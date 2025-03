La historia de los hermanos Russo: de la televisión a los mayores éxitos de Marvel

La transición de los Russo de Cleveland a cineastas destacados internacionalmente comenzó con desafíos financieros y pasión inquebrantable (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Joe y Anthony Russo son dos cineastas cuyo nombre está indisolublemente ligado a algunos de los mayores éxitos taquilleros de la historia del cine.

Conocidos por su trabajo en el MCU, la saga de Avengers les permitió alcanzar una notoriedad internacional. Sin embargo, su historia comienza lejos de las alfombras rojas y los estudios de Hollywood, en su ciudad natal de Cleveland, donde el destino de estos cineastas no estaba escrito.

En los años 90, Anthony, quien estudiaba derecho, y Joe, interesado en la escuela de teatro, no imaginaban que algún día estarían dirigiendo películas de mil millones de dólares. Su camino hacia el éxito estuvo marcado por la incertidumbre y las dificultades financieras. A pesar de las adversidades, la pasión por el cine los llevó a tomar la arriesgada decisión de abandonar sus estudios y comenzar a hacer películas.

Con el financiamiento de su primer filme, Pieces, a través de tarjetas de crédito, los hermanos Russo se lanzaron al vacío sin una red de seguridad. Aunque el filme no fue un éxito comercial, llamó la atención de Steven Soderbergh, quien se convirtió en su mentor.

De Cleveland a la taquilla global

El camino de los Russo hacia Marvel Studios estuvo lleno de desafíos. Tras sus primeros intentos en el cine independiente, los hermanos encontraron un hueco en la televisión con series como Arrested Development y Community, permitiéndoles crear una base de seguidores.

Sin embargo, fue su incursión en Marvel Studios lo que los catapultó a la fama global. A partir de ahí, la historia fue otra: dirigieron Capitán América: El Soldado del Invierno, que recaudó más de USD 714 millones a nivel mundial, y luego llegaron a hacerse cargo de las épicas Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, que juntas lograron más de USD 6.85 mil millones en taquilla, según informó The Hollywood Reporter.

Capitán América: El Soldado del Invierno marcó el primer gran éxito de los hermanos Russo en Marvel Studios, recaudando USD 714 millones (Crédito: YouTube - Marvel Latinoamérica Oficial)

Los hermanos recordaron sus primeros años en el cine. Joe Russo le relató a The Hollywood Reporter los difíciles comienzos: “Estábamos en un aprieto. No podíamos permitirnos revelar la película. Una vez que la grabamos, la tuvimos en el refrigerador durante casi un año. Podría haber habido un apagón. Habríamos perdido todo el metraje”.

“Nos esforzamos mucho. Pagamos la deuda de esa película durante una década”, recordó y afirmó Anthony sobre cómo enfrentaron las deudas.

A pesar de esas dificultades, su determinación y trabajo arduo dieron frutos. Joe también comentó sobre su transición a Marvel Studios: “Recuerdo cuando Kevin Feige nos invitó a dirigir El Soldado del Invierno. Nos sorprendió mucho, ya que veníamos de hacer televisión. Pero Kevin vio algo en nosotros que nos llevó a dirigir no solo una, sino varias de las películas más grandes de Marvel”.

La relación con Robert Downey Jr.

Uno de los actores más cercanos a los hermanos Russo es Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man en varias de las películas del MCU. El actor estadounidense compartió a The Hollywood Reporter mediante un mail que “considero a los Russo parte de mi familia”. Además agregó que, “he ido al North Fork de Long Island para visitar a Anthony y a su esposa y probablemente lo vuelva a hacer este verano”.

Para Robert Downey Jr, los hermanos Russo, no son solo compañeros de trabajo, el actor afirmó que los considera familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

En cuanto a las películas de Avengers, Joe Russo comentó que “en los días previos a Endgame, Robert fue muy importante en ayudarnos a darle forma a la historia. No solo fue el líder del grupo, sino que fue esencial para encontrar el tono que queríamos transmitir en la película".

El futuro del streaming y los grandes presupuestos

Tras dirigir Avengers: Endgame, los Russo se enfocaron en su propia productora, AGBO, y en su carrera como productores. Su última película, The Electric State, que se estrenó en Netflix con un presupuesto de USD 300 millones, se une a una serie de proyectos de alto presupuesto que generaron un debate sobre la viabilidad de este tipo de producciones para plataformas de streaming.

Estado Eléctrico - Tráiler Oficial (Crédito: YouTube - Netflix Latinoamérica)

Joe Russo expresó su preocupación sobre la sostenibilidad de las grandes producciones en plataformas de streaming: “Nos encontramos en uno de los momentos de transición más importantes en la historia de la narrativa visual lineal. Es muy difícil predecir ahora mismo hacia dónde se dirige, ya que gran parte de ello dependerá del gusto de la Generación Z una vez que se conviertan en los consumidores dominantes".

Además agregó que, “no sé si alguien conoce los gustos de la Generazción Z, ya que fueron entrenados en un modelo de consumo completamente diferente al nuestro. Espero un cambio radical, una fusión de lo virtual y lo lineal”, comentó Joe Russo.

Anthony Russo también fue tajante al abordar las producciones de gran presupuesto en streaming: "The Electric State es un gran ejemplo, pero la dificultad está en convertir una película de streaming en un evento sin crear una sensación especial en su presentación, lo que la haría sentirse como tal y no solo un lanzamiento más".

La expansión de AGBO y la innovación en el cine

“Tomar el control, conseguir tu propia financiación, trabajar con tu propio calendario. Uno se cansa del sistema de estudios. Pensamos: ‘Si no escapamos del sistema, nos agotaremos y querremos renunciar’”, explicó Joe Russo a The Hollywood Reporter sobre tener el control de su visión creativa con AGBO.

Anthony Russo añadió: “AGBO nos revitalizó y nos dio muchas oportunidades para expresarnos de otras maneras. Trabajar con cineastas más jóvenes, como con Everything Everywhere All at Once, ganadora del Oscar a la mejor película en 2022”.

El futuro de Avengers: ¿James Bond?

Aunque los Russo fueron preguntados en diversas ocasiones sobre la posibilidad de dirigir una película de James Bond, ambos señalaron que su enfoque sigue siendo el futuro de Marvel Studios.

Joe Russo fue claro al respecto: “Estamos centrados en las dos próximas películas de Los Avengers. Pero nos encanta Bond. Nos encanta trabajar con Amazon. Tenemos varios proyectos en AGBO que estamos desarrollando para dirigir justo después de las películas de Los Avengers“.

En cuanto a su enfoque actual, Anthony Russo también aclaró que su atención está en los proyectos de Marvel: “Estamos muy emocionados de poder llevar las herramientas y técnicas de narración que hemos desarrollado en AGBO durante los últimos años a nuestro trabajo en Marvel“.