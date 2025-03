Murió David Johansen, el último integrante original de los New York Dolls

David Johansen había sufrido una grave caída a fines del 2024. (Foto Christopher Smith/Invision/AP)

David Johansen, legendario líder y último integrante sobreviviente de la alineación original de la banda New York Dolls, falleció a los 75 años en su hogar de Nueva York. Su hija, Leah Hennessey, confirmó su deceso al portal Variety.

Un portavoz también informó a Rolling Stone que Johansen había partido “tomado de la mano de su esposa, su hija Leah, y rodeado de música, flores y amor”.

Solo una hora antes, la página oficial de Morrissey también había publicado una imagen donde se conmemoraba el descanso eterno del recordado vocalista.

El músico luchó en los últimos años contra un agresivo cáncer en etapa 4, un tumor cerebral y, más recientemente, una fractura de columna que lo dejó incapacitado.

David Johansen, líder de los New York Dolls, falleció a los 75 años. (Morrissey Central/captura)

El diagnóstico del tumor se remontaba a 2020, aunque su familia reveló que había estado en tratamiento intensivo durante casi una década por la agresiva enfermedad.

En febrero de 2025, Johansen hizo pública su grave condición de salud, cuando su familia organizó una recaudación de fondos para costear su tratamiento por la caída que sufrió en noviembre y que lo había dejado incapacitado.

“Este es el peor dolor que he experimentado en toda mi vida. Nunca he sido de los que piden ayuda, pero esta es una emergencia”, dijo el propio David en un comunicado.

Su familia recurrió a la organización Sweet Relief Musicians Fund para obtener ayuda económica con el fin de costear enfermería especializada, fisioterapia y gastos diarios.

El legado de un grande en el rock

Nacido en Staten Island, Nueva York, Johansen inició su carrera musical en la década de 1960 con la banda local Vagabond Missionaries.

En 1971, se unió a los New York Dolls, cuyo primer concierto fue en la Nochebuena de ese año en un refugio para personas sin hogar. La banda lanzó su álbum debut, New York Dolls, en 1973, producido por Todd Rundgren, y un año después publicó Too Much Too Soon.

Su estilo, caracterizado por una combinación de hard rock y glam, influyó en el punk y en bandas posteriores como The Ramones.

New York Dolls, el album debut del grupo formado por David Johansen, Johnny Thunders, Sylvain Sylvain, Arthur Kane y Billy Murcia (archivo)

Pese a su relevancia, la agrupación musical se disolvió en 1976, en medio de adicciones y conflictos internos. Tras la separación, Johansen inició una carrera en solitario y en los años ochenta adoptó la personalidad de Buster Poindexter, un crooner de cabaret que le dio su mayor éxito comercial con la canción “Hot Hot Hot” en 1987.

Su talento lo llevó también al cine y fue parte de películas como Los fantasmas contraatacan (1988), Un día de suerte (1989) y Mr. Nanny (1993).

“Cuando eres un artista, lo principal que quieres hacer es inspirar a la gente, así que si logras hacerlo, es bastante gratificante”, declaró en 2011 al Knoxville News-Sentinel.

En 2004, los New York Dolls se reunieron gracias al impulso de Morrissey, exvocalista de The Smiths y admirador del grupo. Johansen, Sylvain Sylvain y Arthur Kane retomaron la banda y lanzaron tres nuevos álbumes.

Ese mismo año, Johansen reflexionó sobre su legado en una entrevista con Terry Gross para Fresh Air: “Cuando empezamos los Dolls, éramos realmente una pandilla, era como nosotros contra el mundo, y queríamos evolucionar la música en algo nuevo... Y con el tiempo, en los libros de historia, como la Rolling Stone Complete Encyclopedia of Rock & Roll, siempre decía: ‘Eran trashy. Eran drogadictos. Eran drag queens’. Y con los años, eso se asentó en mi mente hasta que volviendo a ello, deconstruyéndolo y rearmándolo, me di cuenta de que realmente era arte".

Su influencia se extendió a lo largo de décadas. Chris Stein, de Blondie, escribió en el libro Stranded in the Jungle que los Dolls “abrieron una puerta para que el resto de nosotros la atravesara”. El baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, también los citó como una de sus primeras inspiraciones.

Sin embargo, su legado no siempre fue reconocido en vida: los New York Dolls fueron nominados varias veces al Salón de la Fama del Rock & Roll, pero nunca ingresaron.

Arthur Kane falleció en 2004 y Sylvain murió en 2021.

Más recientemente, Johansen presentó su propio programa de radio en SiriusXM, David Johansen’s Mansion of Fun, y en 2023, Martin Scorsese dirigió un documental sobre su vida titulado Personality Crisis: One Night Only, estrenado en Showtime.