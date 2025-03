Tres canciones que los Rolling Stones copiaron de los Beatles: “Puedes imitar a todos los que conoces”

Los Beatles y los Rolling Stones protagonizaron una de las rivalidades más icónicas de la música del siglo XX

La historia de la música del siglo XX está marcada por una de las rivalidades más emblemáticas: la que protagonizaron dos de las bandas más influyentes y exitosas de todos los tiempos, los Beatles y los Rolling Stones.

Aunque la competencia mediática entre ellos fue feroz durante los años 60, la relación entre los miembros de ambos grupos estaba impregnada de una admiración mutua que trascendió más allá de las rivalidades escenificadas en los titulares de los periódicos.

A lo largo de la “Invasión británica”, estas dos bandas compartieron influencias, inspiraciones y un sinfín de momentos creativos que cimentaron su legado, informó Far Out.

La influencia de los Beatles sobre los Rolling Stones

A pesar de las diferencias en su estilo y personalidad, los Rolling Stones nunca pudieron escapar de la sombra de los Beatles, quienes les sirvieron de ejemplo en más de una ocasión.

A medida que los Stones trataban de encontrar su propio camino en la composición musical, fue el encuentro con John Lennon y Paul McCartney lo que impulsó la creatividad de Mick Jagger y Keith Richards. El punto de inflexión llegó cuando los Fab Four les regalaron una de sus composiciones para que los Rolling Stones pudieran grabarla.

La canción I Wanna Be Your Man fue uno de los primeros sencillos importantes de los Stones, y aunque Lennon consideró la canción como algo menor en su catálogo, se convirtió en una semilla que germinaría más tarde en la inquietud creativa de los Rolling Stones para componer su propio material original.

Este momento inspiró a Jagger y Richards a adentrarse en el mundo de la composición, motivados por el ejemplo de sus ídolos, pero también con la determinación de diferenciarse de ellos.

Esta relación simbiótica entre los dos grupos no se limitó a una influencia sonora directa, sino que también ayudó a los Rolling Stones a configurar una versión más cruda y, en muchos casos, más oscura de lo que los Beatles ofrecían.

Temas musicales compartidos entre los Beatles y los Rolling Stones

Los Rolling Stones integraron el sitar en “Paint It Black” en 1966, siguiendo la inspiración de los Beatles

A medida que los Beatles fueron evolucionando su estilo musical, especialmente con la introducción de sonidos más experimentales y psicodélicos, los Rolling Stones no se quedaron atrás.

En el álbum Rubber Soul de los Beatles, lanzado en 1965, la banda de Liverpool comenzó a explorar nuevas sonoridades, como el uso del sitar en Norwegian Wood, una pieza que marcó el inicio de la incorporación de influencias del mundo oriental en el rock.

Este giro musical inspiró a los Rolling Stones a usar el sitar, como en su famoso tema Paint It Black (1966), creando una atmósfera sombría y melancólica en su música. La similitud entre ambos grupos en cuanto al uso de este instrumento refleja cómo los Rolling Stones se inspiraron en los Beatles, imitando sus experimentaciones sonoras, creando una especie de rivalidad creativa que se extendió a lo largo de toda la década.

El periodo psicodélico de los años 60 fue un campo fértil para las imitaciones entre ambos grupos. Mientras los Beatles exploraban las fronteras de la música experimental en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, los Rolling Stones hicieron lo propio con su álbum Their Satanic Majesties Request.

La portada de este disco, con su diseño colorido y surrealista, evoca de manera evidente la estética visual del álbum de los Beatles, lo que subraya la influencia que los Fab Four ejercieron sobre ellos. Además, canciones como She’s A Rainbow replicaban la experimentación instrumental de los Beatles, capturando la esencia de la música pop más exuberante y alegre que Paul McCartney solía escribir.

La competencia creativa entre las bandas durante la década de 1960

Durante los años 60, ambos grupos se enfrentaron en un constante juego de imitación e innovación. Si bien los Beatles ampliaron su espectro musical con álbumes como Revolver y Rubber Soul, los Rolling Stones respondieron con su propio repertorio de canciones innovadoras.

La canción Day Tripper de los Beatles, por ejemplo, presenta un riff inolvidable que podría considerarse como un intento de John Lennon por superar el célebre Satisfaction de los Rolling Stones, una de las composiciones más emblemáticas de la banda liderada por Mick Jagger.

You Can’t Always Get What You Want de los Rolling Stones recrea la emocionalidad épica de Hey Jude de los Beatles, con resultados inolvidables.

Opiniones de John Lennon sobre la “imitación” de los Rolling Stones

Lennon mantuvo una relación de admiración y tensión con los Rolling Stones (AP)

A pesar de la cercanía y la admiración que Lennon sentía por los Rolling Stones, su relación con ellos también estuvo marcada por momentos de tensión. En una de sus declaraciones más recordadas, Lennon expresó su frustración con la manera en que los Stones seguían su ejemplo, llegando a enumerar las ocasiones en las que los Stones copiaron ideas.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el ex Beatle comentó que fue capaz de identificar todas las veces que los Stones reprodujeron sus innovaciones, reflejando cierta amargura hacia esta “imitación”.

Reconciliación y colaboración hacia finales de la década

A pesar de las tensiones y la competencia, hacia el final de la década de 1960, las relaciones entre los miembros de ambas bandas empezaron a suavizarse. Lennon, quien trabajó con Keith Richards en un proyecto paralelo, admitió que ambas bandas compartían un vínculo único.

De hecho, el tiempo se encargó de poner en evidencia que ambos grupos, aunque rivales en muchos aspectos, también compartían una relación de influencia mutua que los llevó a experimentar y evolucionar musicalmente.

A lo largo de los años, tanto los Beatles como los Rolling Stones seguirían marcando la pauta en la música popular, llevando la influencia de la otra banda con ellos, ya sea para imitarla o para superarla.

Al final, ambas bandas dejaron un legado que sigue vivo en la cultura musical contemporánea, demostrando que, incluso en las más intensas rivalidades, siempre hay espacio para la inspiración mutua y la evolución artística compartida.