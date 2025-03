Ellen Pompeo y la escena de sexo en ‘Grey’s Anatomy’ que la hizo llorar

El drama médico protagonizado por Ellen Pompeo fue renovado y estrenará nuevos episodios. (ABC)

Tras más de 400 episodios en Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo ha acumulado numerosos momentos memorables en el set. Sin embargo, hay una escena en particular que nunca ha podido ver debido a lo incómodo que fue filmarla: su escena de sexo con T.R. Knight, quien interpretaba a George O’Malley en la serie.

En una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Pompeo recordó la grabación de esa secuencia de la segunda temporada como una experiencia incómoda y poco deseada tanto para ella como para Knight. “T.R. y yo somos muy buenos amigos y tuvimos que hacer una escena de amor… y los dos estábamos llorando”, reveló la actriz.

La escena en cuestión se produce luego de que Meredith Grey, su personaje, pasara por una dolorosa ruptura con Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y un encuentro difícil con su padre, Thatcher Grey (Jeff Perry). En ese contexto emocional, Meredith termina teniendo una aventura con George, quien había confesado sus sentimientos por ella. Sin embargo, en plena intimidad, Meredith comienza a llorar, dejando claro que fue un error.

Ellen confesó que ni ella ni T.R. Knight estaban de acuerdo con grabar esa escena íntima, pero los productores insistieron

Un rodaje incómodo y una repetición obligatoria

Pompeo explicó que ni ella ni Knight querían hacer la escena, lo que contribuyó a la incomodidad de la grabación. “Él no quería hacerlo, yo no quería hacerlo”, afirmó.

Para agravar la situación, la cadena de televisión consideró que la escena original tenía demasiado movimiento, lo que llevó a los actores a tener que volver a filmarla. “En tu peor pesadilla, tener que hacerla una vez ya es suficiente… pero tuvimos que repetirla”, recordó Pompeo, subrayando lo difícil que fue tener que revivir la escena en dos ocasiones.

A pesar de que fue un momento clave en la serie, Pompeo confesó que nunca ha visto el resultado final. “No sé cómo fue editada ni cómo se cubrió, pero estuve llorando de verdad durante toda la grabación”, explicó.

Se les pidió a los actores que repitieran la escena, lo que hizo que todo se volviera aún más incómodo, al grado de hacer llorar a Ellen

Otras escenas con las que no estuvo de acuerdo

Durante la entrevista, Pompeo también reveló que en las primeras temporadas de la serie hubo varias escenas con las que no se sentía cómoda, aunque algunas terminaron siendo icónicas. Entre ellas, mencionó el famoso discurso de Meredith a Derek, en el que le suplica que elija estar con ella en lugar de su esposa, Addison Montgomery (Kate Walsh).

“No quería decir eso. Me preguntaba: ‘¿Por qué debería rogar?’”, confesó la actriz. Sin embargo, Shonda Rhimes, creadora de la serie, insistió en que la escena funcionaría, y el tiempo le dio la razón. La frase “Pick me, choose me, love me” (Elígeme, escógeme, ámame) se convirtió en una de las líneas más recordadas de Grey’s Anatomy y ha sido ampliamente compartida en redes sociales.

Ellen Pompeo no estaba de acuerdo en hacer la legendaria escena donde le pide a Adrian Shephard que la elija, pues no se sentía cómoda con que su personaje rogara por su amor

Resistencia dentro del equipo creativo

Pompeo no fue la única que se mostró reacia a la relación entre Meredith y George. La ex showrunner de la serie, Krista Vernoff, también tuvo dudas sobre esa trama. En un panel de Variety en 2020, Vernoff reveló que incluso tuvo una fuerte discusión con Rhimes cuando se propuso la idea.

“Le dije: ‘¡No! Todo el mundo nos va a odiar’”, recordó Vernoff. Sin embargo, Rhimes tenía otra visión: “No tienen que amarlo, solo tienen que verlo y hablar de ello. No siempre se trata de ser querido, sino de entretener”.

A pesar de las críticas iniciales, la trama logró su objetivo: generar controversia y mantener a la audiencia enganchada. La historia de Grey’s Anatomy ha estado llena de giros inesperados, y aunque no todas las decisiones fueron bien recibidas en su momento, muchas han dejado una huella en la televisión.

Pompeo, quien fue la cara principal de la serie durante 19 temporadas, ha demostrado que, aunque hubo escenas con las que no estaba de acuerdo, su compromiso con el papel de Meredith Grey fue clave para convertir Grey’s Anatomy en un fenómeno cultural.