Will Smith y su lucha desconocida contra la ansiedad: “Perfeccioné un personaje para ocultarme del mundo y esconder al cobarde”

Durante años, el actor ocultó su lucha contra la ansiedad y la depresión (Reuters)

Will Smith ha sido durante décadas uno de los actores más carismáticos y exitosos de Hollywood, con una carrera que abarcó desde la televisión hasta el cine, y lo convirtió en una de las estrellas más rentables de la industria.

Sin embargo, detrás de la imagen de hombre seguro y siempre sonriente, el actor ha enfrentado una dura batalla contra sus propios pensamientos y emociones.

Su lucha contra la ansiedad, la depresión y las crisis emocionales han sido parte de un proceso que, con el tiempo, también ha afectado a su familia.

En el transcurso de su carrera, Smith llegó a un punto en el que comenzó a cuestionarse a sí mismo y el personaje que había construido para el mundo.

Durante la grabación de su serie documental Best Shape of My Life, el actor confesó que hubo un momento en el que consideró el suicidio.

La estrella de Hollywood confesó que llegó a cuestionar su existencia (Reuters)

“Cuando comencé este programa, pensé que estaba entrando en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente estaba en otro lugar”, declaró en la serie​.

Smith explicó que el personaje que el público conocía, esa versión de sí mismo que parecía invulnerable y llena de energía positiva, era en realidad una construcción, un mecanismo de defensa para protegerse de sus propios miedos y traumas.

El impacto de la fama y la presión lo llevaron a construir un personaje invulnerable (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Lo que has llegado a entender como Will Smith, el que aniquila alienígenas, la estrella de cine más grande que jamás haya existido, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente diseñado y perfeccionado para protegerme, para ocultarme del mundo, para esconder al cobarde”, reveló el actor​.

Su estado emocional se había visto afectado no solo por la presión de la industria, sino también por los efectos del encierro durante la pandemia de COVID-19.

En mayo de 2021, confesó que había llegado a estar en la peor forma física de su vida. “Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia y de innumerables días comiendo sin parar”

“Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más muffins a medianoche… esto es todo", escribió en sus redes sociales​. Pero más allá del estado físico, Smith comenzó a enfrentarse a los conflictos internos que había evitado durante años.

La salud mental ha sido un tema recurrente en la familia Smith. Su esposa, Jada Pinkett Smith, años atrás habló en una entrevista con Red Table Talk, en Facebook, sobre su lucha contra pensamientos suicidas, recordando que en su juventud experimentó un colapso emocional que la llevó a considerar la posibilidad de quitarse la vida.

En su documental Best Shape of My Life, el actor abrió su corazón y reveló la crisis emocional más profunda que ha enfrentado en su vida (Reuters)

“Había llegado a Los Ángeles y conseguido un cierto nivel de éxito, y me di cuenta de que eso no era la respuesta. Lo empeoró todo y me volví extremadamente suicida. Tuve un colapso emocional completo”, confesó.

Su hija, Willow Smith, también ha atravesado episodios de ansiedad y depresión desde temprana edad.

Durante una entrevista en The Yungblud Podcast, la joven artista relató cómo, después del éxito de su canción Whip My Hair, sufrió un colapso emocional que la llevó a hacerse daño a sí misma.

Durante una entrevista, la joven relató que en un momento oscuro de su vida se sintió atrapada ante la expectativa del mundo (Reuters)

“Siento que honestamente perdí la cordura en un punto”, admitió. “Fue después de todo el fenómeno de Whip My Hair, cuando simplemente dejé de tomar clases de canto y estaba en esta especie de zona gris de ‘¿Quién soy? ¿Tengo un propósito? ¿Hay algo que pueda hacer además de esto?’“​

Willow explicó que la ansiedad ha sido una constante en su vida y que en una ocasión, mientras realizaba una presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sufrió un ataque de ansiedad.

“Estaba haciendo la presentación en Jimmy Fallon y tuve un flashback de cuando tenía 10 o 9 años y tuve un ataque de ansiedad en el set”, relató. “Básicamente sentía que todos a mi alrededor decían: ‘Solo eres una malcriada… ¿Por qué no estás agradecida? Estás teniendo un ataque de ansiedad’, pero no lo veían como un ataque de ansiedad. Lo veían como un berrinche”​, contó.

La joven artista confesó que tras el éxito de Whip My Hair vivió una crisis emocional que la llevó a autolesionarse en un intento por manejar su ansiedad

En otro momento, Willow recordó cómo las emociones negativas la llevaron a una etapa oscura en su vida, en la que recurrió a la autolesión.

“Fue una locura. Me sumergí en un agujero negro y comencé a hacerme daño”, confesó. Para ella, este periodo fue difícil de entender porque el mundo exterior no reflejaba el dolor que experimentaba internamente.

“Sentía que estaba experimentando tanto dolor emocional, pero mis circunstancias físicas no lo reflejaban”​.

Un ataque de ansiedad en la infancia dejó una marca profunda en la vida de Willow Smith (Reuters)

El impacto de la salud mental en la familia Smith también se reflejó en el propio Will, quien en un episodio de la serie My Next Guest Needs No Introduction, conducida por David Letterman, habló sobre una experiencia intensa que tuvo al consumir ayahuasca, un poderoso alucinógeno sudamericano.

Smith relató que tuvo una visión en la que todo lo que había construido en su vida se desmoronaba. “Mi dinero volaba, mi casa volaba, mi carrera desaparecía. Toda mi vida se estaba destruyendo”, describió.

En ese momento, lo único que le importaba era su hija. “Poco a poco dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería llegar a Willow. Dejé de preocuparme por mi casa, por mi carrera”, recordó​.

Will Smith es uno de los actores más importantes de la actualidad (Reuters)

Con el tiempo, tanto Will como su familia han trabajado para mejorar su bienestar emocional. Jada ha utilizado su programa Red Table Talk como espacio para hablar abiertamente sobre la salud mental y su impacto en la familia.

Will ha continuado su proceso de autoconocimiento, explorando nuevas formas de equilibrar su vida y aceptando que la imagen que proyectó durante tanto tiempo no reflejaba completamente quién era en realidad. Willow, por su parte, ha encontrado en la música una forma de expresión y ha aprendido a manejar mejor su ansiedad.

Aunque el camino no ha sido fácil, la familia Smith ha demostrado que, incluso en el ojo público, los problemas internos pueden ser superados con apoyo, comunicación y la voluntad de enfrentar la verdad.