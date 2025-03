Sadie Sink se unirá a la siguiente película de Spider-Man junto a Tom Holland

Sadie Sink podría ser parte del elenco principal de 'Spider-Man 4'. (Créditos: REUTERS/Yara Nardi. Marvel Studios

La producción de la próxima entrega de la franquicia Spider-Man está programada para comenzar a finales de este año, y Tom Holland no solo repetirá su papel como Peter Parker, también parece haber encontrado una nueva compañera de reparto. Según fuentes cercanas a Deadline, la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, se unirá a la esperada secuela de Sony Pictures y Marvel Studios.

Sin embargo ninguna de las empresas ha emitido un comunicado oficial. El filme será dirigido por Destin Daniel Cretton, , quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts. además Amy Pascal y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, serán los productores.

Aunque no se ha confirmado su personaje, los rumores apuntan a que podría interpretar a Jean Grey, la icónica mutante de los X-Men. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que encarne a otro personaje pelirrojo del universo de Spider-Man. Lo que sí es seguro es que su papel será clave en la trama, especialmente después del desenlace de Spider-Man: No Way Home, donde Peter Parker decide completar el hechizo de Doctor Strange y borrar su identidad del mundo.

Aún no se tiene claro que personaje interpretará Sadie Sink en la próxima película de Spider-Man. (REUTERS/Yara Nardi)

Siguiendo esta línea argumental, se espera que algunos de los antiguos compañeros de reparto de Tom Holland tengan un rol reducido, mientras que nuevos personajes se incorporarán a la historia. De ser real esta noticia, Sadie Sink se convierte en la primera gran incorporación al elenco.

Cabe destacar que actualmente, el protagonista de Spider-Man se encuentra filmando The Odyssey, el nuevo proyecto de Christopher Nolan. Una vez finalizado ese rodaje, iniciará la producción de la cinta de Marvel Studios.

Por su parte, Sadie Sink afronta este nuevo reto después de despedirse de Stranger Things, serie que la catapultó a la fama y que estrenará su última temporada a finales de 2025. Además, la actriz ha recibido elogios por su actuación en el musical de Searchlight O’Dessa, que tuvo su estreno mundial en SXSW y llegará la próxima semana a Hulu. Además, antes de sumergirse en el Universo Cinematográfico de Marvel, la artista debutará en Broadway con la obra John Proctor Is the Villain, que se estrenará el 4 de abril.

Sadie Sink debutará en Broadway antes de unirse a la cuarta cinta de Spider-Man. (Instagram/ Sadie Sink)

Cabe destacar que Sony Pictures ha realizado algunos ajustes en su calendario de estrenos y, como consecuencia, ha retrasado ligeramente la fecha de lanzamiento de Spider-Man 4. El cambio es mínimo, pasando del 24 al 31 de julio de 2026, pero le otorga una mejor posición en taquilla, ya que evita competir directamente con The Odyssey y con Avengers: Doomsday, la quinta entrega de Los Vengadores, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026.

De hecho, la última cinta de Spider-Man generó unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo.

Sadie Sink dijo que fue “realmente difícil decir adiós” a Stranger Things

Durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sadie Sink se sinceró sobre lo difícil que le resulta decir adiós a Stranger Things, luego de que se anunció el final de la exitosa serie de Netflix. Tras cuatro temporadas interpretando a Max Mayfield, la actriz confesó que terminar este proyecto ha sido un proceso complicado.

Sadie Sink comentó que dejar la producción de Stranger Things es un proceso complicado. (Netflix)

“Fue muy duro, muy difícil decir adiós. Creo que fueron 10 años para todo el programa. Pero no sé, crecimos con él, crecimos juntos, como nuestro público creció viéndonos”, comentó.

Cuando el presentador Jimmy Fallon le preguntó a la artista de 22 años si había tomado algún recuerdo del set, ella no dudó en admitirlo: “Bueno, lo esencial, ya sabes. Necesitaba la patineta de Max, que de hecho me la regalaron, la patineta, genial. Tengo algunos Walkman, algunos casetes de Kate Bush y algunas camionetas Vans y cosas así. Como todos los zapatos que ha usado”, señaló.

Aún no se ha anunciado la fecha exacta de estreno de la quinta temporada de Stranger Things, y los detalles de la trama se mantienen en secreto. Sin embargo, se espera que la historia siga a los niños de Hawkins en su enfrentamiento final contra Vecna, ahora que el Upside Down ha invadido su ciudad.

La trama de la última temporada de "Stranger Things" aún no ha sido develada. (Escena de Stranger Things)