“La familia de La familia Ingalls ha perdido a uno de los nuestros. Jack Lilley ha fallecido. Era uno de mis personas favoritas en el mundo”, escribió Gilbert en Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía reciente del actor. La actriz, quien interpretó a la pequeña Laura Ingalls, recordó su fuerte vínculo con Lilley y destacó su amabilidad y paciencia cuando, siendo niña, le enseñó a montar a caballo.

"Resultó ser una de mis personas favoritas en el planeta. Me enseñó a montar a caballo cuando yo era una cosita pequeña. Fue tan paciente conmigo", recordó Melissa Gilbert sobre Jack Lilley (Créditos: Instagram/Melissa Gilbert)

Una carrera ligada al cine y la televisión

Lilley interpretó diversos papeles en La familia Ingalls, pero su rol más recordado en la serie fue el del conductor de la diligencia, encargado de transportar a los personajes entre distintos pueblos. Además, trabajó como doble de Victor French, quien interpretó a Isaiah Edwards en la producción.

Más allá de La familia Ingalls, Lilley tuvo una destacada carrera en cine y televisión. Actuó y realizó escenas de riesgo en numerosas películas, incluyendo Sudden Impact (1983), Young Guns (1988), Planet of the Apes (2001) y The Legend of Zorro (2005). Su trabajo en Blazing Saddles también fue mencionado por Gilbert, quien destacó su talento como especialista.

Jack Lilley tuvo una larga carrera dentro de Hollywood, primero como doble y luego como parte del elenco

Un reencuentro inesperado

Gilbert recordó en su mensaje cómo volvió a coincidir con Lilley más de 20 años después en el rodaje del piloto de Then Came Jones, una serie de ABC que nunca llegó a estrenarse. La actriz describió la experiencia como un viaje al pasado, ya que el proyecto se filmó en los mismos estudios Paramount donde se rodaron las primeras temporadas de La familia Ingalls y en Big Sky Ranch, otro de los escenarios emblemáticos de la serie.

“Mi primer día en el set fue surrealista. Me estaban arreglando el cabello y el maquillaje, ajustando mi corsé y botas… y entonces escuché una voz familiar gritar: ‘¡Hey Halfpint, vieja sabandija!’ Era Jack. En ese instante supe que estaba en casa”, recordó Gilbert.

Melissa Gilbert se reencontró con Jack 20 años después de "La Familia Ingalls" en las grabaciones de una serie que nunca vio la luz 164

Un legado en la industria

Jack Lilley dejó una huella en Hollywood con una carrera que abarcó décadas en el cine y la televisión. Comenzó su carrera como doble con tan sólo 14 años de edad; esto fue un secreto durante mucho tiempo, pues para conseguir el trabajo, aseguró que tenía 18 años.

Su debut fue en el western Durango Kid de 1940, pero lo cierto es que su experiencia montando caballos comenzó desde los 8 años instruido por su padre. Posteriormente, su trabajo en Hollywood se fue pasando de generación en generación, creando toda una tradición de dobles de riesgo.

“Llevo toda la vida rodeado de caballos. Empecé con mi padre. Empecé a trabajar para él cuando tenía ocho años. Criaba y entrenaba caballos y fue presidente de la California Cutting Horse Association. Mis dos hijos también son dobles y mi nieto Clay también. Ya estamos en la cuarta generación de dobles”, reveló en una entrevista celebrada en 2010.

Jack Lilley, como figura de los western, consideraba que el género había sido hecho a un lado por el dinero, además de considerar que a los niños ya no les interesaban los vaqueros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta misma conversación, el actor reflexionó sobre la importancia del género en el cine y las razones por las que los vaqueros se fueron haciendo a un lado:

“El dinero. Todo es cuestión de dinero. Si alguna vez recuperan su antigua popularidad, necesitarán buenas historias originales y actores que sean creíbles como vaqueros. Los niños ya ni siquiera juegan a indios y vaqueros. Prefieren disfrazarse de fenómenos”.

Melissa Gilbert concluyó su mensaje despidiendo a su amigo con cariño: “Vivió una gran vida. Soy muy afortunada de haber sido su amiga. Todo mi amor y oraciones para su familia”.